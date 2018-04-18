Тульский суд отложил слушание по делу ТРЦ «РИО»

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18 апреля суд Пролетарского района Тулы рассмотрел дело о приостановлении деятельности кинотеатра и цокольного этажа в ТРЦ «РИО» за множественные грубые нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, проверка органов прокуратуры и МЧС выявила, что на втором эвакуационном выходе цокольного этажа размещены горючие материалы, в некоторых магазинах не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности.

Здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, не проведены испытания изоляции электрических сетей, сеть освещения кинотеатра «Синема Стар» оказалась в неисправном состоянии – освещение безопасности и эксплуатационное освещение отсутствуют.

В качестве ответчиков по делу выступили собственник здания, его субподрядчик и арендаторы ТРЦ. Все они с иском не согласились. Участники процесса попросили суд предоставить им больше времени для сбора доказательств. В судебном заседании объявлен перерыв. Продолжится суд в пятницу, 20 апреля.