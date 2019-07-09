Нападение на полицейского в Туле: патрульный стрелял в себя сам?

Громкая история, произошедшая на Косой Горе в Туле, получила неожиданное продолжение.

Для начала напомним краткую фабулу. 24 мая стало известно о нападении на сотрудника тульской полиции: возле пункта приема металлолома на Орловском шоссе неизвестные якобы завладели табельным оружием старшего сержанта патрульной службы и произвели в него несколько выстрелов. 25-летний мужчина остался жив и сейчас проходит лечение. Ранение было тяжелым.

Подробности истории ни полиция, ни следком не разглашали. В официальном поле они остаются тайной до сих пор. Официально — преступников всё еще ищут, дело не прекращено. Однако, как стало известно Myslo из информированных источников, близких к расследованию, искать, скорее всего, уже никого не будут.

есть версия

По некоторым данным, одной из версий сейчас является «самострел». Предполагается, что старший сержант стрелял в себя сам, при этом готовился к «акции» заранее. Что стало мотивом неадекватного поступка: возможность получения страховки за ранение «при исполнении», желание уйти от проблем или скрыться – доподлинно неизвестно. Об этом знает только сам полицейский.

Но обо всем по порядку.

В этой истории многое не сходилось с самого начала. Было множество вопросов, ответы на которые пришли лишь много позднее. Разберем их.

Утром пятницы, 24 мая, 25-летний старший сержант ППС УВМД России по Тульской области должен был заступить на службу. Он приписан к Косогорскому отделению полиции, где и вооружился в начале смены. Порядок таков, что служивый должен был добраться от Косой Горы до здания областного УМВД на проспекте Ленина и дежурить там, как говорится, «на тумбочке». Однако к месту дежурства он так и не доехал.

Вооружившись, патрульный вместе с коллегой пошел на остановку общественного транспорта «Пятачок» на Орловском шоссе, но в маршрутку вместе с сослуживцем не сел. Каким-то образом вместо здания УМВД старший сержант оказался на безлюдной тропинке у бетонного забора пункта приема металлолома — это прямо на берегу ручья напротив Горячки.

Вот это место:

От трассы и остановки далековато. Что он там делал? Это пока вопрос. Въезд на территорию пункта приемки лома оснащен камерой наружного наблюдения. Как стало известно Myslo, на записях камеры полицейский идет в полном одиночестве.

Времени было около 7.45.

Как рассказали Myslo местные жители, именно в это время они услышали в кустах несколько быстрых выстрелов.

– Я еще подумал: странно — петарды взрывать в такую рань, — говорит один из местных жителей, — и для салюта тоже время неподходящее…

Последний выстрел прозвучал через довольно большой промежуток времени. По одной из версий, раненый полицейский из последних сил выстрелил в воздух, чтобы его обнаружили. Именно этот выстрел и услышал один из работников пункта приема лома. Мужчина вышел за территорию, зашел в кусты и увидел истекающего кровью полицейского, сидевшего у стены. Рядом лежал пистолет. На часах было 9.15.

три кавказца в капюшонах

Со сквозным огнестрельным ранением груди, ранениями руки и ноги, с болевым шоком полицейского забрала приехавшая на место скорая. Помощь тяжело раненному начали оказывать в Туле, а впоследствии перевели в ведомственный госпиталь в Москву.

Следователи, оперативники и эксперты осмотрели место происшествия, в том числе и с металлоискателем. Брошенный пистолет и гильзы были изъяты на месте.

Как мы уже говорили, на месте преступления есть лишь одна камера наружного наблюдения, та, что смотрит с ворот пункта приема лома на дорожку и мост через ручей. В первые минуты расследования полиция просмотрела записи камеры и срочно объявила план «Перехват» по розыску серебристого ВАЗ-2112. Однако быстро выяснилось, что автомобиль здесь ни при чем: водитель таксовал и забирал неподалеку пассажира. Версию о его причастности проверили и отмели сразу.

Как рассказал Myslo источник, при осмотре личных вещей пострадавшего полицейского был найден его блокнот.

Последняя запись там была примерно такой: «Месть. Трое кавказцев в черных капюшонах». Это и стало поводом для основной версии поисков на ближайшие дни.

Но есть одно но. На блокноте не было крови. Как при простреленной руке можно было так чисто сделать записи?

показания

По факту покушения на убийство сотрудника полиции СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело. Наши источники рассказывают, что на первых же допросах служивый менял показания. То говорил, что на него напали трое кавказцев: якобы они решили отомстить всей полиции за какого-то своего «избитого брата».

Потом высказал версию, что на него «наехали» из-за долгов. О том, что у парня действительно были финансовые проблемы, рассказывали его знакомые.

По имеющейся в редакции Myslo информации, эксперты, изучив раны старшего сержанта и его одежду, пришли к выводу: выстрелы были сделаны с очень близкого расстояния. В упор. А на руках полицейского остались следы пороховых газов. В раневых каналах — частички оплавленной ткани форменной одежды. Возможно, именно тогда и возникла мысль о «самостреле»?

В настоящее время есть информация, что 25-летний ППСник сообщил на очередном допросе, что стрелял в себя сам. Рассуждать о мотивах не возьмемся, оставив это следователям.

К тому же именно от мотива зависит дальнейшая судьба сотрудника ППС.

Хорошая ли это версия? Смотря с чем сравнивать. По мнению наших источников в правоохранительных органах, эта версия удобна сейчас всем.

Хотя и к ней есть претензии и вопросы. В первую очередь, как можно причинить себе четыре ранения подряд? Медики говорят – болевой шок не дал бы этого сделать. Ну разве что парень крепкий из ряда вон.

Второй вопрос: зачем выбирать место, где его не факт что обнаружат (если он хотел остаться в живых), и время, когда все спешат на работу и никому нет дела до какого-то полицейского в кустах?..

И если эта версия – выдумка, что же тогда на самом деле могло заставить ППСника опровергнуть нападение и взять всё на себя? Кого он может покрывать?

Myslo отправил запрос о разъяснении ситуации в региональный Следственный комитет.