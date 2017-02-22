По факту падения ледяной глыбы на женщину в Киреевске возбуждено уголовное дело

Статья — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

По факту падения на женщину наледи с крыши дома на улице Ленина в Киреевске следователи возбудили уголовное дело. Статья — ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

По версии следствия, 21 февраля из-за некачественного оказания сотрудниками управляющей компании услуг по очистке от снега кровли дома образовавшаяся глыба упала на 54-летнюю местную жительницу, которая выходила из аптеки.

С полученной от падения льда черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и другими травмами женщина доставлена в больницу, где ей сейчас оказывается медицинская помощь.

Следователи допрашивают очевидцев случившегося, а также работников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.