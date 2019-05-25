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На Казанской набережной в Туле выступила группа A'STUDIO: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

На Казанской набережной в Туле выступила группа A'STUDIO: фоторепортаж

Праздник в честь Дня МГИМО завершился большим фейерверком.

Накануне вечером на Казанской набережной состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дням МГИМО в Тульской области. Ведущими вечера стали актёры телеканала «ТНТ» Зоя Бербер и Андрей Родной.

Для туляков выступили творческие коллективы МГИМО, группы KRAVA и «Море гор», а хедлайнером вечера стала группа A'STUDIO, которая исполнила для зрителей свои легендарные хиты и новые песни.

Завершился праздник большим фейерверком. Самые яркие и запоминающиеся кадры вечера – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.

В эти выходные на Казанской набережной для жителей и гостей города состоятся концерты и мастер-классы. Афишу на 25 мая можно посмотреть здесь.

Галерея
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 1
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 2
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 3
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 4
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 5
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 6
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 7
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 8
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 9
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 10
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 11
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 12
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 13
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 14
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 15
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 16
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 17
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 18
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 19
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 20
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 21
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 22
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 23
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 24
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 25
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 26
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 27
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 28
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 29
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 30
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 31
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 32
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 33
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 34
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 35
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 36
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 37
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 38
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 39
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 40
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 41
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 42
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 43
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 44
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 45
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 46
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 47
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 48
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 49
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 50
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 51
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 52
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 53
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 54
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 55
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 56
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 57
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 58
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 59
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 60
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 61
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 62
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 63
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 64
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 65
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 66
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 67
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 68
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 69
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 70
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 71
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 72
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 73
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 74
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 75
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 76
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 77
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 78
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 79
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 80
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 81
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 82
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 83
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 84
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 85
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 86
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 87
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 88
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 89
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 90
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 91
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 92
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 93
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 94
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 95
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 96
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 97
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 98
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 99
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 100
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 101
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 102
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 103
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 104
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 105
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 106
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 107
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 108
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 109
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 110
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 111
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 112
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 113
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 114
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 115
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 116
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 117
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 118
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 119
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 120
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 121
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 122
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 123
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 124
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 125
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 126
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 127
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 128
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 129
Концерт группы "А-Студио" на Казанской набережной, Фото: 130
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:30 0
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