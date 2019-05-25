Фото Дмитрия Дзюбина
На Казанской набережной в Туле выступила группа A'STUDIO: фоторепортаж
Праздник в честь Дня МГИМО завершился большим фейерверком.
Накануне вечером на Казанской набережной состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дням МГИМО в Тульской области. Ведущими вечера стали актёры телеканала «ТНТ» Зоя Бербер и Андрей Родной.
Для туляков выступили творческие коллективы МГИМО, группы KRAVA и «Море гор», а хедлайнером вечера стала группа A'STUDIO, которая исполнила для зрителей свои легендарные хиты и новые песни.
Завершился праздник большим фейерверком. Самые яркие и запоминающиеся кадры вечера – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.
В эти выходные на Казанской набережной для жителей и гостей города состоятся концерты и мастер-классы. Афишу на 25 мая можно посмотреть здесь.
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