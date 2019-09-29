Крупный пожар в тульском Заречье: в выгоревшем доме найдено оружие и боеприпасы

Как сообщил Myslo информированный источник, после вчерашнего пожара в доме № 68 по ул. Судейского в жилище был найден целый арсенал: пистолеты, револьвер, ружья, большая ёмкость с порохом.

По словам местных жителей, соседей погорельца, вскоре после того, как спасатели потушили пожар, на место прибыли сотрудники полиции и люди в штатском, очевидно, сотрудники уголовного розыска.

Хозяина жилища местные жители считают коллекционером автохлама: в его дворе обнаружены целых 9 старых машин. А после пожара в доме нашли еще и оружие.

По словам соседей, сегодня, 29 сентября, утром, в доме снова работали полицейские, видимо, проводили еще один обыск.

По данным источника, на найденных в доме «стволах» были спилены серийные номера. Но эту версию опровергают соседи, по их мнению, оружие было с номерами.

В пресс-службах УМВД и УФСБ по региону эту информацию пока ни опровергают, ни подтверждают.

Myslo будет следить за развитием событий.

Напомним, вечером 28 сентября в районе поворота с ул. Судейского на ул. Речную в Туле произошел серьезный пожар. Сгорел дом и три автомобиля. По предварительной информации, сначала загорелся одна из припаркованных рядом с домом машин. Затем пламя перекинулось на жилище и два других автомобиля.



По словам местных жителей, в доме живет мужчина, который то ли коллекционирует автохлам, то ли занимается его ремонтом.

