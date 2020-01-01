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Погода в Тульской области 2 января: облачно, местами мокрый снег
Image by Adina Voicu from Pixabay

Погода в Тульской области 2 января: облачно, местами мокрый снег

Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.

2 января на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами слабый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 5−10 м/с, температура воздуха −8…−3.

Днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (по данным сайта Гидрометцентра — до 2 мм), местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха −3…+2. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.



Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает МЧС региона.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:14 +5
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