Раненого на Косой Горе полицейского перевезут в столичную клинику

По данным медиков, 25-летний Николай Скачков по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.

Как стало известно Myslo, раненый накануне утром в поселке Косая Гора сержант патрульно-постовой службы находится в тяжёлом состоянии.

Сейчас его готовят к транспортировке в одно из столичных медицинских учреждений МВД России. По предварительной информации, у него несколько огнестрельных ранений, перелом бедра и большая кровопотеря.

Молодой человек в сознании, ему провели операцию, однако для дальнейшего успешного лечения требуется узкоспециализированная медицинская помощь – поэтому принято решение доставить его в ведомственный госпиталь.

Напомним, накануне утром возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе произошло нападение на сотрудника полиции – неизвестные завладели табельным оружием старшего сержанта и произвели в него несколько выстрелов.