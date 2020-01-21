В Туле расстреляли полицейского: следствие сомневается в показаниях потерпевшего

24 мая 2019 года около 9 часов утра в поселке Косая Гора, неподалеку от пункта приема металла, обнаружили полицейского с огнестрельными ранениями. На данный момент по данном делу продолжается расследование. О ходе его рассказал Александр Стариков.

– Версии, которые были озвучены на момент возбуждения уголовного дела, мы продолжаем отрабатывать. У нас есть определённые сомнения насчет версии, в том числе и озвученные потерпевшим. Мы делаем экспертные исследования, химические, по итогу которых можно будет судить, правду ли говорит потерпевший. На данный момент обвинений никому не предъявлено и никто не задержан. Сам потерпевший на данный момент находится на больничном.

Напомним, ранее рассматривалось несколько версий произошедшего, включая даже версию о самостреле.