Фото предоставлено организаторами.
В Туле прошел турнир по смешанным единоборствам
В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов из различных областей.
В ДЮСШ «Восток» прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Русский щит-14» среди среди спортсменов 18 лет и старше. Соревнования были посвящены 28-й годовщине вывода войск из Афганистана.
На соревнования приехали 60 спортсменов из Московской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Рязанской и Тульской областей.
Поединки прошли в формате одного боя. Пары спортсменов составлялись в соответствии с уровнем подготовки. Ребята полностью выкладывались и не экономили сил.
Победители среди тульских спортсменов:
- Иван Плясов,
- Алексей Марковин,
- Алексей Тишкин,
- Александр Гуляев,
- Александр Маркин ,
- Александр Васин,
- Иван Хроменков,
- Олег Петрунин,
- Станислав Раставщенов,
- Павел Савичев ,
- Алексей Николаенко.
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