Тульские школьники соревновались в знании ПДД
В Туле прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2017».
На базе МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2017». В знании ПДД соревновались юные инспектора движения (ЮИД), учащиеся 5-8 классов из семи общеобразовательных школ Тулы.
Конкурс включал в себя несколько этапов:
- знание ПДД,
- оказание доврачебной помощи,
- знание сигналов регулировщика,
- фигурное вождение велосипеда,
- знания по основам безопасного поведения на дороге,
- творческий конкурс.
«Фигурное вождение» оказалось для детей самым сложным конкурсом. Ребятам нужно было преодолеть различные препятствия.
А визитной карточкой для каждой команды стал творческий этап, где ребята показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов. Все ребята старались, поддерживали друг друга и показали хорошие результаты.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- МБОУ ЦО № 24 Пролетарского района.
- МБОУ ЦО №31 Зареченского района.
- МБОУ ЦО № 34 Советского района.
Все участники получили памятные подарки от сотрудников ГИБДД. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на областных соревнованиях, которые пройдут в июне 2017 года.