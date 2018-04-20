В узловском КРЦ нашли множество нарушений пожарной безопасности

Узловской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в культурно-развлекательном центре ООО «Элизиум».

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В нарушение пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации директором ООО «Элизиум» не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что работники культурно-развлекательного комплекса «Элизиум» допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. У руководителя организации и ответственных лиц отсутствует прохождение пожарно-технического минимума. Отсутствует журнал учета инструктажей, проводимых с работниками.

В культурно-развлекательном комплексе «Элизиум» отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Кроме того, установлено, что на объекте защиты с ночным пребыванием людей — в гостинице, не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного, что является нарушением п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Директор ООО «Элизиум» не обеспечил объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 и приложениям №1 и 2 настоящих Правил, а также не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Пути эвакуации (лестничные клетки) загромождены предметами экстерьера (на полу установлены цветы в горшках).

Также в нарушение пп. «а», «е» п. 42 Правил противопожарного режима в помещениях культурно-развлекательного комплекса «Элизиум» допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями, а также эксплуатация без присмотра включенными в электрическую сеть бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания.

Кроме того, генеральным директором ООО «Элизиум» не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акты проверки. Отсутствуют договоры на обслуживание АПС и акты проверок АПС на их работоспособность.

Кроме того, в нарушение ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на объекте не обеспечен вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт ПСЧ.

Прокуратурой района 5.04.2018 года в отношении директора ООО «Элизиум» Журиной Е. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области. Постановлением от 17.04.2018 года назначен штраф в размере 10 000 руб.

Также в адрес директора ООО «Элизиум» прокуратурой района внесено представление.