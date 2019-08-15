Суздаль. Старина, кино и огурцы

Татьяна Афанасьева

На мой взгляд, Суздаль — один из самых достойных представителей «Золотого Кольца России» . Кстати, назовёте сходу все восемь? Я вот постоянно Углич и Юрьев-Польский туда приписываю. Уж не знаю почему… Первый раз мы были в Суздале в 2007 году, и вот вернулись через 12 лет, чтоб многому удивиться. Если у вас есть свои впечатления, восторги и претензии, обязательно делитесь в комментариях. Давайте обсудим ;)

— Традиционное «Золотое кольцо России» включают восемь основных городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Про все у нас уже были гульбарии, про некоторые даже не один! Так что, если хотите прогуляться, просто кликнете на любую из картинок.

Из Тулы в Суздаль на автомобиле можно ехать через Егорьевск, а можно через Рязань. Первое короче, второе живописней. Мы проверили оба варианта.

У второго ещё один бонус - в районе деревушки с чудесным названием Рябиновка начинается «черничный рай». Чернику продают по 750 р. за трехлитровую банку (но это сезонно! конец июня - середина июля). Для справки: чернику называют молодильной ягодой, она суперборец со многими недугами. Там список такой, что закачаешься! (погуглите) В общем, всем черники и здоровья.

Перед самым Суздалем есть ещё одно занятное место (его с дороги видно). Змей Горыныч прописан в деревне Павловское, ул. Центральная.

Въезжаем в Суздаль! Это единственный из русских городов, где я не хочу да и не могу никуда спешить. Куда бежать-то?.. Городок крошечный, плотность достопримечательностей зашкаливает, на каждом углу продают медовуху и малосольные огурцы по бабушкиным рецептам, а пейзажи настолько уютные, что невольно в них зависаешь. Я вот и сейчас смотрю на эту картинку и левитирую.

Несомненный плюс города— он как музей наличников под открытым небом, некоторым экспонатам по 150 лет, а может и больше. И даже новодел смотрится сказочно.

Наличники как обереги: чем богаче резьба, тем меньше шансов у злых духов нарушить счастье и благополучие семьи, живущей в доме. Даже дерево для них выбирают ответственно. Никаких берёз и дубов, растущих на перекрестках дорог или на старых заброшенных трактах! Там же нечисть бродит… И узоры не просто так. Это целая энциклопедия. Берегиня (фигурка с раскинутыми руками и ногами), ужи-господарики, солнце, ручейки, ромбики с точкой внутри (распаханое поле), цветы — всё это вплетается в деревянное кружево и имеет сакральное значение, как в вышивке.

Нашли берегиню? Это к счастью!

Преподобенская колокольня — шанс увидеть Суздаль с высоты птичьего полёта и позвонить в колокола. Находим на улице Ленина древний Ризоположенский монастырь (1207 года!) с двумя характерными шатровыми башенками при входе, платим 100 рублей, поднимаемся на 72-метровую колокольню, возведенную в честь победы над Наполеоном, и… вот она Русь! Как на ладони. С маленькими домиками, православными куполами, заросшими нитями дорог, красивым росчерком реки и сумасшедшей красоты просторами.

Удивляюсь, почему они улице Ленина до сих пор не вернули историческое название? Улица Главная. По-моему, звучит красивее.

Улица Старая! Она начинается от Святых ворот Ризоположенского монастыря, на колокольню которого мы поднимались, и заканчивается у Гостиного двора. Название говорит само за себя: морщинистая, тихая, набожная… Одна из самых старых улиц в городе.

На ней, конечно же, стоят церкви, потому как в Суздале они повсюду стоят. Лазаревская (1677) и Антипьевская (1745). Первая — пятиглавая, с чёрными куполами, колокольню второй будто накрыли трубой старинного граммофона.



Самый счастливый дом на улице Старой, как ни странно, под номером 13. К нему постоянно идут гости. Ну, ещё бы! Это же дом, где жил дурачок Бальзаминов (Вицин) из комедии «Женитьба Бальзаминова», матушка которого приговаривала: «Ничего, Миша, с деньгами-то мы и дураками проживём!..». В фильме Суздаль 1964 года удачно выдавали за Москву XIX века. Вышло красиво.

Наши дни :)

Что касается реальной истории, в доме № 13 жили торговцы калачами Фиосовы, а по соседству с ними в доме № 15 — чеканщик Жилин. Оба дома XIX века.

Калачами, к сожалению, на Старой сейчас и не пахнет, в фиосовской лавке продают медовуху и магниты, но если пройти всего 300 метров, то улица приведёт к торговым рядам, где есть абсолютно всё!

Продолжу киношную тему. В крошечном Суздале снимали около 50 фильмов! В разные годы и разных жанров. Среди них «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублёв», «Финист — ясный сокол», «Чародеи», «Мёртвые души», «Сказ про Федота-стрельца», «Жизнь Клима Самгина», «Царь» и ещё, и ещё.

Чудеса, но я посмотрела «Царь» Павла Лунгина (накануне, случайно! по телеку), а через пару дней мы поехали в Суздаль и оказались в его декорациях. «Щурово городище времён Ивана Грозного» возвели здесь в 2008 году, и оно настолько гармонично вписалось в общую концепцию города-музея, что его сохранили. Ров с водой, крепостные стены, кособокие избы, загоны для скота, кузница, оружейная, языческое дерево счастья, царская карета… Бутафория, конечно, но красивая. И к тому же живая! Можно крыжовник с куста поесть, кроликов потискать, на лошадке прокатиться и заночевать в ближайшем тереме. А ещё я там гладила огромную свинищу! Я и не знала, что свиньи могут быть размером с бегемота. Местные только снисходительно улыбались: «Эхххх, городские…»

«Щурово городище»: Суздаль, ул. Коровники, 14, открыто в субботу — с 11.00 до 16.00, в воскресенье — с 11.00 до 14.00. Вход 300 р.

Дорогами Тарковского мы тоже прогулялись. Прежде всего нашли памятник, установленный не так давно — в 2017 году. «Лучшему фильму всех времен и народов „Андрей Рублёв“ и его создателю — великому русскому режиссёру Андрею Тарковскому» — гласит надпись. Памятник стоит на берегу реки Каменки на территории Главного туристического комплекса «Суздаль». В 1965 году Тарковский снимал в Суздале новеллу «Колокол» из фильма «Андрей Рублев». Рядом с Тарковским два главных героя его фильма: монах-иконописец Рублев и литейщик Бориска.

Тарковский смотрит на Спасо-Евфимиев монастырь...

Суздаль - реальный телепорт, куда не пойди и на какую улицу не сверни. Причём телепорт в разные времена :)))

А теперь внимание! На экваторе лета, во вторую субботу июля, в Суздале проходит Праздник Огурца. Парад огуречников, соревнования обжор, малосольные танцы, дегустации огуречного варенья и финальный отлёт тряпичного огурца на воздушных шарах. Наивно, но самобытно. В этом году хэдлайнерами фестиваля были «Рекорд Оркестр», которые радовали народ своим «Лада Седан! Баклажан!», а потом восклицали: «Да здравствуют огурцы!» :)))

Основные гулянья проходили на территории Музея деревянного зодчества, вход был платный (вечером мы прошли за 250 р. с человека, при этом все избы и экспозиции были закрыты). Но добрые тётеньки в кассе сказали: «Приходите завтра, за 400 рэ., всё будет открыто». Без «Лада Седан! Баклажан!»?! Шутите? :)))

В ходе праздника мы съели такое количество малосольных огурцов, что присказка «Огурец — в zhопе не жилец» грозила стать страшной реальностью. Обошлось. В следующем году огуречная вакханалия обязательно повторится, ибо так повелось с 2000 года. У вас все шансы поучаствовать ;)

И даже с апельсинами :))) Экспериментальное.

Типичные для Суздаля персонажи: торговка-огуречница, подвыпивший барин с солёным огурцом на вилке, хитрый мальчишка с кукумбером в кармане. Ну, а что там у него ещё может быть? Всё это в бронзе и на территории арт-отеля «Николаевский посад» в компании других скульптур без видимой огуречной зависимости. А там кто знает… Мне кажется, весь Суздаль «сидит» на огурцах! И медовухе. Традиционно сдаю локацию: Суздаль, ул. Ленина, 138, «Николаевский посад», стучать три раза огурцом в ворота. Шучу. Но знайте, скульптуры с улицы не видно, надо войти в «посад».

…Представьте, идём мы по старой суздальской улочке (бывшей Афанасьевской). Мимо нас цокает мохноногая лошадка, запряжённая в расписную повозку. А на той — больша-честна компания: девки с красных сарафанах, парни в косоворотках, среди которых один с гитарой (c «кремоной», не иначе)… Картинка просто загляденье. И тут бац. «Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу, мой „фантом“ стрелою белой на распластанном крыле с рёвом набирает высоту». Красавцы!



А вообще мне по душе весь этот «уличный театр» с каретами, возницами, лакеями, дворовыми девками и ремесленниками. Понятно, что дресс-код слегка нарушен, в кадре полно смартфонов, айфонов и других признаков времени… но всё же! Суздалю всё это очень идёт. А вы как думаете?

Про улицу Афанасьевскую не придумала, на ней, кстати, много чего интересного. Сейчас она называется по имени известного суздальского поэта-мариниста, подводника Алексея Алексеевича Лебедева. Памятник стоит там же — на пересечении с Кремлевской.

…За платформой железнодорожной

Только сосны, песок, тишина.

Небосвода хрустальная чаша,

Золотые от солнца края.

Дом мещанина Табачникова (ул. Лебедева, 3) по соседству со старой пожарной частью, старые домики и дворики, церкви (в Суздале, как мне кажется, нет улиц без церквей). Ловите немного картинок с улицы Афанасьевской (Лебедева).

И вот эти старые ворота тоже на ней, на Афанасьевской ♥

Забавно, но перед поездкой я специально не стала пересматривать фотографии, сделанные мной в 2007 году. Было интересно, за что сейчас зацепится взгляд. Приехала, пересмотрела, те же ворота 12 лет назад :)))

Тот же дворик с разницей в 12 лет. Правда, ракурс немного другой :)

…в 2007 году.

Дворик с видом на Собор Рождества Богородицы. В 2007-м выглядел патриархальней…

Но больше всего нас удивил Суздальский Кремль. В 2007-м не было никаких заборов, мы свободно разгуливали по его территории, а сейчас увы. В 20.00 все двери закрыты, осмотр только через решётку.

В 2007-м мы рассматривали старославянские куранты, где вместо цифр — буквы, подойдя вплотную к башне.

За 12 лет Суздаль местами заметно похорошел и повернулся лицом к туристам — уличный wi-fi, отели, рестораны, новые мосты, прогулки на корабликах по Каменке, прокат велосипедов, парковки для автомобилей, но вместе со всем этим в нём появились черты уверенного коммерсанта и стала пропадать простота и наивность. Это точно Суздаль?

В общем, если вы по какой-то нелепой случайности ещё не были в Суздале, спешите застать, успеть и получить удовольствие от его лоскутной неиспорченности ♥ Через 10 лет картинка может сильно измениться.

А у нас всё уже получилось! Жили мы на Бамбурихе, гоняли борщи в «Лепоте», слушали граммофон, искали Тарковского, топтали древние дороги, вдыхали запахи трав... И, скорее всего, мы ещё вернёмся ♥

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Были в Суздале? Как он вам?