Ростов Великий. Маршрут выходного дня

Татьяна Афанасьева Каждый из нас хотя бы раз бывал в Ростове, благодаря чудесной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», мысленно бегал по переходам кремля в компании управдома Бунша и вора Милославского, обедал в царских хоромах икрой заморской баклажанной и отплясывал под нетленку гусляров. Но одно дело видеть Ростов в кино, совсем другое - наяву. В общем едем.

То, что Ростов входит в Золотое Кольцо России - факт широко известный. И что туда стремятся все приезжие иностранцы, тоже. Это же один из древнейших городов России! В летописи он упоминается с 862 года. Москвы тогда ещё и в проекте не было. Иностранцам, конечно же, показывают открыточные виды с белокаменным кремлём на берегу озера Неро, глядя на которые кажется, что Ростов полностью состоит из церквей, куполов и сказочных избушек. Лепота! И атмосферность... :)

Источник фото i.ytimg.com

Но вот как их везут по самому городу? В летающих автобусах без окон, у которых единственная остановка - Кремль? Дороги Ростова разбиты, дома обшарпаны, магазины убоги, деревья не стрижены... Я видела много туристических городов, но Ростов - это бомба. На первый взгляд и не подумаешь, что в нём люди живут. Но ведь живут! Около 30 тысяч человек. Ростов Великий в двух шагах от Кремля выглядит так:

Не знаю, может быть, это какая-то сверх-идея и олд рашн-стайл?.. Но некоторые дома вот-вот упадут :(

При этом в год Ростов посещают около

3 миллионов туристов и оставляют там немереное количество денег...

А ещё, что меня поразило, - концентрация матерщинников на улицах. Там все разговаривают матом. Матери с детьми, сидящими в колясках, младшие школьники, сдающие нормативы по физ-ре, укротители уличных лошадей и даже влюблённые... И это не просто ***, затерянное где-то в предложении. Это чистейший, отборный, трёхэтажный мат со свистопляской! Если иностранцам выдать какой-нибудь счётчик-срамословец, он задымится :))) Вот она где Русь первозданная!

Чтобы поддерживать народ в тонусе и как-то радовать иностранцев, алкоголь продают с 9.00 до 23.00. Мы попали в Ростов в день города, водка лилась рекой сразу от прилавка ! Скучали только дизайнерские бутылки.

Весь берег озера Неро 20 мая жил по законам алкотреша. Даже из «несгораемых шкафов» на улице Подозёрка доносились праздничные тосты ***@#@! Никакой набережной у озера нет, - весь берег уставлен вот такими сараями и лодочными гаражами.

Единственная достопримечательность Подозёрки, не считая длинного бетонного забора с колючей проволокой и сараев, - Поклонный Крест. Его установили 4 июня 2015 года - в память о крещении ростовцев в водах озера в 991 году равноапостольным князем Владимиром и в надежде, что жители будут меньше пить, материться и жечь дома.

В Ростове зашкаливает число полусгоревших домов. Ощущение, что в городе живут пироманы, и они жгут всё подряд, когда немного заскучают. Среди пострадавших - старые дома и особняки на улицах Ленинской, Бебеля, Декабристов, Окружной. Но самое странное, что дома не разбирают. Они так и стоят - чёрные и страшные. Иностранцам на радость.

Озеру Неро около 500 тысяч лет. Его жёлто-зелёные воды помнят не только основание Ростова, но и ледниковый период. Красивое, широкое, вот только купаться в нём нельзя - всё дно в так называемом сапропеле! А это всё равно что купаться в удобрениях :) Высота воды 1-2 метра, глубина сапропеля доходит до 40 метров. Озеро умирает. И не верится, что ещё в 1883-м по нему пароходы ходили...

Зато верится, что именно в этом озере Емеля поймал говорящую щуку!





Читать далее на www.control-point.ru: О загадках озера Неро, граде Китеже и ростовских огородах А еще здесь живет сказка. Ростовское Неро – вот где жила осчастливившая Емелю Щука, это озеро — родина Ерша Ершовича героя сатирической повести XVI века, того, что тягался с рыбами лещ да голавль. Ребятня и взрослые, с упоением смотревшие фильмы об удалом купце Садко и славном царе Салтане, не догадывались, что мастер киносказки Александр Птушко кадры с белокаменными крепостями и церквями снимал не в Новгороде, а в Ростове Великом.Читать далее на www.control-point.ru: О загадках озера Неро, граде Китеже и ростовских огородах http://www.control-point.ru/rossiya/rostovskoe-ozero-nero/





Автор: Люба Мельник

Источник:

© Shkolazhizni.ru в Неро не купаются из-за сапропеля. Вода плохая, дно илистое.Автор: Люба МельникИсточник: https://shkolazhizni.ru/world/articles/33536/ © Shkolazhizni.ru

Лягушки, прыгающие по улицам, в Ростове - тоже норма :) И каждая вторая - царевна! В честь них в Ростове даже музей открыли. Он так и называется «Царевна Лягушка». Если будет желание услышать местные легенды и посмотреть на зелёные фигурки в стеклянных шкафах, то записывайте адрес: ул. Ленинская, дом 20.

Вечером в наш отель прибыл автобус со столетними французами. В 19.00 им устроили затяжной ужин с танцами и рекомендовали в город не выходить . Нам таких советов никто не давал, поэтому мы пропитались ростовским гостеприимством по полной и в три часа ночи принесли праздник с собой. Французские старушки негодовали и даже навещали нас (один раз, робко). Пардон, кто ж знал, что стены в отеле такие тонкие? :)

Кадр из фильма "Дюплекс", есть некоторое сходство.

Символом города считается олень. «В червлёном поле олень серебряный; рога, грива и копыта золотые» - так звучит описание ростовского герба. Он был утверждён Екатериной Великой в сентябре 1778 года. Почему олень? Версий много. Предлагаю остановиться на такой: в христианской символике олень - «олицетворение души, жаждущей Бога и борющейся с соблазнами». И, скажу я вам, ростовчане борются изо всех сил. А олени наблюдают. Один стоит в городском парке (вход со стороны Советской площади).

Второй - по адресу ул. Достоевского, 41 (ориентир «Лукова Слобода»). Скульптура установлена в 2013 году.

И, конечно же, флюгеры, флаги, значки, сувениры... Олени в Ростове повсюду. Есть даже кофейня «Пряный олень», байкер-хаус «Олень» и, возможно, ещё какие-нибудь «олени», выпавшие из поля нашего зрения :)

При всех своих странностях, Ростов нам понравился. Знаете, как бывает - встречаешь человека и тебя к нему необъяснимо тянет. Химия! Вот с Ростовом также ♥ В нём определённо есть душа.

И мы нашли в Ростове, как минимум, три чудесных места, посетив которые, вы скажете то же самое.

1. Кремль и его переходы

Ростовский кремль считается одним из самых красивых в России. Белокаменный, кружевной, многоярусный. Он, кстати, никогда не был военной крепостью, хотя в нём есть и бойницы, и желоба для кипящей смолы, и неприступные стены. По своему первоначальному назначению Кремль был обителью архиереев Ростовско-Ярославской епархии. И жили эти самые архиереи с большим размахом.

Соборная площадь с Успенским собором, наверное, единственное место в Кремле, куда можно зайти абсолютно бесплатно :)

Успенский собор (на его ступеньках я сижу) был основан в 991 году при князе Владимире. Это был один из первых соборов на Руси! Тогда ещё и кремля никакого не было.

Интересно, что на рубеже XII-XIII веков настоятелем собора был отец богатыря Алеши Поповича.

Успенский собор перестраивался раз пять. Сейчас он входит в ансамбль кремля :) и Алёша вряд ли бы его узнал.

Помните, как в песне: «Вот как в сказке скрипнула дверь...»? Так приблизительно и было. Мы купили билеты, зашли в Кремль и очутились в сказке :) Все руины и нищета города-Ростова остались за высокими стенами.

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Правда, чтобы увидеть сказку в полном объеме, надо заплатить 600 рублей (столько стоит единый билет, открывающий все двери кремля). Мы поступили иначе: купили входной билет за 50 р. и билет для посещения кремлевских переходов, Белой палаты и трёх церквей за 200 р.

Кремль делится на три части: Владычий двор (в центре), Соборная площадь (слева) и Митрополичий сад (справа). Кремль начали строить в 1660-х годах. Основателем считают Иону Сысоевича, митрополита Ростовского и Ярославского. Главный колокол звонницы Успенского собора носит имя «Сысой» в честь отца митрополита. «Сысой» был отлит в 1688 году, весит 32 тонны и до сих пор является гордостью Ростовского кремля.

И если Соборная площадь и Владычий двор - это в общем-то классические церковные виды и палаты, то Митрополичий сад нас приятно удивил. В нём нашёлся и небольшой лабиринт, и экспериментальный огород, и фруктовый сад, и маленький пруд. К тому же, нам повезло, мы гуляли там в полном одиночестве, не считая жирных чаек, прилетевших с озера Неро :)

В общем, будете в Ростовском кремле, не пропустите эту маленькую дверь в стене, за ней - Митрополичий сад.

А потом мы отправились гулять по переходам! Начало маршрута - в церкви Вознесения, на схеме она под номером 3. Дверей и лестниц в Кремле так много, что пару раз мы заходили не туда :)))

Расписная церковь на фото - это церковь Одигитрии, вход в переходы справа от неё - арочная дверь в белокаменной стене в комплекте с билетёршей.

Словами описать всё то, что мы увидели дальше, вряд ли получится. Все посещённые церкви - Воскресения, Иоанна Богослова и Спаса на сенях - это настоящее архитектурное чудо, расписанное библейскими сюжетами от пола до потолка. Открываешь очередную дверь и всё, слова кончаются, ты просто тонешь в художественном великолепии...

Церковь Воскресения (1670 год). В росписи преобладают сцены из «Апокалипсиса». Но краски жизнерадостные, я бы даже сказала торжественные :)

Церковь Иоанна Богослова (1683 год). Один из последних храмов времён митрополита Ионы. Считается самой нарядной среди других церквей Кремля.

Церковь Спаса на сенях (1675 год) была домашним храмом митрополита Ионы Сысоевича.

А по соседству с домашним храмом - Белая палата. Митрополит Иона Сысоевич устраивал в ней торжественные трапезы. Сейчас в ней богатейшее собрание исторических портретов и антиквариата разных эпох :)

«Подлинное Изображение Бунтовщика Иобманщика Емельки Пугачёва» (XVIII в.)

Кстати, после съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» «Мосфильм» подарил Ростовскому Кремлю несколько костюмов и пару топориков-бердышей из реквизита. Работники музея-заповедника встречают в них особо важных посетителей. А неважных вот так...

Формы для печатных пряников (XIX в.) :)

Кувшины и квасники (XVIII-XIX вв.)

Пивные кружки (XVIII-XIX вв.).

Марафон по кремлевским переходам занял около двух часов :)))

Это культовое место мы тоже нашли! Как оказалось, стрельцы, Бунш и Милославский прыгали на улицу художника Петровичева :))) Правда, кадр мы помнили не точно, и пейзаж слегка сдвинулся.

К слову, Пётр Иванович Петровичев город Ростов любил и посвятил ему множество картин. «Ростов Великий» (1912 г.) :)

2. Галерея «Хорс »

А вот про существование этого волшебного места мы и не подозревали, когда ехали в Ростов. Если бы ни дверная ручка, которая с одной стороны оказалась коброй, а с другой - сильно исхудавшим слоном, прошли бы мимо.

Потом нами был замечен диковинный зверь над входом. Дверь оказалась не заперта, и мы вошли :)

Срочно записывайте адрес: Ростов, ул. Подозёрка, 31 :) Двухэтажный домик с белыми кружевными наличниками и есть галерея. Вход бесплатный.

Хозяева - чудесные люди. Он художник, она хранительница. И они рады всем, кто чувствует этот мир так же. Уже с порога я поняла, насколько мне уютно среди всех этих вещей. Под ногами поскрипывал деревянный пол, пахло травами и бабушкиным сундуком, за окном светилось озеро Неро, а время сразу же стало закручиваться, как я люблю. Другой мир ♥

В сенях обнаружилась небольшая коллекция старых утюгов, среди которых нашёлся и тот самый - с Львом Толстым на заслонке поддувала. Дерзкий автор специально разместил портрет писателя-еретика поближе к «адскому пламени». Всякий православный гладильщик мог плюнуть Толстому в лицо при желании. Про такой утюг мы впервые услышали в Верее. Оказалось, и здесь он есть!

В доме много старых вещей, но главное - это коллекция работ Михаила Александровича Селищева, который работает в авторской технике и сочетает весьма необычные материалы: эмаль, стекло, дерево и металл. Почти весь дом занимают его работы. И они продаются. Правда, ценник начинается с каких-то немыслимых цифр. Всё, к чему я приценялась (из вежливости), стоило больше 1000 евро :)))) Некоторые были с красной меткой сбоку. Хозяйка сказала нам по секрету, что их мастер просил вообще не продавать. То есть даже, если кто-то захочет прикупить ставеньки «Альфа-Омега», ему назовут цену, за которую можно купить весь город Ростов со всеми его оленями :)))

Но работы и, правда, замечательные. А когда тебе рассказывают ещё и про скрытый в них смысл... Это всё равно, что проникнуть в чьи-то сны. Фотографии не передают.

«Невинность. Красота. Любовь». Не уточняется, кто есть кто, и все видят по-разному.

3. Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Ей 330 лет! Она полностью деревянная и сделана без единого гвоздя. Точные координаты: N057 10.833, E039 21.236, село Богослов, это в 6 км от центра Ростова. Говорят, именно на этом месте святителю Авраамию явился Иоанн Богослов и передал чудодейственный жезл.

Все стихийные бедствия обошли этот православный терем стороной. Даже страшный смерч 24 августа 1953 года, который летописцы описывают так:

«Около 5 часов вечера смерч «вошёл» в Ростов через линию железной дороги, опрокинув два вагона с кирпичом и известью, затем проследовал по улицам Достоевского и Февральской. Далее он продолжил своё движение через западную и южную части Кремля, нанеся серьёзный урон церквям Иоанна Богослова и Григория Богослова. После этого ураган ушёл в озеро Неро, где разметал лодки в радиусе полукилометра, поднял водяной столб в несколько сотен метров, ещё некоторое время двигался по водной поверхности, «высыпая» листы железа, брёвна и другие предметы, после чего прекратился...» (источник www.rostmuseum.ru)

Фото смерча не документальное, для усиления восприятия.

А это уже документальное. Так выглядел Ростовский кремль после встречи со стихией.

Параллельно одному смерчу двигался второй. И он был ещё разрушительнее! Пострадали все 11 башен кремля. Были сброшены в озеро Неро церковные главы и сорваны крыши вместе со стропилами. Бесценные фрески оказались под угрозой уничтожения. Кремль восстанавливали долгие 10 лет.

А вот маленькую деревянную церковь на Ишне смерч не тронул, как и шаровая молния, влетевшая в храм в 1958 году.

Как рассказывают старожилы, она пролетела перед алтарём, опалила три иконы, обесцветив лики, и... покинула святое место.

Про церковь на Ишне за 300 с лишним лет столько разных сказок насочиняли! Согласно одной, церковь сама приплыла по реке Ишня невесть откуда и встала на её берегу. Думаю, могла :)

Церковь открыта с 1 мая по 1 октября с 10.00 до 17.00 (без выходных). Если вы приедете и увидите замок на дверях, надо сходить в деревню и спросить Тамару :) У церкви давно уже статус музея и своя касса. Билет стоит 80 рублей. В него входит эмоциональный рассказ Тамары.

Свечи здесь под запретом, в алтарь традиционно пускают только мужчин. От бывшей роскоши остались только крошечные фрагменты. Все иконы и церковная утварь давно вывезены в федеральные музеи.

В 1913 году Церковь Иоанна Богослова на Ишне удостоил своим вниманием император Николай II с детьми и супругой, о чем упоминает памятная доска при входе.

Рядом с ней другая доска о визите князя Константина Константиновича (внука Николая I) - августейшего поэта, как он сам себя называл, и великого грешника.

Стены сделаны из карельской корабельной сосны. Перед тем, как строить чудо-церковь, древесину вымачивали в солёной воде. С внешней стороны - обычный сруб. С внутренней - деревянный монолит с идеальной подгонкой, полученный в результате среза тех же самых брёвен ровно наполовину. И делалось это обычными топорами!

Где-то здесь стыкуются брёвна... 1687 год постройки! Вот оно мастерство.

Ещё одна удивительная деталь - 3D-потолок. Ощущение, что он выпуклый, но он абсолютно плоский.

За всеми отклонениями церкви от вертикали следят при помощи простейшего устройства. Если вдруг начнёт падать, прибегут деревенские и подопрут вилами.

Наглухо закрывающиеся окошки :)

Невероятное место. Ощущение, что где-то рядом Вий и компания, не покидало меня ни на минуту. Не хватало только темноты и полной луны, зацепившейся за верхушку колокольни :) Кстати, при церкви и кладбище есть. И замшелые домики, проваливающиеся в землю... В общем, задержись мы в деревне до полуночи, Вий, может и вышел бы к нам с хлебом и солью . Но мы уехали в три часа дня, заехав на фабрику «Ростовская финифть» посмотреть на иконы за 396 000 р. и чайники за 246 500 р. Окончательно убедившись в своей несостоятельности и бездуховности, мы отправились за копчёной ряпушкой и вяленой пелядью в Переславль-Залесский :) ...под песни ростовских гусляров. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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