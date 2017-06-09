Переславль-Залесский. Горицкий монастырь, музей граммофонов, ботик Петра и Синь-камень

Татьяна Афанасьева гульбария Оли Мельниковой. Казалось, что это какой-то абсолютно сказочный городок на берегу огромного синего озера, где очень много разных достопримечательностей и продают офигенски вкусную рыбу. И в целом наши ожидания оправдались. Оля, спасибо ♥ Постараюсь не повторяться, ловите новую историю про Переславль ;) Посетить Переславль-Залесский мы решили послеКазалось, что это какой-то абсолютно сказочный городок на берегу огромного синего озера, где очень много разных достопримечательностей и продают офигенски вкусную рыбу. И в целом наши ожидания оправдались. Оля, спасибо ♥ Постараюсь не повторяться, ловите новую историю про

Наш маршрут выходного дня объединил сразу два города - Ростов Великий (уже был гульбарий) и Переславль-Залесский. Между ними всего 67 километров, оба входят в «Золотое кольцо России», стоят на озере (Ростов - на Неро, Переславль - на Плещеевом) и выкачивают деньги из туристов по максимуму! Наверное, я и не видела ещё таких городов, где платишь буквально за каждый свой шаг :) Даже монастыри - не исключение. А в Переславле их шесть! Горицкий, Никитский, Никольский, Сретенский Новодевичий, Свято-Троицкий Данилов и Феодоровский. Расположены они очень кучно, при большом желании можно и в монахи податься :)

Самым интересным и самобытным нам показался Успенский Горицкий монастырь (XIV в.). Правда, с 1774 года он и не монастырь вовсе. Сначала усадьба епископа, а позже музей-заповедник. Но это его не портит - тихая и древняя обитель на высоком холме (горице), окружённая белокаменной стеной с башенками, с видом на Переславль и Плещеево озеро, большим внутренним садом и милой атмосферой. Вход платный - 50 рублей с человека. Адрес: Музейный переулок, 4.

Источник вида сверху ecozemlya.ru.

На территории монастыря памятник князю Юрию Долгорукому - основателю Переславля-Залесского. Это по его указу на болотистой равнине, окружённой лесами, в 1152 году вырос новый город-крепость. У князя были большие планы на Переславль - он хотел видеть его будущей столицей Северо-Восточной Руси.





За могучей спиной Долгорукого обнаружили «противопожарный пруд» и домик для уточки :) На чьи деньги и по чьему указу построен, не известно.

Очень люблю монастыри с возможностью прогуляться по стене и посмотреть на прихожан свысока :)

Кстати, в 1744-1788 годах Горицкий монастырь был центром огромной епархии, в которую входили Можайск, Волоколамск, Дмитров и Александров. Во времени расцвета обители, когда в её стенах была резиденция епископа, был построен роскошный Успенский собор (1750-е гг.) - в редком для России стиле итальянского барокко. Сейчас собор переживает не лучшие свои годы.

Вообще на территории монастыря много чего интересного. У стен Успенского собора - большой колокол, весом 149 пудов 19 фунтов, отлитый на заводе Финляндского в 1865 году.

В гуще монастырского сада две традиционные деревянные часовни. Их привезли из деревень Старово и Фонинское Переславского района.

Такие часовни сооружались за один день силами странствующих плотников на деньги, собранные «всем миром». Круто ведь!

В той часовне, что справа, нами была обнаружена статуя Христа, которую Гайдай снимал в своей гениальной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» :)

В монастыре, конечно же, есть старинные захоронения. Одна из надгробных скульптур - настоящее произведение искусства. Это плакальщица с гигантской перечницей и змеёй. Змея, скорее всего, как напоминание о словах Христа: «Сын Человеческий может вознестись на небо, как Моисей поднял змею в пустыне». Но не факт. Знаете больше, поделитесь.

В Надвратной церкви (посещение бесплатное) удивило несколько деталей: часы с кириллицей, икона «Милующая с кормильцем» (фотографии, увы, нет, но икона - интересная) и огромный календарь с ангелами-хранителями на каждый день недели во всю стену.

Со стен монастыря заметили этого «шинного демона». Стоит рядом с «Музеем радио» (ул. Подгорная, 40) и как бы поёт голосом Кипелова: «Я свободен!». Оо-о-о, берегитесь, лебеди из покрышек, этот (!) любого порвёт на лоскуты :)))

Как только нам открылся вид на Плещеево озеро, я в него влюбилась. Бесконечная синяя гладь. Реально впечатляет!

А тут ещё к берегу причалила лодка с рыбаками. Один вынес садок, полный какой-то мелкой рыбёшки, и произнёс трагически: «Ну, хоть так...» :))) В эту минуту где-то в параллельных мирах раздался вой тульских рыбаков, сидящих на берегу Упы напротив машзавода.

Плещеево озеро славится рыбой с мимишным названием - ряпушка. Такой нет нигде в России, только здесь! Переславская ряпушка внесена в Красную книгу и чтобы её ловить, надо иметь не только желание, но и специальное разрешение. Копчёная ряпушка даже изображена на официальных гербе и флаге Переславля-Залесского.

Адрес арт-объекта «с гербовой печатью»: ул. Кардовского, 22.

В XV веке переславскую ряпушку поставляли к царскому столу. Не знаю, действительно ли мы ели именно эту волшебную рыбу, но нас убеждали, что да - её. И она была так хороша, что я съела бы ещё небольшую семью из 15-20 рыбочеловек! Кстати, минутка рекламы: рыбой в Переславле торгуют повсеместно, но советую брать у стен Никитского монастыря и конкретно у парня с татуировкой «За ВДВ...»

Адрес монастыря: ул. Запрудная, 20 (Никитская Слобода).

Ассортимент большой - сом, лещ, ряпушка, терпуг, щука, саблезубая стерлядка и ещё много всяких рыбин, названия которых я просто не запомнила. Есть и валяная, и копчёная. Всё даётся на пробу! И это какой-то рыбный приворот, уйти очень сложно. Когда я почти справилась с собой и двинулась в сторону машины, вдвшник спросил: «А рыбу сырок пробовали?» Сырок! Он же пелядь. Остаёмся :))) В Переславль можно ехать ради одних только рыбных дегустаций.

В Переславле есть информационный центр, где вам дадут кучу бесплатных карт, буклетов и расскажут про все фестивали, которые проходят в этот день в городе и его ближайших окрестностях. Полезное место :) Адрес центра: ул. Проездная, 1. Совсем недалеко от него и Красная площадь, и городские валы, и Спасо-Преображенский собор (он ровесник города! был заложен Юрием Долгоруким в 1152 году). И где-то здесь, в княжьих теремах возле собора, родился Александр Невский.

Дальше мы решили посетить музей-усадьбу «Ботик Петра Первого» (Веськово, ул. Петра 1). Это в общем-то знаковая достопримечательность Переславля и один и старейших музеев России. Именно здесь, на Плещеевом озере, Пётр Первый строил знаменитую потешную флотилию, которая положила начало нашему военно-морскому флоту.

Втайне от матушки, в начале июля 1688 года 16-летний царь впервые посетил Плещеево озеро. Оно восхитило Петра своими размерами - это же 50 кв. километров! «Явно здесь двор и суды сделать». Ну, и понеслось! Естественно под чутким руководством голландских корабелов.

Усадьба включает Белый дворец, Ботный дом, ротонду, Триумфальные ворота и сторожку. Вход в усадьбу платный (20 рублей). Вход в Ботный дом тоже платный (50 рублей). У переславцев не соскочишь - ценят и монетизируют каждый ваш шаг. Жаднее города я не видела.

Открылся Ботный дом в 1803 году с громким девизом: «Великому Петру - усердный Переславль». В этом небольшом здании и хранится легендарный ботик «Фортуна» плюс его чертежи. И в общем-то всё...

К слову, мы были в домике Петра в голландском Заандаме, который точно так же хранит историю русского царя-кораблестроителя и находится внутри каменного «дома-футляра» больше 100 лет. Так вот это просто несравнимо! По впечатлениям и эмоциям, лично для меня.

Напротив усадьбы обнаружился любопытный музей - «Музей граммофонов и грампластинок». Цены на билеты естественно кусались (это ж Переславль - город жадных!). Просто зайти и посмотреть - 100 руб., фото - ещё 50 руб., экскурсия - 600 руб. Скажу сразу, без экскурсии этот музей не произведёт нужного впечатления: вы просто многого не заметите, не увидите и, самое главное, не услышите! :)

А у вас есть уникальный шанс послушать пластинки, граммофоны и патефоны, рождённые в разных странах и в разное время. Да, да, это не просто антикварный салон, это музей, поющий для гостей. Очень интересное и сердечное место!

Даже прародитель всех граммофонов и патефонов там есть. Знакомьтесь, фонограф! :) Это самый первый прибор для записи и воспроизведения звука. Он был изобретен Томасом Эдисоном и представлен свету 21 ноября 1877 года. Звуковая дорожка фонографа размещалась по спирали на сменном вращающемся барабане с покрытием из фольги или воска.

В музее всего один фонограф, всё остальное пространство занимают патефоны, граммофоны, электрофоны, магнитофоны и всевозможные аксессуары к ним. Информации не просто много - её там очень много.

Моя теория, что патефон - без трубы, а граммофон - с трубой, была постыдно разбита в первые же 10 минут. Вот эта картинка, оказывается, бессовестно ВРЁТ! Интересно, сколько людей думало и думает так же? :)))

Хозяин музея наконец-то открыл нам страшную тайну всех советских «патефонов». Они граммофоны! :))) И дело не в трубе и компактности, а в иголках, носителях звука и способе его воспроизведения. Если в царские времена никто не путал граммофоны и патефоны, то во времена СССР началась невероятная путаница. И, конечно же, это Сталин во всём виноват :))) Обратите внимание, завод Молотова выпускал патефоны, но почему-то граммофонные иглы к ним. И на этих самых «патефонах» при помощи граммофонных игл проигрывались грампластинки, что по сути невозможно :)

Вот вам так называемые патефоны советских времён. Один-то с трубой! :))

А вот вам граммофон без трубы :))) Японский. The Nipponola. Был бы патефоном, на нём нельзя было бы проиграть граммофонные пластинки.

А мы слушали именно граммофонную! :)))

Честно говоря, версия с трубой была для меня намного проще, а теперь с одного взгляда и не определю. Вот что это, патефон, граммофон?.. :)))

Табличка гласит, что это говорящий музыкальный аппарат-граммофон :)

Так чем граммофон отличается от патефона?

Граммофон - прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки, запатентованный Берлинером в 1887 году. Пластинки первоначально изготовлялись из эбонита и шеллака, а первая в мире грампластинка была вообще цинковой. Для изготовления одной пластинки из шеллака был необходим труд четырёх тысяч лаковых червецов. Пластинки были односторонними и очень дорогими. Заострённая иголка двигалась по пластинке по спирали, от края к центру. Иглы быстро стачивались и их приходилось менять каждые 3-4 минуты. В общем по тем временам граммофон был очень дорогим удовольствием!

В 1907 г. братья Патэ и их фирма представила патефон. Он отличался от любых граммофонов не внешним видом (неважно, скрытый рупор или выносной), а звуковой канавкой. Она была глубинной. Воспроизведение шло не от края пластинки к центру, а наоборот, от центра - к краю. Иголка была не с острым концом, а с закруглённым - так называемая сапфировая игла, которую можно было использовать многоразово.

Вообще в этом музее надо провести не один час, чтобы окончательно во всём разобраться :)))

Граммофон Decca, британец (заметьте, никакой трубы!). Нам даже разрешили покрутить его ручку, чтобы станцевать чарльстон :) Всего 10 оборотов, и комната вместе с нами будто перенеслась в другое время.

А это граммофон из Индии. Неожиданно, но оказался новоделом :))

Микифон. Как гласит сопроводительная табличка: это первый, самый маленький, и, наверное, самый красивый карманный граммофон в мире, сокровище швейцарского прикладного искусства. Форма и размер микифона сознательно напоминают швейцарские карманные часы большого размера. Создатели - братья Вадас из Венгрии - запатентовали микифон в ноябре 1924 года. Производила микифон швейцарская фирма Paillard с 1925 по 1927 год, в том числе в золотом и серебряном варианте для богатых заказчиков. И опять никакой трубы ;)))

Бельгийский граммофон Colibri настолько миниатюрен, что с ним ходили на свидания, спрятав в кармане. Кстати, до сих пор работает, несмотря на почтенный возраст - его выпускали в 1930-х.

Немецкий Telefunken. И такое было в истории известной компании, выпускавшей радиоприемники для Mercedes-Benz в послевоенные годы и телевизоры в наши дни.

Немецкий граммофон Edelton похвалился нам своим чемоданчиком из натуральной крокодиловой кожи :)

«Малютка» весом всего 2 килограмма выпускался Московским патефонным заводом с 1930 года для офицеров Красной Армии. Этот участвовал в Великой Отечественной, как говорят.

А это вообще уникальный экспонат, не имеющий аналогов. Его собрали из подручных средств заключённые на Колыме.





В 1935 году в СССР был выпущен первый электропроигрыватель, получивший название ЭППГ-1 (электропроигрыватель пластинок граммофонных). Он был рассчитан для проигрывания стандартных грампластинок на скорости 78 оборотов в минуту. В 1950-х электрофоны стали уверено вытеснять граммофоны. В переходный период появились долгоиграющие пластинки: при прежней радиальной скорости (78 оборотов в минуту) из-за уменьшения шага дорожки длительность звучания одной стороны пластинки-гранд увеличилась до 7 минут вместо привычных трёх. Но выпускались они очень недолго.

Электропроигрыватель для дальнобойщиков :)) У него подвижная платформа с амортизацией. Чудо-техники, можно сказать. В сельских клубах на ура шёл - пол ходуном, а он играет и поёт.

Сетевая ламповая радиола «Урал-57». Милое и уютное ретро. Но звук уже так себе - в сравнении с патефонами и граммофонами.

Честно говоря, как только мы перешли в часть музея с электропроигрывателями и магнитофонами, я начала терять интерес :)) Чего не скажешь о Валерии Андреевиче - он, наоборот, раскрутился на все 150 оборотов в минуту.

Вот это точно заслуживает внимания! Плоский видеодиск, дедушка компьютерных компакт-дисков :))

А фоном стоит проигрыватель «Ригонда» (заметили его?). Домашний хит 1970-80-х :)) Знаете, откуда название? Из романа Вилиса Лациса «Потерянная родина», в котором был вымышленный и таинственный остров Ригонда. На таких «ригондах» в детстве мы гоняли любимые пластинки с песнями и сказками. «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Дочь болотного царя», «Волшебная лампа Аладдина», «Приключения Незнайки»... А какие были у вас? :)))

Пластинки - это отдельная и очень большая тема. Покажу только несколько, которые нас поразили. Ну, во-первых, разноцветные!

...и даже в форме сердца ♥

Во-вторых, политические :) с докладами Сталина, Молотова и их друзей.

В третьих, записи на старых рентгеновских снимках - так называемые «музыка на рёбрах», «рок-н-ролл на костях» :) Явление музыкальной культуры 1960-70-х, когда зарубежные хиты можно было купить исключительно из-под полы или в таком самопальном «пиратском варианте».

В-четвёртых, звуковые письма с фотографией отправителя :) Их приходилось ждать месяцами, зато какой кайф было их получать. Ушедшая эпоха, ускользнувшая романтика.

В-пятых, пластинка «Графъ Л. Н. Толстой. Мысли из книги «На каждый день» начала XX века. С реальным голосом писателя! :))) Вообще наш гид, узнав, что мы из Тулы, сказал: «Приятно, когда «иностранцы» приезжают, так-то у нас тут обычно москвичи. А сегодня хороший день - вы из Тулы, ещё пара из Рязани была».

И одна из мыслей графа на каждый день :) «Не беспокойся о завтрашнем, потому что нет завтра. Есть только нынче; живи для него, и если твое нынче хорошо, то оно добро всегда».

Покидая «Музей граммофонов и грампластинок», я написала отзыв пером и чернилами, сидя за настоящей школьной партой. Мне кажется, в последний раз я сидела за такой, когда училась в первом классе :)))

Все остальные музеи Переславля мы посетили по касательной и проездом :))) Не было ни столько времени, ни столько денег. А музеев там видимо-невидимо: чайников, утюгов, старинных швейных машинок, истории денег, радио, паровозов, хитрости и смекалки, сказок и леса... В общем есть основательный повод вернуться :)

Прощаясь с Переславлем посетили Синь-камень. Тот самый камень, который умеет ползать, исполнять желания и собирать деньги с посетителей (пока по 50 рублей, но вряд ли это предел). Основные истории и легенды были рассказаны здесь.

Не могу сказать, что камень произвёл на меня какое-то особое впечатление. А вот окрестности - да! Нам в Туле такое место для пикников точно бы не помешало - с бархатными лужайками, кострищами и бревенчатами срубами в качестве столов и лавок. Плещеево озеро с Синь-камнем, конечно, вряд ли к нам переползёт, :))) но, помнится, наши власти что-то говорили про пикниковую зону в Баташах и в районе Левобережного. Может, уже всё есть, а я не в курсе? :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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