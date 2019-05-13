По факту поджога машин семьи депутата в Туле возбуждено уголовное дело

Фото и видео Сергея Старикова

По факту поджога трех автомобилей в деревне Маслово возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Вычислить подозреваемого (или подозреваемых) полиции пока не удалось.

Напомним , в ночь на 6 мая на улице Краинской в селе Маслово сгорели три автомобиля — BMW, «Мерседес» и «Опель». По словам очевидцев, пожар произошел около часа ночи.

Непосредственно перед возгоранием рядом с автомобилями находился кто-то посторонний. Кроме того, в пользу версии поджога свидетельствует тот факт, что одна из машин — «Опель» — стояла на расстоянии примерно 10 метров от других.

Также по повреждениям видно, что все автомобили были, предположительно, подожжены со стороны левого переднего колеса.

По данным Myslo, один из автомобилей принадлежит депутату от ЛДПР Илье Киндееву, который осенью этого года собирается повторно баллотироваться. В телефонном разговоре народный избранник подтвердил это факт и отметил, что на 100% уверен — это был умышленный поджог.

Два других сгоревших авто — транспортные средства близких Ильи Киндеева.

По словам очевидцев, когда пожарные прибыли на место происшествия, машины горели открытым пламенем. Также огонь повредил забор и электрощиток расположенного рядом столба ЛЭП.