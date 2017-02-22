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В Туле прошел турнир по смешанным единоборствам
Фото предоставлено организаторами.

В Туле прошел турнир по смешанным единоборствам

В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов из различных областей.

В ДЮСШ «Восток» прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Русский щит-14» среди среди спортсменов 18 лет и старше. Соревнования были посвящены 28-й годовщине вывода войск из Афганистана.

На соревнования приехали 60 спортсменов из Московской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Рязанской и Тульской областей.

Поединки прошли в формате одного боя. Пары спортсменов составлялись в соответствии с уровнем подготовки. Ребята полностью выкладывались и не экономили сил.

Победители среди тульских спортсменов:

  • Иван Плясов,
  • Алексей Марковин,
  • Алексей Тишкин,
  • Александр Гуляев,
  • Александр Маркин ,
  • Александр Васин,
  • Иван Хроменков,
  • Олег Петрунин,
  • Станислав Раставщенов,
  • Павел Савичев ,
  • Алексей Николаенко.

Галерея
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Турнир "Русский щит-14", Фото: 41
Турнир "Русский щит-14", Фото: 42
Турнир "Русский щит-14", Фото: 43
Турнир "Русский щит-14", Фото: 44
Турнир "Русский щит-14", Фото: 45
Турнир "Русский щит-14", Фото: 46
Турнир "Русский щит-14", Фото: 47
Турнир "Русский щит-14", Фото: 48
Турнир "Русский щит-14", Фото: 49
Турнир "Русский щит-14", Фото: 50
Турнир "Русский щит-14", Фото: 51
Турнир "Русский щит-14", Фото: 52
Турнир "Русский щит-14", Фото: 53
Турнир "Русский щит-14", Фото: 54
Турнир "Русский щит-14", Фото: 55
Турнир "Русский щит-14", Фото: 56
Турнир "Русский щит-14", Фото: 57
Турнир "Русский щит-14", Фото: 58
Турнир "Русский щит-14", Фото: 59
Турнир "Русский щит-14", Фото: 60
Турнир "Русский щит-14", Фото: 61
Турнир "Русский щит-14", Фото: 62
Турнир "Русский щит-14", Фото: 63
Турнир "Русский щит-14", Фото: 64
Турнир "Русский щит-14", Фото: 65
Турнир "Русский щит-14", Фото: 66
Турнир "Русский щит-14", Фото: 67
Турнир "Русский щит-14", Фото: 68
Турнир "Русский щит-14", Фото: 69
Турнир "Русский щит-14", Фото: 70
Турнир "Русский щит-14", Фото: 71
Турнир "Русский щит-14", Фото: 72
Турнир "Русский щит-14", Фото: 73
Турнир "Русский щит-14", Фото: 74
Турнир "Русский щит-14", Фото: 75
Турнир "Русский щит-14", Фото: 76
Турнир "Русский щит-14", Фото: 77
Турнир "Русский щит-14", Фото: 78
Турнир "Русский щит-14", Фото: 79
Турнир "Русский щит-14", Фото: 80
Турнир "Русский щит-14", Фото: 81
Турнир "Русский щит-14", Фото: 82
Турнир "Русский щит-14", Фото: 83
Турнир "Русский щит-14", Фото: 84
Турнир "Русский щит-14", Фото: 85
Турнир "Русский щит-14", Фото: 86
Турнир "Русский щит-14", Фото: 87
Турнир "Русский щит-14", Фото: 88
Турнир "Русский щит-14", Фото: 89
Турнир "Русский щит-14", Фото: 90
Турнир "Русский щит-14", Фото: 91
Турнир "Русский щит-14", Фото: 92
Турнир "Русский щит-14", Фото: 93
Турнир "Русский щит-14", Фото: 94
Турнир "Русский щит-14", Фото: 95
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 0
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