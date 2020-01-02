Житель Узловой «поздравил» соседку кражей новогоднего угощения и сумки с деньгами

Фото из архива Myslo.

В сумке находилось несколько десятков тысяч рублей.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина утром 1 января решил поздравить с праздником свою соседку, постучал к ней в квартиру, но той дома не оказалось.

Тогда мужчина начал бить по двери и сломал замок. Войдя в квартиру, он взял из холодильника шампанское и мясо и хотел было уйти, но у входной двери увидел сумку с деньгами. Он прихватил и ее.

Вернувшись домой, хозяйка квартиры обнаружила признаки кражи и обратилась в полицию. Нанесённый ущерб она оценила в 60 000 рублей.

Сотрудники отдела МВД предположили, что к противоправному деянию может быть причастен неработающий ранее судимый сосед потерпевшей. Эта версия в дальнейшем получила подтверждение.

23-летний мужчина доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.