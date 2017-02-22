Тулякам повысят налог на доход и снизят страховые взносы

Министерство финансов, минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина разработали несколько вариантов изменений в налогообложении, пишет РИА ФедералПресс.

Правда, для граждан эти предложения не особенно выгодны: из-за них могут снизиться страховые взносы и вырасти НДС.

Разработчики изменений предполагают, что ставка НДФЛ может стать прогрессивной (то есть зависящей от уровня дохода), поскольку может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход.

В Минфине предлагают повысить НДФЛ до 15%, из которых 6-8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. При этом они отмечают, что повышение НДФЛ будет скомпенсировано снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов.

Минэкономразвития намерен повысить НДФЛ до 15% и ввести налоговый вычет.

Кроме того, предлагается сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагает повысить ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума.

Однако эксперты опасаются, что эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат. Теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн рублей, по оценке в Минэкономразвития. Это совпадает с летними расчетами Минфина.

Напомним, что о повышении льготной ставки НДС сообщалось еще осенью. Тогда говорилось, что одновременно основная ставка будет поднята с 18% до 20%.