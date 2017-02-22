В Туле прошел турнир по смешанным единоборствам

Фото предоставлено организаторами.

В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов из различных областей.

В ДЮСШ «Восток» прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Русский щит-14» среди среди спортсменов 18 лет и старше. Соревнования были посвящены 28-й годовщине вывода войск из Афганистана.

На соревнования приехали 60 спортсменов из Московской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Рязанской и Тульской областей.

Поединки прошли в формате одного боя. Пары спортсменов составлялись в соответствии с уровнем подготовки. Ребята полностью выкладывались и не экономили сил.

Победители среди тульских спортсменов: