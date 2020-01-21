новости
новости
Регистрация
В Туле расстреляли полицейского: следствие сомневается в показаниях потерпевшего

В Туле расстреляли полицейского: следствие сомневается в показаниях потерпевшего

О ходе расследования рассказал руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков в ходе пресс-конференции.

24 мая 2019 года около 9 часов утра в поселке Косая Гора, неподалеку от пункта приема металла, обнаружили полицейского с огнестрельными ранениями. На данный момент по данном делу продолжается расследование. О ходе его рассказал Александр Стариков.
 
– Версии, которые были озвучены на момент возбуждения уголовного дела, мы продолжаем отрабатывать. У нас есть определённые сомнения насчет версии, в том числе и озвученные потерпевшим. Мы делаем экспертные исследования, химические, по итогу которых можно будет судить, правду ли говорит потерпевший. На данный момент обвинений никому не предъявлено и никто не задержан. Сам потерпевший на данный момент находится на больничном.
 
Напомним, ранее рассматривалось несколько версий произошедшего, включая даже версию о самостреле.

 

Сюжет: Нападение на полицейского на Косой Горе
Нападение на полицейского в Туле: патрульный стрелял в себя сам?
Дежурная часть
Нападение на полицейского в Туле: патрульный стрелял в себя сам?
12 июля 2019, в 15:00, 242 23363 19
Раненого на Косой Горе полицейского перевезли в столичную клинику
Дежурная часть
Раненого на Косой Горе полицейского перевезли в столичную клинику
25 мая 2019, в 12:10, 121 16986 5
Дерзкое нападение на полицейского в Туле: что известно на данный момент
Дежурная часть
Дерзкое нападение на полицейского в Туле: что известно на данный момент
24 мая 2019, в 16:00, 316 65224 13
В Туле преступники отобрали у полицейского оружие и выстрелили: подробности дерзкого нападения
Дежурная часть
В Туле преступники отобрали у полицейского оружие и выстрелили: подробности дерзкого нападения
24 мая 2019, в 13:20, 157 30656 5
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
нападение на полицейскогострельбауголовное делоследственный комитет
Люди
Александр Стариков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк
Покупайте билеты с 30% скидкой на спектакль «Суперstars» с Олесей Железняк
СК: Расследование взрыва на ул. Болдина в Туле во дворе займет еще несколько месяцев
СК: Расследование взрыва на ул. Болдина в Туле во дворе займет еще несколько месяцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.