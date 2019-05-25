Раненого на Косой Горе полицейского перевезут в столичную клинику
По данным медиков, 25-летний Николай Скачков по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.
Как стало известно Myslo, раненый накануне утром в поселке Косая Гора сержант патрульно-постовой службы находится в тяжёлом состоянии.
Сейчас его готовят к транспортировке в одно из столичных медицинских учреждений МВД России. По предварительной информации, у него несколько огнестрельных ранений, перелом бедра и большая кровопотеря.
Молодой человек в сознании, ему провели операцию, однако для дальнейшего успешного лечения требуется узкоспециализированная медицинская помощь – поэтому принято решение доставить его в ведомственный госпиталь.
Напомним, накануне утром возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе произошло нападение на сотрудника полиции – неизвестные завладели табельным оружием старшего сержанта и произвели в него несколько выстрелов.
Розыск преступников продолжается. Обратите внимание на фото: если вы видели Николая Скачкова и находящихся рядом с ним людей утром 24 мая, сообщите по телефону 112.