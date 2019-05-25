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Раненого на Косой Горе полицейского перевезут в столичную клинику

Раненого на Косой Горе полицейского перевезут в столичную клинику

По данным медиков, 25-летний Николай Скачков по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.

Как стало известно Myslo, раненый накануне утром в поселке Косая Гора сержант патрульно-постовой службы находится в тяжёлом состоянии.

Сейчас его готовят к транспортировке в одно из столичных медицинских учреждений МВД России. По предварительной информации, у него несколько огнестрельных ранений, перелом бедра и большая кровопотеря.

Молодой человек в сознании, ему провели операцию, однако для дальнейшего успешного лечения требуется узкоспециализированная медицинская помощь – поэтому принято решение доставить его в ведомственный госпиталь.

Напомним, накануне утром возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе произошло нападение на сотрудника полиции – неизвестные завладели табельным оружием старшего сержанта и произвели в него несколько выстрелов.

Розыск преступников продолжается. Обратите внимание на фото: если вы видели Николая Скачкова и находящихся рядом с ним людей утром 24 мая, сообщите по телефону 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:10 +4
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