В Туле расстреляли полицейского: следствие сомневается в показаниях потерпевшего
О ходе расследования рассказал руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков в ходе пресс-конференции.
24 мая 2019 года около 9 часов утра в поселке Косая Гора, неподалеку от пункта приема металла, обнаружили полицейского с огнестрельными ранениями. На данный момент по данном делу продолжается расследование. О ходе его рассказал Александр Стариков.
– Версии, которые были озвучены на момент возбуждения уголовного дела, мы продолжаем отрабатывать. У нас есть определённые сомнения насчет версии, в том числе и озвученные потерпевшим. Мы делаем экспертные исследования, химические, по итогу которых можно будет судить, правду ли говорит потерпевший. На данный момент обвинений никому не предъявлено и никто не задержан. Сам потерпевший на данный момент находится на больничном.
Напомним, ранее рассматривалось несколько версий произошедшего, включая даже версию о самостреле.
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