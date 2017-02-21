Фото очевидца.
В Киреевске женщина пострадала из-за обрушения снега
Снег со льдом обрушились прямо с крыши трехэтажного жилого дома.
Как стало известно Myslo, в Киреевске снег со льдом обрушился с крыши жилого дома на ул. Ленина, 12. В момент обрушения из аптеки, находящейся в доме, выходила женщина. Пострадавшую госпитализировали.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт происшествия.
Myslo удалось узнать, что дом находился в управлении УК «Ваш Дом». Однако пока комментария от управляющей компании получить не удалось, на данный момент руководители дают показания в прокуратуре.
По словам очевидцев, на месте падения снега по-прежнему есть опасность еще одного обрушения.
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