В Богородицком районе мстительные воры подожгли дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Недавно в богородицкую полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что пожар в принадлежащем ее покойному мужу доме мог быть умышленным поджогом. В ходе работы по заявлению стражи порядка сначала получили подтверждение этой версии, а вскоре и задержали подозреваемых.

– Предположительно, 22-летний неработающий ранее судимый житель поселка и его несовершеннолетний знакомый, зная, что в доме никто не живет, проникли туда с корыстной целью для совершения кражи, – сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области. – Но никаких вещей, которые можно было бы похитить, злоумышленники там не обнаружили. Тогда, по предварительным данным, они подожгли дом.

В результате пожара дом полностью выгорел. На данный момент подозреваемые дают признательные показания. Сейчас полиция ведет дальнейшую работу по проверке имеющейся версии.

Напомним, рано утром 18 марта на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитрова в пос. Товарковский Богородицкого района. Первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место в 4.20. На ликвидацию открытого горения ушло 17 минут.