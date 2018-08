Автопутешествие по Исландии. Часть 6

Татьяна Афанасьева Я продолжаю рассказывать, как прокатиться по Исландии без особых проблем, вполне бюджетно и с максимумом ярких впечатлений. Если пропустили первые пять

Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов.

Нежная встреча с растрёпанными лошадками, нервный гейзер Строккюр, ледник, разрисованный вулканами, радуга на заказ, горячие купальни и где переночевать, чтобы не разорвали тролли…

Водопад Бога, штаб-квартира Манса Налётчика, домики хоббитов, дракон, пьющий Гренландское море, встреча с тюленями, маковое поле и купальня с голубой водой.

Встреча с крылатыми тупиками, песцом-рецидивистом, флегматичными жиробасами и полутроллем-получеловеком. Координаты крутейшей дикой купальни, разоблачение «Одинокой горы» и портреты двух древних вулканов. Бархатные мхи, лавовые поля, эльфийский каньон, голубые айсберги, радужные дорожки, неожиданная встреча с оленями и гномы-христиане.

— За 12 дней мы проехали 3652 километра и увидели бОльшую часть того, что можно было увидеть за такой короткий срок. Наш маршрут обозначен пунктирной линией, а места ночёвок жёлтыми звёздочками. Прошло девять дней, мы движемся прямиком в десятый…

Десятый день. Заповедный и сказочный

Маршрут был такой: три кратера вулкана Граброк (Grábrók), 97-градусный ручей Дейльдартунгюхвер (Deildartunguhver), водопады под лавой Хрёйнфоссар (Hraunfossar), водопад с печальной историей Барнафосс (Barnafoss), детский парк «Тропа троллей» (Tröllaleikir), чудесное ущелье с водопадом Glymur, национальный парк Тингведлир (Þingvellir) и ночевка в гостевом доме Iceland Wellness. Традиционно обо всё расскажу с картинками, не переключайтесь.

Вулкан Граброк (Grábrók) был внесён в маршрут совершенно случайно. Утром был такой туман-туманище, что казалось он вот-вот вползёт в комнату и поглотит остатки нашего мира. А потом кто-то невидимый настоятельно рекомендовал открыть Maps.me. Открыли. И каково же было наше удивление, когда мы обнаружили вулкан с тремя кратерами, которому 3600 лет, всего в двух шагах от нашего гестхауса! Решили, хрен с ним с туманом, что увидим, то и увидим. И вот перед нами он — древний, оплавленный, «винный» и заросший мхами. По его склонам проложены аккуратные деревянные дорожки. Но не для того, чтобы спасти человека, а для того, чтобы спасти красоту Граброка. Мы спускаемся в самое жерло спящего вулкана, пытаясь услышать его ровное дыхание… Туман отползает. Утро, звенящая тишина, только мы и Граброк с его огненными снами. Вот так Исландия в очередной раз сделала нам неожиданный и очень приятный подарок.

Если присмотреться к склонам, то можно найти нас-муравьев, если присмотреться к мхам, то можно заметить капельки росы.

Домики внизу, у подножия Граброка — это наше место ночёвки Grábrók Hotel and Holiday Homes. Это там накануне мы жарили шашлыки.

Ручей Дейльдартунгюхвер (Deildartunguhver). Название просто огонь! Да и сам ручей такой же. Температура воды почти +100. Когда подъезжаешь к нему, вообще не понимаешь, что творится. Видно только самое начало ручья и перила. А забор тут жизненная необходимость — не даёт заблудиться в пару, упасть в Дейльдартунгюхвер и свариться вкрутую. Впрочем, даже когда стоишь у перил, кажется, что тебя уже забросили в кипяток, и бульон будет очень наваристым. Ручей ещё и плюётся периодически и исподтишка.

Дейльдартунгюхвер (Deildartunguhver) — это цепочка гейзеров, бьющих из одного холма. Мощность 180 литров в секунду. Этот безудержный источник питает горячей водой все населённые пункты в округе 100 километров. Фотографировать это безумие очень сложно, но всё же возможно.



Ловите координаты: GPS: 64.753098 N, 20.773754 W, дорога № 50. И помните, после 10.00 там бывает людно.

Водопады под лавой Хрёйнфоссар (Hraunfossar) — это по сути плачущее лавовое поле. Представьте, извергался вулкан, текла лава и в определённый момент остановилась и застыла. А рядом текла ледниковая река Квитау, которая взяла и просочилась в эту застывшую пористую вулканическую породу, спряталась внутри лавового поля! А потом, через километр, вдруг взяла и выбралась наружу, образовав чудесный водопад Hraunfossar. Hraun — от исландского слова «лава».



Но правда в том, что посмотреть на эту красоту можно только на приличном расстоянии, с другого берега. Вот такой облом.

Вверх по течению от «серебряных нитей» Хрёйнфоссара находятся водопады Барднафоссар (Barnafossar). Название переводится как «Детские водопады», но не потому что, они маленькие… В этом водопаде утонули мальчик и девочка, пока их родители ели имбирные пряники и отплясывали на рождественской ярмарке. Остатки природного «каменного моста», по которому дети пытались перейти реку, может увидеть каждый, кто придёт к Барднафоссару.



Не знаю, заметили ли вы меня на мостике справа вверху, но я там стою. Стою и печалюсь.

Путешествуя по Исландии, не раз задавалась вопросом, стоит ли ехать сюда с детьми? С совсем маленькими не поехала бы однозначно — непредсказуемая погода, опасные гейзеры и фумаролы, отвесные скалы, жизнь в автокресле и вечная слежка — как-то мало вижу во всём этом кайф. А вот с детьми от 10 и старше вполне можно. Разные диковинные птицы-звери, горячие купальни и аквапарки, эльфийские сказки, несложные маршруты, чистейший воздух, вода и природа. Плюсом идут такие места, как это. Берите на заметку — «Тропа троллей» (Tröllaleikir), всего в 100 км от Рейкьявика.

Точные координаты: N 64° 35.531' W 21° 34.676'.

В кадре — чудовищная великанша Грила! Под Рождество эта старуха хватает непослушных и вечно ноющих детей, тащит их в горы и варит из них суп. Согласно эпосу, она живет в пещере долины Диммуборгир, вместе со своим Йольским Котом, но иногда кулинарит на выезде, как сейчас… Частенько Грила предстаёт в облике лисы с пятнадцатью хвостами. Увидите такую — бегите!

Комфортабельные собачьи будки с видом на закат? Нет, такие домики исландцы строят для скрытых жителей в надежде на их благосклонность. Если у домика виден тёмный круг на траве, значит, эльфы недавно водили тут хоровод…

«Тропа троллей» — чудесное место, для того чтобы проникнуться исландскими сказками и начать верить в скрытых жителей. Заросшие холмы, река с водопадами, фигуры троллей по тропинкам, домики эльфов и страницы большой книги сказок на каждом шагу… То есть ты гуляешь по парку и читаешь историю про то, как людоедка Грила вышла замуж за лентяя Леппалуди (он, кстати, был человеком!) и поселилась с ним в убогой пещере. С ними жил чёрный кот размером с быка и 13 сыновей-троллей, которых исландцы называют Йоласвейнарами.

Йоласвейнары — это исландская версия Деда Мороза. 13 рождественских троллей друг за другом спускаются с гор накануне Рождества. Первый появляется 12 декабря, последний — 24, а потом в обратном порядке до 6 января возвращаются в горы. Хорошим детям они кладут в башмаки подарки, а проказникам — камень, кусок угля или картофелину. А ещё они большие озорники, поэтому у людей начинают пропадать вещи, в домах хлопать двери, а у лошадок путаться гривы и хвосты. Шалят.



Если перечислить троллей по именам, то так: Жердина-из-Овчарни, Канавный Остолоп, Обрубок, Ложколиз, Горшколиз, Мисколиз, Дверехлопальщик, Скирный Обжора, Колбасохват, Подглядывающий-в-Окна, Дверевынюхиватель, Мясной Крюк и Свечной Попрошайка.



В парке Tröllaleikir можно попробовать тролльбургеры, поиграть в тролльгольф, прогуляться по раскачивающемуся бревну и просто посмеяться, разглядывая картинки. Но самое главное, там живёт сказка :)

Самая смешная сказка, прочитанная на «Тропе троллей» :))

Логично в общем-то. Фотографии сделаны в трёх разных геотермальных зонах, о которых шла речь в предыдущих частях «исландского сериала». Тамошняя вонь предложенную версию только подтверждает :)))

Каскадный водопад Глимур (Glymur) прячется в ущелье, падает с высоты 198 метров, считается одним из самых изящных в Исландии и… мы до него не дошли. Хотя прошли бОльшую часть пути, спустились через «двухглазую» пещеру и добрались до реки. Но когда поняли, что дальше только босиком по ледяной воде, а потом по бревну, держась за металлический трос, как-то подзависли… И если у меня ещё мелькала мысль, что надо идти дальше (люди же идут!), то Андрей был категоричен: «Очень хочется разбить голову об острые камни?» В итоге мы забрались по крутому склону на противоположную сторону от водопада, миновали все таблички «Danger! Stop!» и оказались в очень красивом месте с видом на каньон и Глимур. Правда, видели мы только нижний каскад. Ну, что тут поделаешь? Надо было больше качаться перед поездкой. И не на качелях :)

«Двухглазая пещера» каньона Глимур. Направо пойдешь — себя потеряешь, налево пойдешь — к водопаду придёшь. Если, конечно, сможешь перейти ледяную реку по скользкому бревну :))

Исландия просто создана для созерцания и зависания. Здесь так приятно задавать себе вопросы «Что видишь?», «Что слышишь?», «Что чувствуешь?». Это мир со множеством деталей, без суеты и блуждающих мыслей. Любой лоскут мха на камне или пузыри в реке запросто выведут вас за границы сознания, причём настолько легко и не принуждённо, что вы удивитесь. А самое главное, чтобы ощутить дзен, совсем не обязательно сидеть в позе лотоса, сложив руки в «космическую мудру», можно просто стоять, зацепившись пальцами за край шапки. Работает.

Национальный парк Тингведлир (Þingvellir) — знаковое место для исландцев. С древнейших времён здесь собиралось вече, вершились суды, принимались законы. В 1000 году здесь было решено принять христианство, а 17 июня 1944 года среди этих озёр, равнин и гор была провозглашена независимость Исландии. Здесь проходит разлом и даже не один, а также частенько случаются землетрясения. В общем, там точно стОит побывать. Может, даже повезёт и немного потрясётесь, балла так на два-три.

Кто-то начинает своё путешествие с Тингведлира, и тогда он кажется грандиозным! Ведь не было пока никаких исландских чудес. Для нас он стал эпилогом :) Мы не спеша погрузились в его чистую и скромную красоту перед тем как сделать шаг из заповедных земель в царство душного бетона.



К слову, это было самое туристо-наводнённое место за всё наше путешествие. Азиатов так просто автобусами подвозили!

Продолжаем приобщаться к орнитологии. Утка Каменушка, или как её ещё называют Арлекинская утка. Любительница северных широт и моржевания. На фото самец, у самок окрас намного скромнее — не для арлекин-шоу. Каменушка — отличный ныряльщик. В меню обычно — рачки, моллюски, водные жуки, остатки мелких рыбок и другие животные, которых можно извлечь из-под воды. И да, мы не сразу поняли, где у этого «клоуна» глаза! Очень прикольная птица.

В финале десятого дня заселились в гостевой дом Iceland Wellness. Местечко Мосфедльбайр, в 9 км к северу от Рейкьявика. Нас встретила чернокожая хозяйка. Вау! В какой-то другой стране это совсем бы не удивило, но в Исландии за все 10 дней мы не видели ни одного чёрного. Это не расизм, это просто деталь к портрету страны. Флорибунда (будем называть её так) показала нам свой роскошный дом и разрешила пировать на кухне. Правда, к тому времени закрылись все магазины, и пришлось пировать исключительно тем, что нашлось в машине — селёдкой, нектаринами и пивом. В нашем личном рейтинге Iceland Wellness — 10 из 10.

Вечером прокатились до Hlíðavöllur (всего 4 км от нашего дома). На картах гугла — цветочные луга на берегу фьорда, а в реале это гольф-поля. Все люпины давно выкошены, а пейзажи заполнены гольфистами. И это в понедельник, день тяжёлый! ?? Исландцы одержимы гольфом.

Одиннадцатый день. Столичный

Наш 11-й день в Исландии больше напоминал броуновское движение в границах одного города. До нашей встречи Рейкьявик рисовался мне неприветливым бородачом, развалившимся на медвежьих шкурах у моря, гоняющим пластинки Бьорк и даже не смотрящим в нашу сторону. В принципе так оно и было… :))) Мы весь день подсматривали за ним, а ему хоть бы что, у него свои дела! Только под вечер нам снова удалось почувствовать себя желанными гостями, потому как мы опять переместились в глубинку и заночевали в удивительном доме под названием Grund. Обязательно расскажу в картинках.



Первое граффити, которое мы увидели, когда въехали в столицу Исландии. Интересно, какие мысли оно у вас рождает?.. Цвет, конечно, потрясающий ♥

Рейкьявик (Reykjavík) переводится как «дымящаяся бухта», потому как в округе множество горячих источников, и все они дымят.

Зимой в столице Исландии не бывает холоднее минус 10. Правда, неожиданно? Пока мы в Туле мёрзнем при минус 30, поскрипывая снежком и радуясь солнцу, у них там минус 5−10, колючий ветер и серое-серое небо.

В дождь Рейкьявик очень печален, несмотря на граффити, яркие домики и садовый дизайн. Фото сделано из городской ратуши, где мы спрятались от дождя, которому не было видно ни конца, ни края. Кажущаяся лужа — это не происки ливнёвки, это искусственное озеро перед ратушей.

Короткий молебен «Дождь, уходи!», или игра на невидимых бубнах :))

К слову, в Рейкьявике очень много граффити. Оно не прячется в промзонах и на окраинах, красочный беспредел начинается сразу на пешеходной Laugavegur, тянется через районы-кварталы и достигает особого размаха на Seljavegur. Как правило, всё граффити — это муралы, занимающие огромные площади. Конкретно этот шаманский хоровод мы нашли на Ægisgata. Круто же?

… Работа называется Time To Scream And Shout («Время кричать и кричать!»). Автор британец Phlegm, 2016.

Монументально и жизнеутверждающе! Тот же дом с шаманами на Ægisgata, но с другой стороны. Работа называется Heavy Stones Fear No Weather («Тяжелые камни не боятся погоды»). Авторы швейцарцы Wes21 & Onur, 2016. Но я бы назвала — «Мощь Земли»

Ещё одна крутая работа из уличной галереи Рейкьявика. Называется Isn’t It Our Job To Be Collecting Great Moments («Разве это не наша работа собирать великие мгновения»). Рисовал немецкий дуэт Heraku, 2016. Найти эту девочку, играющую на виолончели, можно на Bakkastígur. Есть ощущение, что она устала собирать мгновения и работает на износ.

Покажу ещё несколько работ, остальное загружу в галерею :)

Исландцы не просто терпимы к представителям однополой любви, они даже позволяют им «метить территории» :) Т — толерантность.

Рейкьявик — самая северная столица в мире, и казалось бы, какие клумбы, какие палисадники? А они есть! Цветы — в каждом дворике и на каждом окошке. И с деревьями там тоже всё в порядке. Всё выдержано в особом «исландском стиле» — типа само выросло :)

В Рейкьявике проживает 60% всего населения страны :) Средняя зарплата исландцев 3300 $ в месяц, пенсия — 1550 $. Длительной безработицы в стране нет. Исландия уверенно входит в десятку стран с самым высоким уровнем жизни в мире. Люди доверяют политикам, в стране практически нет преступности и коррупции. Понятие «здоровый образ жизни» здесь является, скорее, данностью, чем целью. И всё, благодаря высокому уровню экологии и здравоохранения.

3−4 ребёнка в семье — для исландцев норма, а не подвиг. Родители не сюсюкают со своими малышами, не пичкают их кашами, не укутывают пуховыми платками, не тащат за руку и не пытаются задавить авторитетом. Дети «растут как деревья» и «плывут по миру, как облака». Никто не мешает им познавать мир, есть жуков, давить в руках собачьи какашки, пить из луж и стирать носки в унитазе…

Городское пространство Рейкьявика радует! Вело-шлагбаум на входе в пешеходную зону, уличные фонари в форме тюльпанов, памятка по завязыванию галстука во всю стену, подворотня потерянных варежек, высокотехнологичные уличные туалеты и много других интересных фишек.

Неформальный подход к аншлагам с названием улиц :)

При входе в сувенирные магазины — фигуры белых медведей, викингов и троллей :)

А как вам освежитель воздуха V.P. в качестве сувенира? Стоил около 12 евро. Пшыкнуть не удалось. Так что аромат так и остался в тайне. Любопытно, хвоя, водка, «Новичок»? :))

В городе полно скульптур, но по большей части очень странных. Некоторые находятся внутри домов. Мумию уборщицы мы обнаружили в Городской ратуше на первом этаже. Как и положено, замотана в тряпки :)))

Правый: «Кажется, опять дождь зарядил…» Левый: «$%#&…». Эти страдальцы авторства Штайнунна Тораринсдоттира установлены на пешеходной улице Laugavegur, их невозможно не заметить.

Водоносица появилась в далёком 1937 году — в честь выносливых исландок, которые и коня на скаку остановят, и цистерну воды перетаскают, несмотря на погоду и настроение. Несколько раз меняла своё местоположение в столице. Сейчас стоит на Lækjargata.

Памятник неизвестному Бюрократу расположился у входа в мэрию. Стоит с 1993 года. Наполовину окаменевший персонаж. Всё как в жизни.

Но самая известная среди необычных — скульптура «Солнечный странник». Эту стальную громадину подарили городу на 200-летие, в 1990 году. Каждый видит в ней что-то своё — корабль викингов, скелет морского чудовища, пляшущих человечков, набор столового серебра… И только фактическое название Sun Voyager возвращает полёт мыслей в правильное русло — к мечтам о дальних странах, полёту над линией горизонта, надежде на новый виток.

Привет всем солнечным странникам из далёкой Исландии ;)

По площади Рейкьявик в два раза больше Тулы. Все основные достопримечательности сосредоточены в центре, поэтому мы припарковались в бесплатной зоне и гуляли весь день пешком.

Карту города можно взять в информационном туристическом центре (точный адрес: Bankastræti 2, 101 Reykjavík, серое здание на фото), он в двух шагах от пешеходной улицы Laugavegur.

Впрочем информационные стенды расставлены по всему городу, и можно вполне обойтись без карты :)

Чтоб вы не думали, что в столице только малоэтажная застройка :)

Самое модное и футуристичное здание в Рейкьявике — это Харпа (концертный зал и конференц-центр, от исландского Harpa — арфа). Стеклянная махина, сложенная из сотовых ячеек разного цвета со встроенными светодиодами. Снаружи кажется громоздким, внутри же настоящее воплощение лёгкости, свободы и полёта. В Харпе пять этажей, но это деление очень условно, потому как плоскости этажей разорваны и как будто парят в воздухе. Обещанной игры света и цвета мы не увидели из-за пасмурной погоды, а всё остальное очень порадовало :)

Строительство Харпы шло 4 года и обошлось в 164 миллиона евро. С 13 мая 2011 года двери «хрустального дворца» открыты семь дней в неделю для всех желающих увидеть это чудо архитектуры изнутри.

Лютеранский собор Хадльгримскиркья — знаковая достопримечательность исландской столицы, открытая для прихожан с 1986 года. На её постройку ушло 38 лет, что не удивительно при таких-то архитектурных выкрутасах! Перед собором — статуя викинга Лейфа Счастливого, который побывал в Америке раньше Колумба, но не посчитал это каким-то особым открытием.

Собор открыт с 9.00 до 20.30. На смотровую площадку можно подняться на лифте за 900 ISK (530 рублей), но лифт работает только до 17.00. Билетов никто не проверял — всё на честном слове.

Крыши домов словно складываются в жизнерадостную мозаику: зелёные, жёлтые, красные, синие, оранжевые :)

Хотели отобедать в каком-нибудь ресторанчике, но увидев цену супа в «счастливые часы», передумали. 1500 рублей за порцию?! Сколько же тогда он стоит в «несчастливые часы»? :) Фудкорты тоже не очень-то радовали цифрами. Умножаем на 0,6 — будут рубли…

До места ночёвки мы добрались часам к восьми вечера. Берите на заметку — отель типа «постель и завтрак» Grund в Гриндавике, всего в 5 км от Голубой лагуны и 100 метрах от берега океана. Уютнейшее место. Хозяйка знает несколько слов по-русски — здравствуйте, до свидания, спасибо, Москва, матрёшка. В нашем личном рейтинге — 10 из 10.

Двенадцатый день (полдня)

Утром следующего дня мы помыли машину, залили полный бак и отправились сдавать её в прокатную контору. Процедура заняла минут двадцать, не больше, после чего нас доставили в аэропорт. Как же не хотелось улетать из этой поистине волшебной страны. Одно утешало, мы летели в компании футбольных болельщиков - перуанцев, мексиканцев, исландцев и уругвайцев. Было шумно, ярко и весело! А потом они с таким восхищением смотрели в иллюминаторы, когда мы зашли на посадку в Шереметьево... :) Круто. У меня же перед глазами всё ещё была Исландия ♥

