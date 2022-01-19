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Нападение на полицейского на Косой Горе в Туле: дело до сих пор не раскрыто

Нападение на полицейского на Косой Горе в Туле: дело до сих пор не раскрыто

Истину о том, кто же стрелял в патрульного, не удается установить с 2019 года.

О ходе расследования на пресс-конференции для журналистов рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

Вот уже два года Myslo следит за расследованием нападения на тульского полицейского. Напомним, ЧП случилось 24 мая 2019 года. Около 9 часов утра в поселке Косая Гора, неподалеку от пункта приема металла, обнаружили патрульного с огнестрельными ранениями. Он остался жив.

По словам Владимира Усова, дело до сих пор не раскрыто. Никто не задержан, и обвинение никому не предъявлено.

Напомним, ранее рассматривалось несколько версий произошедшего, включая даже версию о самостреле. Год назад Александр Стариков, прежний руководитель регионального СК, в интервью Myslo рассказал, что следствие действительно сомневается в показаниях потерпевшего:
 
– Версии, которые были озвучены на момент возбуждения уголовного дела, мы продолжаем отрабатывать. У нас есть определённые сомнения насчет версии, в том числе и озвученные потерпевшим.
 
Подробности громкого дела, версии и хроника событий — в сюжете Myslo.
 
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Юлия Королева
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