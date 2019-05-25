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Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и град

Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и град

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы в Тульской области ожидаются грозы, местами град, порывистый юго-восточный ветер до 17 метров в секунду. Непогода будет продолжаться до вечера.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает меры предосторожности и правила поведения при прохождении грозового фронта:

  • – держитесь в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций,
  • – если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электроприборы,
  • – очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. На время грозы его лучше выключить,
  • – если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, укройтесь на участке с низкой порослью. Нельзя прятаться вблизи высоких деревьев. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • – во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 и 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:45 +4
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