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В Киреевске женщина пострадала из-за обрушения снега
Фото очевидца.

В Киреевске женщина пострадала из-за обрушения снега

Снег со льдом обрушились прямо с крыши трехэтажного жилого дома.

Как стало известно Myslo, в Киреевске снег со льдом обрушился с крыши жилого дома на ул. Ленина, 12. В момент обрушения из аптеки, находящейся в доме, выходила женщина. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт происшествия. 

Myslo удалось узнать, что дом находился в управлении УК «Ваш Дом». Однако пока комментария от управляющей компании получить не удалось, на данный момент руководители дают показания в прокуратуре. 

По словам очевидцев, на месте падения снега по-прежнему есть опасность еще одного обрушения. 

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
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