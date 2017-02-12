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Тульские школьники соревновались в знании ПДД

Тульские школьники соревновались в знании ПДД

В Туле прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2017».

На базе МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2017». В знании ПДД соревновались юные инспектора движения (ЮИД), учащиеся 5-8 классов из семи общеобразовательных школ Тулы.

Конкурс включал в себя несколько этапов:

  • знание ПДД,
  • оказание доврачебной помощи,
  • знание сигналов регулировщика,
  • фигурное вождение велосипеда,
  • знания по основам безопасного поведения на дороге, 
  • творческий конкурс.

«Фигурное вождение» оказалось для детей самым сложным конкурсом. Ребятам нужно было преодолеть различные препятствия.

А визитной карточкой для каждой команды стал творческий этап, где ребята показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов. Все ребята старались, поддерживали друг друга и показали хорошие результаты.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

  1. МБОУ ЦО № 24 Пролетарского района. 
  2. МБОУ ЦО №31 Зареченского района.
  3. МБОУ ЦО № 34 Советского района.

Все участники получили памятные подарки от сотрудников ГИБДД. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на областных соревнованиях, которые пройдут в июне 2017 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +1
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