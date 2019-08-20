Грозный: какой он на самом деле?

Сергей Рубцов Тульский путешественник Сергей Рубцов побывал в Грозном и рассказывает о своих впечатлениях. Это не первый гульбарий про столицу Чеченской Республики, так что если есть желание сравнить Грозный-2017 и Грозный-2019, у вас есть такая возможность. А там кто знает, — может, появится желание сделать это в реальности и самому ;)

— Мне очень часто в интернете попадается информация, что Грозный занимает топовые места в различных рейтингах городов. При этом у меня не было лично знакомых людей, которые туда ездили, а большинство картинок показывают лишь открыточные виды города. Но этой весной я решил сам посмотреть, как же на самом деле выглядит «самый добавьте любое слово» город России. Ниже будут тоже будут преимущественно открыточные виды, но постараюсь разбавить их своими впечатлениями от города в целом. Начну с самого начала.

Про транспорт

Идея посетить Грозный в моей голове была давно, но, как это часто бывает, все время находились другие планы и другие направления. Тут же получив рассылку, что можно за 5600 руб слетать авиакомпанией Utair туда на выходные (пт-вс), решил, что настало время. И вот в последние выходные апреля я уже выхожу из аэропорта Северный города Грозный:

Я всегда предпочитаю добираться из аэропорта до города общественным транспортом, чтобы сразу погрузиться в атмосферу города, хотя такси в Грозном стоят очень умеренных денег. В один из вечеров был сильный дождь и в темноте добираться на другой конец города свои ходом у меня желания не было, так поездка стоила 85 рублей (заказывал через приложение Maxim). Остановка общественного транспорта находится возле парковки (ориентир — паркомат), до которой от входа метров 200, не больше. Мне нужна была маршрутка № 111, которая едет до ЖД вокзала, проезд стоил 22 рубля.

Как я понял, маршрутки здесь основной вид транспорта, потому что все разы, когда я перемещался на общественном транспорте, приезжали именно они.

Маршрутка из аэропорта, на которой я ехал, почему-то проехала меньше половины пути, и водитель предложил всем пересесть в другую, деньги, разумеется, за проезд взял. Не знаю, это только мне так повезло или так и должно был быть, но я решил прогуляться дальше пешком. Я остановился довольно далеко от центра (2,5 км) на улице Жуковского и могу сказать, что пока я шел до отеля пешком, то видел, наверное, самую большую концентрацию шиномонтажей и автосервисов на квадратный метр. В принципе, тоже самое я могу сказать и про концентрацию отечественных автомобилей (в соседнем городе Аргун с 2011 года на заводе Чеченавто даже собираются Приоры), и, почему-то мне так кажется, что данный факты связаны между собой. Кстати, в местных сервисах всегда кипит работа.

Про отели

Что касается отелей, то цены в Грозном не особо кусачие, даже остановиться в самом дорогом отеле города Грозный Сити стоит в районе 7000 руб. за ночь за двоих, но я планировал посмотреть город, поэтому жил в небольшом отеле с приличным рейтингом на букинге и ценой менее 2000 руб. за ночь. Когда заселялся в номер, молодой чеченец на ресепшен спросил по работе ли я и очень удивился, когда услышал, что я просто прилетел погулять и посмотреть город. Даже уточнил, не страшно ли мне, чем вызвал у меня недоумение, но уточнил, что многие в России со страхом воспринимают возможность полететь в Чечню. В принципе, среди моих знакомых тоже полно людей, которые крутили пальце у виска, когда я рассказывал о своих планах. Сам отель не снимал, но он своих денег стоит, из минусов только его расположение, но об этом дальше.

Про городскую среду

Бронируя ночлег в каком-то городе, я часто ориентируюсь на расстояние до интересных мне достопримечательностей. В Грозном было также, я прикинул, что 2,5 км это полчаса прогулки обычным шагом, поэтому данное расстояние посчитал приемлемым. Однако я кое-что не учел. Во-первых, на дворе была еще весна и на улице темнело рано, поэтому зачастую эти полчаса надо было идти в темноте. И нет, ходить ночью по Грозному не опасно, но просто в той части города, через который пролегал мой путь, очень все плохо с освещением, и идти в некоторых местах приходилось, подсвечивая себе путь телефоном. Во-вторых, погода немного подвела и в субботу весь день шел дождь, а, как оказалось, что чем дальше от центра, тем меньше не только асфальтированных тротуаров, но и тротуаров в принципе. В итоге теоретическая получасовая ночная прогулка по городу иногда оказывалась полосой препятствий. По фотографиям в интернете обычно складывается не совсем правильно впечатление о городе, по факту большая часть Грозного представляется собой частные дома, при это, дома тут очень приличные. Как сказал мне местный таксист, что жилью чеченцы строят для всей большой семьи и на долгое время, поэтому делать все масштабно и основательно. Из интересных деталей в частном секторе я для себя отметил способы выбрасывания мусора. Пакеты вешаются на специальные крюки возле дороги, затем их собирает проезжающий по улице мусоровоз.

Центральная часть Грозного разительно отличается от основное его части, а проспект Путина можно с легкостью спутать с улицей в каком-нибудь европейском городке.

Здесь уже можно встретить умные велодорожки, которые автоматически считают количество велосипедистов, урны для раздельного сбора мусора и скамейки со встроенными солнечными батареями и зарядками для телефонов:

Недавно даже пригласили уличных художников, чтобы они нарисовали граффити на зданиях, некоторых из которых смотрятся очень круто, но я оказался в то время, когда большинство работ было еще не закончено. Лично я считаю самым крутым изображением — трехмерная башня на проспекте Кадырова.

На самом деле, гуляя по двум проспектам, удивляешься насколько здесь все круто, начиная от парков и заканчивая площадками для воркаута и современными футбольными «коробками» для детей:

Только потом уходишь на пару кварталов в сторону и не понимаешь, как вообще нормально пройти по мосту через Сунжу, если нет тротуаров или они неожиданно пропадают.

Про достопримечательности

В самом центре города находится площадь Ахмата Кадырова:

По периметру которой расположились основные государственные здания:

Так как данное место является точкой притяжения всех туристов, которые приехали в Грозный, то и достопримечательности тут советующие, к примеру селфи-палкам и айфоном, которая реально делает фото и постит его на сайт:

Здесь же находится и визитные карточки города — комплекс Грозный Сити и знаменитая мечеть Сердце Чечни:

Мечеть по архитектуре сильно напоминает Голубую Мечеть в Стамбуле (никто и не скрывает, что за основу брали ее), хотя к моему большому разочарованию, она оказалось значительно меньше турецкой, хотя пишут, что своими размерами входит в список крупнейших мечетей Европы:

Как мне кажется, что мое неправильное впечатление о размерах сформировалось потому, что мечеть всегда изображается на фоне Грозный Сити, который по названию всегда ассоциируется с небоскребами в Москве. Только в Грозном здания гораздо ниже.

Ночью Грозный Сити ярко подсвечиваются, как по мне, даже перебарщивают с яркостью, особенно это касается букв, но почему-то именно такой шрифт и цвет используют в Грозном и не только здесь:

Хотя вкупе с окружающими парками, все это в темное время сильно меняет вид города:

Разумеется, говоря о Грозный Сити стоит упомянуть и смотровую площадку на крыше одного из зданий, многие уже тысяче раз писали о том, что с нее можно фотографировать только в 3 стороны, которые не выходят на резиденцию Рамзана Кадырова, поэтому я про это все рассказывать не буду. Наверху левого здание в куполе находится ресторан, откуда тоже можно полюбоваться видом на город. Правое самое высокое здание комплекса после знаменитого пожара 2013 года получило официальное название Феникс, для меня остается загадкой, почему не на нем сделали обзорную площадку.

С такой высоты мечеть Сердце Чечни смотрится как игрушечная:

Через дорогу началась громадная стройка по возведению уже настоящего небоскреба Ахмат Тауэр, который должен стать вторым по высоте зданием Европы (когда планировали, рассчитывали на рекорд, но Питер всех уделал):

На фотографиях сверху заметно, что только в центре города имеются многоэтажные здания, а вся остальная территория Грозного представляет собой частный сектор и преимущественно малоэтажную застройку:

Спустивший на землю, продолжаем гулять по городу, многофункциональный культурный центр «Дворец приёмов»:

Здание национальной библиотеки со странной архитектурой:

Театральный концертный зал:

Пока гулял по городу и наслаждался местной кухней, немного не успел в Национальный музей Чечни, поэтому пришлось любоваться зданием только снаружи:

Печально известное здание Дома печати, которое в декабре 2014 года захватывали террористы, и орел в сквере перед ним:

Уже в сумерках я дошел до мемориального комплекса Ахмата Кадырова:

Вообще в чеченской столице очень много посвящено его памяти, цитатами и портретами украшены различные здания и постройки Грозного, а также почти все значимое в регионе обязательно связано с именем Ахмата Кадырова, начиная от футбольного клуба, заканчивая строящимся небоскребом:

Про чеченскую кухню

До поездки в Грозный я ничего не знал про местную кухню, поэтому ориентироваться приходилось на месте. Примечательно то, что ради местной еды не стоит искать специализированные места, потому что в любом заведении в меню есть чеченские блюда. Мне даже кто-то рекомендовал пробовать хингалаш в пиццерии, потому что он там очень вкусный. Ниже я расскажу о нескольких блюдах вайнахской кухня (так она официально именуется).

Жижиг-галнаш — отварное мясо с клецками из пшеничной или кукурузной муки, отдельно подается горячий бульон, которым все это запиваешь. Я пробовал с двумя видами клецок, но мне не понравились кукурузные. В целом довольно интересное блюдо, хотя каких=то вкусовые открытия оно не дарит.

Хингалаш представляет собой вкусные тонкие лепешки (кукурузные или пшеничные) с тыквенной начинкой, подаются порезанными на куски. По описанию думал, что мне не понравится, но оказалось очень вкусно.

Сискал т1о-берам (тут у меня возникли проблемы в том, как это все произносить, но просто не замечаем 1 и заказываем) — тут объединено 2 блюда, которые в принципе можно заказать и отдельно. Сискал — грубо говоря, это кукурузные лепешки, а т1о-берам — это смесь из творога со сметанной. Тут я могу сказать одно, что в Грозном я понял, что кукурузная мука это не мое ?? Из чисто местной кухни это все, но есть еще места, которые стоит посетить. Одно из наиболее популярных едальных мест в Грозном — знаменитая Шашлычная Южная улица. Не знаю, как так сложилась, но почему-то именно на этой улице каждый двор представляет собой шашлычную, которая предлагает самый мощный и сочный шашлык во всем городе:

Устроено внутри все довольно интересно и для меня не привычно столики расположены в отдельных кабинках, которые закрываются и плотно зашториваются, то есть приходишь компанией и сидишь отдельно от всех, не видя других посетителей. По еде реально вкусно и недорого (300−400 руб за целый шампур), даже есть доставка по городу.

Я пытался найти что-то интересное и съестное из местного на рынке, но он оказался не особо интересный и мало чем отличающийся от того, что я могу увидеть в ближайший четверг в паре кварталов от дома:

В продолжении темы еду можно отметить, что в Грозном какое-то немыслимое количество передвижных кофеен, в центре города они буквально на каждом повороте.

При этом почти у каждой точки всегда есть желающие купить с собой стаканчик свежесваренного кофе:

Отдельной темой стоит упомянуть фастфуд. Когда я искал какие-то упоминания о популярных сетевых ресторанах, то во многих источниках писали, что Макдональдса и KFC тут нет, потому что чеченцы любят местную кухню и все равно бы туда не ходили. Зато по всему городу висит реклама местного ресторана Crispy:

Фирменный стиль которого очень напоминает одну известную куриную сетку:

Также можно зайти за стаканчиком кофе в Starcoffee или отведать бургер в MCDawell’s (ну не в BLACK STAR BURGER, в самом деле же идти):

Как я понимаю не любят здесь только определенный оригинальный фастфуд, а вот к его местным копиям относятся вполне себе хорошо. Напоследок поговорим про алкоголь. Я люблю в поездках взять в обед стаканчик холодного пенного или вечером после многочасовой прогулки по городу открыть в номере бутылочку вина. В Грозном такое времяпровождение почти невозможно, если не захватил с собой ничего алкогольного, то есть всего 2 способа легально купить алкоголь. Первый из них, пойти в ресторан «Купол», которые находится в Грозный Сити, это единственное подобное заведение, в котором можно поужинать с бокалом вина, но будьте готовы заплатить за такое удовольствие соответствующую цену. Второй способ купить алкоголь, это поехать в местную Ленту, которая расположена где-то на окраине города. Только алкоголь там продается всего 2 часа в день, причем с 8 до 10 утра. Лично я вечером заменил вино на минералку ??

На этом я, наверное, прервусь. Если подытожить все вышесказанное, то лично для меня три дня в Грозным оказалось слишком долго, все туристические места можно посмотреть за один полноценный день, я даже от скуки в последний день смотался в Аргун посмотреть на из знаменитую хай-тек мечеть. Сам город имеет ярко выраженную туристическую часть с отличной инфраструктурой, городской средой и именно из-за него он и попадает в различные рейтинги, на при этом есть и другая его часть, в которую обычно туристы не ходят.

Безопасно ли здесь? Как по мне, то да, разумеется, многих будет смущать количество военных и постов возле резиденции Кадырова или баз Росгвардии или МВД. Лично я привык видеть людей с автоматами и на улицах Рима или Стамбула, поэтому меня не сильно это напрягало. Опять же надо понимать, что республика мусульманская и надо соблюдать ряд вещей, которые приняты в данном регионе (у меня в отеле была памятка из нескольких пунктов). А так, люди здесь такие же, как и везде, когда я в какой-то отдаленности от центра явно в телефоне искал маршрут, остановилась машина, и водитель спросил, не заблудился ли я, и предложил помочь, некоторые просто сигналили и махали рукой.

Посоветую ли я сюда приехать? Для полноценной поездки на несколько дней Грозный, как по мне, еще не подходит. Я бы рекомендовал заехать сюда на пару дней, посмотреть центр, отведать вайнахская кухни и отправиться дальше путешествовать по Чечне или в соседние регионы.

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