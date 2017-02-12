Сотрудники ГИБДД задержали водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Венёве

Им оказался 19-летний молодой человек.

11 февраля в 9.09 в Венёве на улице Кольцевой неизвестный водитель на автомобиле «Хёндэ Соната» сбил насмерть 68-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте происшествия, а водитель скрылся.

Спустя несколько часов после публикации в СМИ информации о розыске указанного автомобиля, виновник был найден.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, за рулем «Хёндэ» находился 19-летний парень.

Совершая маневр обгона, он не заметил женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

По словам самого водителя, когда он сбил пешехода, испугался, поэтому и скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль в поселке Мордвес. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.