Тульские школьники соревновались в знании ПДД

На базе МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2017». В знании ПДД соревновались юные инспектора движения (ЮИД), учащиеся 5-8 классов из семи общеобразовательных школ Тулы.

Конкурс включал в себя несколько этапов:

знание ПДД,

оказание доврачебной помощи,

знание сигналов регулировщика,

фигурное вождение велосипеда,

знания по основам безопасного поведения на дороге,

творческий конкурс.

«Фигурное вождение» оказалось для детей самым сложным конкурсом. Ребятам нужно было преодолеть различные препятствия.

А визитной карточкой для каждой команды стал творческий этап, где ребята показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов. Все ребята старались, поддерживали друг друга и показали хорошие результаты.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

МБОУ ЦО № 24 Пролетарского района. МБОУ ЦО №31 Зареченского района. МБОУ ЦО № 34 Советского района.

Все участники получили памятные подарки от сотрудников ГИБДД. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на областных соревнованиях, которые пройдут в июне 2017 года.