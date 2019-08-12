Фрайбург – «Жемчужина Чёрного леса»

Елена Elle25 Фрайбург? Знакомое название? В редакции нашлось только два человека, которые слышали об этом немецком городке и то не уверены… Тем интереснее будет прогуляться, пусть даже виртуально! А гулять будем в компании Елены Elle25. Чтоб как-то сориентировать вас в пространстве, прилагаем карту. Проще всего попасть в Фрайбург из Франкфурта-на-Майне или Баден-Бадена, куда и наша «Победа» летает. Дальше рассказ от первого лица…

— Фрайбург или Фрайбург-им-Брайсгау — это его полное название, является экономическим и культурным центром Шварцвальда (Чёрного леса), в земле Баден-Вюртемберг и известен, как «Жемчужина Чёрного леса». Это город с интересной историей и множеством привлекательных достопримечательностей.

Фрайбург был основан в 1120 году и его расцвет приходится на вторую половину 15 века. В это время был открыт первый университет, который сделал город привлекательным для путешественников. В этом городе жили великий гуманист Эразм Роттердамский и изобретатель пороха Бертольд Шварц.

Говорят, что именно здесь были придуманы настенные часы с кукушкой и знаменитый шварцвальдский вишневый торт со взбитыми сливками.

Мюнстер — Кафедральный Собор Богоматери расположен на Мюнстерплатц (Соборной площади). Построен в 1200—1510 гг. из розового песчаника.

Здание собора начали возводить в романском стиле и строили три столетия, но вскоре, готика стала ведущим направлением архитектуры. Соборы стали очень высокими, со стрельчатыми окнами и витражами, их грандиозные высокие шпили пронзали небо. Немецкие зодчие средневековья умели на основании романского храма создать изумительную готику. И не только во Фрайбурге.

Мюнстер во Фрайбурге является национальным памятником культуры Германии. Об этом соборе искусствоведы говорят, как о несравненном шедевре германской готики. Его единственная башня как бы заключает в себе весь собор, она сливается с его фасадом, из него своим ажурным шпилем рвется к небу. Недаром считается, что эта башня — «самое высокое и ясное откровение готической мысли»

В 19-веке историк культуры из Базеля Якоб Буркхардт назвал шпиль собора «самой красивой башней христианства».

Осмотрев башню, перейдем к основному строению, где фрагменты романского стиля представлены остатками фундамента от первой постройки и выступающим из северной стены массивным поперечным нефом позднероманского периода в самой старой части здания.

Нервюрные готические своды интерьера.

Элементы Ренессанса удивительным образом дополнили и украсили здание ажурной резьбой по камню, изваяниями святых покровителей, апостолов, химер и фантастических животных.

Особенно хорош западный портал со сценой Страшного Суда.

Главным же сокровищем собора считается настоящий шедевр Северного Возрождения — алтарь работы Ганса Бальдунга Грина (1516 г). На его боковых створках изображены сцены из жизни Богоматери, а в центре — композиция «Коронация Девы Марии».

Инкрустированный орган

Число и капелл, и колонн, украшенных фигурами Апостолов — двенадцать, соответственно числу учеников Иисуса Христа.

В ноябре 1944 г. здание сильно пострадало от бомбардировок британский ВВС. И хотя прямого попадания не было, рухнули ризница и северный трансепт. В послевоенные годы церковь была восстановлена на пожертвования горожан.

Облик Соборной площади формируют здания разных архитектурных стилей, которые создают гармоничный ансамбль. На фото Корнхауз — дом с прекрасным ступенчатым готическим фронтоном. Здание было построено в 1489 г., реставрировано в 1969/70 гг. В 16-м веке здесь был танцевальный зал, после 1770 года — располагался городской театр. Перед зданием сооружен красивый готический Рыбный фонтан.

Бывшая Старая караульня, «Альте-Вахе», ныне ресторан «Дом баденских вин».

Исторический Торговый дом — одно из выдающихся зданий Фрайбурга. Он находится на южной стороне площади Соборной площади. Здание построено XIV веке для проведения таможенных операций и товарооборота. В исторических документах впервые упоминается в 1378 г. Здание Исторического Торгового дома красного цвета и это выделяет его среди других строений. Фасад здания украшают габсбургские колонны со сказочными эркерами-фонариками с высокими конусными крышами. Эркеры украшены гербами Габсбургов, которые выполнил скульптор Ханс Сикст фон Штауфен в 1520—1531 годах. Гербы и скульптуры подчеркивали тесную связь города с Габсбургами. В настоящее время Исторический Торговый дом используется для проведения разных мероприятий, конференций, концертов и пр.

Фрайбург был одним из первых немецких городов, в котором центр города был закрыт для движения транспорта. Уже в 1949 году автомобильное движение было запрещено на пяти небольших переулках возле улицы Иосифштрассе в Старом городе.

В 1972 году «эксперимент» расширили на весь исторический центр. Именно там сосредоточены главные достопримечательности. Здесь посадили деревья, установили красивые фонари и светильники, украсили улицы и площади предметами искусства.

Гуляя по Фрайбургу, вы непременно обратите внимание на его тротуары.

В начале 70-х годов прошлого века улицы в историческом центре города были реконструированы, с них убрали асфальт и бетонные бордюры, а тротуары вымостили природным камнем — красноватым кварцитом, гранитом, галькой с берегов Рейна и украсили мозаичными картинами.

Городские власти выдели большие средства для того, чтобы тротуары превратились в «городской ковер». Их решили украсить мозаичными картинами. Художники, специалисты-мозаичники усердно и с удовольствием воплощали этот проект. Геометрические и цветочные орнаменты, гербы и фирменные знаки, занимательные веселые картинки — все это сделали в традиционной манере средневековых ремесленников, работающих с различными цветными камнями. «Городской ковер» — это произведение искусства, оно развивает фантазию и воображение, напоминает о славном историческом прошлом прекрасного города Фрайбург.

Это Старая ратуша, в здании которой с 1578 до 1744 год располагался главный корпус Фрайбургского университета, о чем свидетельствует соответствующий старый портал во внутреннем дворике.

Строение, сильно пострадавшее от бомбардировок и пожара в 1944 году, было восстановлено в упрощенном варианте. При этом сохранился двуглавый орел — символ Священной римской империи, а также, гербы Венгрии, Чехии, Австрии, Кастилии — стран, входивших в состав некогда могущественного объединения.

А рядом — здание Новой ратуши. И трудно поверить в то, что оно по возрасту старше.

Расположены оба здания на Ратушной площади. Они образуют впечатляюще красивый архитектурный ансамбль.

В центре фронтона Новой Ратуши знаменитые часы-куранты. Ежедневно в 12−00 начинается перезвон, исполняются прекрасные мелодии, послушать которые собираются туристы и местные жители. Музыка завораживает чистым и нежным звуком колокольчиков, а механизм, который ими управляет, изготовлен на известном заводе Welte по производству оргàнов в 1898 году.

Интересные окна

На Ратушной площади установлен фонтан с фигурой Бертольда Шварца — францисканским монахом, который изобрёл порох.

На площади перед Новой Ратушей на каменной мостовой по кругу выложены мозаичные гербы двенадцати городов-побратимов Фрайбурга: Безансон (Франция), Инсбрук (Австрия), Падуя (Италия), Гилфорд (Великобритания), Мэдисон (США), Мацуяма (Япония), Львов (Украина), Гранада (Испания), Исфахан (Иран), Вивили (Никарагуа), Сувон (Корея) и Тель-Авив (Израиль).

Пройдя через Ратушную площадь, мы выйдем по улице Францисканерштрассе к следующей достопримечательности со странным названием «Дом у Кита» («Хауз цум Вальфиш»). Впрочем, это не дом, как таковой, а целый комплекс зданий, соединенных стеной с арочными воротами.

Фасад главного строения, выходящий на Францисканерштрассе, выполнен в стиле неоготики. Мы видим изящную арку. Над ней — гербы города. роскошный крытый балкон — эркер. Имеются и горгульи — небольшие каменные изваяния, предназначенные для стока воды.

Одно из зданий комплекса принадлежит банку.

Как и все средневековые города, Фрайбург был окружен крепостной стеной с башнями и воротами. От этого периода в центре города сохранились ворота Швабентор и Мартинстор, которые были частью городских укреплений. Впервые они упоминаются в исторических документах в 1238 году.

Ворота Швабентор построены около 1250 года, когда вокруг города возвели крепостные стены.

В 1572 году художник Маттиас Швери расписал стену башни на темы популярной легенды. Он изобразил купца с тележкой.

Легенда гласит, что некий купец хотел купить город и привез тележку с двумя мешками золота. Граждане подняли купца на смех, тогда он в гневе открыл мешки и оказалось, что внутри вместо золота были песок и галька. Это жена купца тайно от него заменила содержимое. Сделка не состоялась.

Рядом с воротами, на улице Оберлинден, стоят сохранившиеся чудом здания, что были построены в XIII — XIV веках.

В одном из них размещается старейшая в Германии гостиница «Берен» («Медведи») с прекрасным фасадом в розовых тонах, расписанным в стиле сграффито с гербами и памятными датами.

Мозаика перед входом в гостиницу.

Вторые ворота — Мартинстор расположены на центральной улице Кайзер-Йозеф-Штрассе. Они красивы, видны издалека и служат хорошим ориентиром для туристов.

В 17-м веке фасад ворот Мартинстор украсила картина с изображением Св. Мартина Турского.

Вдоль тротуаров текут ручейки — бэхле. Они освежают в жаркий день, дети здесь затевают свои игры, а взрослые «придумывают» счастливые приметы.

Считается, что если турист нечаянно оступится и попадет ногой в ручей, он обязательно сюда вернется еще раз. Ну, а если это местная девушка, то она выйдет замуж за фрайбуржца!

Ручейки, которые текут по улицам Фрайбурга, возникли очень давно. В исторических документах они впервые упоминаются в 13-м веке, а археологи раскопали, что бэхле существуют со времен основания города в 1120 г. Бэхле — это часть старинной дренажной системы. Они использовались для снабжения города чистой непитьевой водой, так как, грунтовые воды расположены здесь на глубине 12 метров и было трудно делать скважины или колодцы. Питьевой воды из речки Драйзам городу вполне хватало. А в ручейках собирали талую или дождевую воду. Бэхле никогда не использовались для сточных вод или канализации. Более того, городские власти всегда строго следили за их чистотой. Например, в постановлении городского совета 16-го века написано, что никто не смеет бросать мусор, навоз, солому в бэхле.

Вода в ручейках всегда чистая и прозрачная, виден каждый камешек на дне. Поэтому здесь легко дышится и очень красиво. Всегда поднимается жизненный тонус и настроение. Не зря Фрайбург называют «жизнерадостной столицей Шварцвальда».

Жители любят, ухаживают и декорируют ручейки.

Есть во Фрайбурге и синагога. Она расположена на востоке города.

Современное здание, фасад которого облицован красными и белыми мраморными плитами, было построено в 1987 году. Оно выделяется на фоне зданий в средневековом стиле, восстановленных после пожара 1938 года и бомбардировок Второй Мировой войны.

Во многих местах в мостовые вмурованы латунные пластинки, встречающиеся как в Германии, так и других странах Европы.

Согласно проекту «Stolperstein» более 40.000 камней увековечивают имена евреев, проживавших в тех местах и истреблённых нацистами. И первым в этом проекте, стартовавшем 11 лет тому назад, стал Фрайбург.

Квартал ремесленников — красивейший уголок в исторической части Фрайбурга. Попасть туда очень просто. Нужно пройти через ворота Швабентор и свернуть направо. Вы обязательно увидите красивые средневековые улицы и дома, которые отражаются в водах канала. Это место еще называют «Маленькой Венецией Фрайбурга».

Речка Драйзам…

…и её обитатель.

Он смотрит, как небо отражается в реке и обдумывает всё, что видит.

Вы будете очарованы красотой этих улочек, через канал перекинуты мостики, а в воде отражаются нарядные дома.

Историческая часть древнего города, где сохранились памятники архитектуры, в Германии называется Альтштат, что в переводе означает Старый город. Это узкие мощенные булыжником средневековые улочки со старинными вывесками, которые придают городу особое очарование. Во Фрайбурге исторический центр расположен вокруг Старой Ратуши, Новой Ратуши и Мюнстера. Дома украшены гербами или росписью, лепниной, скульптурой.

Узкие улочки.

А это дом «Чёрной кошки».

Во Фрайбурге можно увидеть несколько чудесных церквей и соборов. Вот некоторые из них:

Университетская церковь (бывшая Иезуитская) в стиле барокко. Была построена Генрихом Майером в 1701 году для Ордена Иезуитов и перешла во владение университета после того, как Орден был изгнан отсюда в 1773 году.

Мозаика перед входом в церковь

Церковь святого Мартина — римско-католическая приходская церковь, расположенная на Ратушной площади исторического центра, монастырская церковь доминиканцев. Она посвящена Святому Мартину и построена в качестве монастырской церкви францисканского монастыря.

Церковь Святого Сердца была возведена в конце XIX века. Интересны ее башни, выкрашенные в коричневый цвет, что переходят в ярко-зелёную оконечность, увенчанную золотыми шпилями. На одном из них — крест, а на другом — золотой петушок.

К сожалению, церковь была закрыта и я не смогла попасть внутрь и сфотографировать.

На улицах можно увидеть множество уютных магазинчиков и кафе.

Вот такой симпатичный магазинчик резьбы по дереву.

А это уже современное искусство.

Театр Фрайбурга расположен на краю исторической части города на углу Бертольдштрассе и площади старой синагоги. Здание объединяет четыре площадки под одной крышей: большой зал, малый зал, камерную сцену и мастерскую. В зимнем фойе дополнительно проходят авторские чтения и камерные концерты.

Нынешнее здание театра было построено по распоряжению обер-бургомистра Отто Винтерера с 1905 года по проектам берлинского архитектора Генриха Силинга в стиле нео-барокко. Скульптурные архитектурные украшения на здании были смоделированы в гипсе Германом Фойерханом и выполнены шестью скульпторами из Фрайбурга. Здание было открыто 8 октября 1910 года постановкой Фридриха Шиллера.

Фрайбург — древний город. Его название переводится на русский, как Свободный/Вольный город.

Он очень пострадал во время Второй Мировой войны: в 1940 г. на него по ошибке сбросили бомбы немецкие самолеты, а в 1944 г. бомбардировка союзников за 20 минут превратила в руины центр города.

Жители восстанавливали свой город с любовью и не торопясь. Они не спешили застроить кварталы бетонными «коробками», а старательно разыскивали и изучали старинные документы, чертежи, рисунки.

Современный Фрайбург — это город музыки, концертов, карнавалов и фестивалей.

Знаменитые оркестры барочной музыки и ансамбль современной музыки считаются одними из лучших в мире. Популярный летний Музыкальный фестиваль, где исполняются произведения всех направлений и жанров — от классики и джаза до рока и поп-музыки, дает возможность каждому развлекаться как его душе угодно.

Культурное разнообразие, оживленная городская жизнь, а также многочисленные бары и рестораны гарантируют досуг на самом высоком уровне.

На прощание, я зашла выпить кофе с морковным пирогом в знаменитую кондитерскую «Gmeiner».

До встречи, Фрайбург! Мы обязательно увидимся снова!

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