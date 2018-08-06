Сингапур. Страна с повышенным содержанием экзотики

Дмитрий Койда страну с повышенным содержанием экзотики, где мирно сосуществуют четыре религии, яркие фестивали проводятся чуть ли ни каждую неделю, а архитектура больше напоминает футуристические фантазии! Экскурсию для нас проведёт тульский путешественник Отправляемся в Сингапур -тульский путешественник Дмитрий Койда, который побывал там и рад поделиться личными впечатлениями.

— Сингапур был для меня памятной точкой в моём индивидуальном азиатском маршруте.

Город-государство я запомнил не только как новую географическую точку на карте мира, но и по другой причине. Дело в том, что страны особенно хорошо воспринимаются на резких контрастах. Как раз в Сингапур я прилетел из соседнего Брунея. Казалось бы это тоже Азия, но разница во внешней картинке и главное в менталитетной — колоссальная. Душа у калимантанского султаната совсем другая.

В Брунее было крайне мало туристов, моё пребывание там носило медлительный характер, иногда я совсем не знал чем себя занять. Страна по большей части мусульманская: мечети, хиджабы и полное отсутствие алкоголя. Не нашёл даже нигде пива запить острую еду. По крайне мере в официальных местах (кафе, отель) я нигде не видел ни одной бутылки.

И тут, я попадаю в Сингапур вечером, в самый центр города. Мало того, мне посчастливилось оказаться тут в субботу, когда гулял весь честной народ. Реки алкоголя, толпы молодёжи, очереди в клубы и рестораны, девчонок просто тьма.

Я впервые наблюдал столько людей на посадку в такси. Очередь метров на триста.

Реально ощущение, что прилетел на другую планету. Помню, было тяжело резко переключиться на иные социальные сюжеты и картинки.

Я даже испугался за себя, когда бросился сразу покупать пиво. Такое впечатление, что я алкоголик, которого несколько дней держали на воде взаперти. Самая известная марка пива здесь Tiger.

Кстати, в Сингапуре я встретил свой День рождения и по гороскопу я тигр:)

На следующий день всё уже было не так шумно и развратно. Это утренний вид из моего номера.

Моё знакомство с Сингапуром началось в большом зоопарке, созданном в 1973 году. Обязательно рекомендую посетить, он понравится детям и взрослым.

Очень удобная инфраструктура зоопарка. Ухоженные вольеры с животными, живописные дорожки и тропинки, масса развлечений для детей. Здесь вас ждут встречи с некоторыми представителями дикой фауны без заборов и решеток.

Я ехал сюда на час, максимум полтора, рассчитывая быстренько все обойти, сделать фото и поехать дальше гулять по центру Сингапура. Я был наивен, когда строил такие прогнозы. Только в одном месте с павианами я простоял как вкопанный около сорока минут:) Это что-то невероятное. Перед мной кипела настоящая жизнь. За это время я увидел кучу интриг, драк, игр детенышей и подростков, обезьянью камасутру, общественные собрания, семейные разборки и т.д и т.п. Оторваться от этого реалистичного и искреннего театра диких актеров невозможно.

Трогать любых животных в зоопарке и мешать им наслаждаться жизнью, категорически запрещено.

Зоопарк построен на грант в $9 млн, предоставленный правительством Сингапура и был открыт 27 июня 1973 года. Зоопарк управляется неправительственной организацией Wildlife Reserves Singapore, которая также управляет Ночным сафари, Парком птиц «Джуронг» и Речным сафари.

В зоопарке содержатся 315 видов животных, из которых около 16% находятся под угрозой исчезновения. Зоопарк ежегодно посещает около 1,6 миллиона посетителей.

Зоопарк предлагает посетителям различные варианты передвижения: трамвайчики, лодки, верхом на пони, конный экипаж. Имеется прокат детских и инвалидных колясок.

Животные суть ничто иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие перед нашим взором признаки наших душ. В. Гюго.

Затем я отправился в удивительное природно-технологическое место под названием «Сады у залива». Вы можете подняться вверх и прогуляться по переходам между древовидными конструкциями.

Этот проект, при участии британских архитекторов, создан в рамках программы по озеленению города. Тропический парк состоит из трех зон общей площадью 101 гектар. Центральная часть отведена под набережную, где можно прогуляться, наслаждаясь зеленью и современной архитектурой Сингапура.

Всего восемнадцать чудо-деревьев, высота от 25 до 50 метров. Кроны этих искусственных деревьев, увитые растениями и цветами, состоят из железных прутьев и бетона. Стволы деревьев покрыты ползучими растениями, папоротниками и редкими видами лиан. Деревья состоят почти из 160 тыс. растений более 200 видов.

Между конструкциями есть пешеходные мосты, с которых открываются потрясающие виды на парк, на часть Сингапура и на другие подобные деревья. На лифте, расположенном в одном из деревьев, я поднялся на верх. Подъем туда за отдельную плату. На одном из деревьев есть даже ресторан.

Эти супер-деревья, так же как и обычные деревья впитывают дождевую воду и используют солнечную энергию для роста растений.

Они оснащены фотоэлектрическими солнечными системами, благодаря которым деревья красиво подсвечиваются ночью.

Когда будете в Сингапуре, обязательно посетите это место вечером. Я, к сожалению, этого не сделал, но видел в интернете фотографии этих деревьев в подсветке, впечатляет вдвойне. Космические конструкции будущего. Парк продолжает развиваться и через некоторое время там появятся новые футуристические объекты.

Так же посетите, находящиеся рядом две оранжереи — Цветочный купол и Облачный лес

Центральное место в этом втором павильоне занимает 42-метровая «Облачная Гора». На самый ее верх, можно подняться на лифте, а спуститься вниз по металлической живописной тропинке.

Когда после душного и влажного города я зашел в этот павильон, то испытал настоящее удовольствие. Было впечатление, что у меня не два легких, а четыре :)

Здесь настоящий рай для любителей флоры, ландшафтных дизайнов и садоводов.

Следующей достопримечательностью Сингапура стал знаменитый отель Марина Бэй Сэндс. Он известен прежде всего своим бассейном на крыше с которого открываются прекрасные панорамы.

Имеет смысл провести здесь ночь, чтобы у вас была возможность воспользоваться этим бассейном. Но, даже если вы не являетесь постояльцем данного отеля всё равно есть шанс зайти внутрь и подняться на крышу. Я купил билет за 20 сингапурских долларов (примерно 500 руб.) и посмотрел на центр Сингапура со смотровой площадки. Она находится в левой части. По центру как раз бассейн.

Пожалуй, отсюда можно сделать лучшие снимки центральной части города. Это самая известная смотровая площадка Сингапура

Многие известные объекты как на ладони.

Ещё одно место с которого можно увидеть Сингапур глазами птиц это гигантское колесо обозрения высотой 165 метров.

Рядом с колесом расположен «Музей искусства и науки». 60-метровое асимметричное здание состоит из трех этажей, разделенных на 21 галерею.

В этом же районе находится один из самых известных символов Сингапура — мифическое существо Мерлайон, состоящее из головы льва и тела рыбы.

Многие видели в интернете, как наиболее прикольно выглядит кадр в этом месте, поэтому старались повторить именно этот ракурс. Сам я такой снимок не сделал, поскольку был один. За один дубль такой кадр не сделать, ведь тому, кто снимает нужно говорить в какую сторону наклонить голову и куда ее повернуть.

Вообще это выглядит смешно. Одна девушка с подругами минуты две не могла никак сделать этот кадр. Смеялась то она, то подруги, которые ее фотографировали. В другом моменте парень так долго позировал, что потом еле выпрямил спину.

Нашел один чужой снимок в журнале. Вот так это примерно выглядит. Правда, большинство людей снимает с другой стороны Мерлиона.

Запечатлеть себя на фоне Мерлиона приходят все туристы и местные жители. Пропустить эту скульптуру нельзя, поскольку её изображение есть на многих картинках и магнитах :)

В Сингапуре есть ещё один знаменитый отель под названием «Раффлз», который больше подходит для любителей аристократического отдыха.

Исторический отель построен в конце 1800-х годов. В его инфраструктуру, помимо шикарных номеров и ресторанов, входит тропический сад и викторианский музей.

А вот и сам сэр Томас Стэмфорд Раффлз — основатель современного Сингапура. Памятник установлен на месте, где 29 января 1819 года вице-губернатор Явы и Бенкулена впервые ступил на сингапурскую землю.

Именно он, быстро оценив удобное расположение острова, положил начало превращения скромного рыбацкого посёлка в крупный торговый город Азии.

А уже экономическое чудо, которое мы можем наблюдать сегодня совершил первый премьер-министр Республики Сингапур — Ли Куан Ю. Под его руководством Сингапур из бедной, экономически отсталой страны «третьего мира» превратился в одно из самых богатых государств мира по ВВП на душу населения.

Давайте прогуляемся по улочкам и достопримечательностям.

Вечером я знакомился с замечательным и колоритным районом Чайна-таун.

В середине XIX века китайский квартал стал средоточием борделей, игорных и опиумных притонов. Британская администрация практически не контролировали местные дела, и реальная власть принадлежала китайским кланам и гильдиям, которые устанавливали здесь порядки на свое усмотрение.

До недавнего времени Чайнатаун предполагали снести, однако, сознавая историческую ценность квартала, правительство отдало предпочтение планам реставрации и реконструкции.

Сегодня Чайнатаун — квартал старинных шопхаузов и ультрасовременных офисов, чайных домиков и пабов, популярное место отдыха в Сингапуре — занимает территорию в центральной части города, ограниченной улицами Cecil Street на востоке, Cantonment Road на юге, New Bridge Road на западе и рекой Сингапур на севере.

На главной улице квартала South Bridge Road недалеко от старейшего в Сингапуре индийского храма Шри Мариамман (Sri Mariamman Temple, 244, South Bridge Road) вы сможете посетить мечеть Jamae Chulia Mosque (218, South Bridge Road). Мечеть со стройными похожими на пагоды восьмигранными минаретами построена в 1826 году тамильскими мусульманами, выходцами из Южной Индии. В ее оригинальном облике сочетаются черты архитектуры Южной Индии и британского колониального стиля.

Шоппинг в Чайнатауне — обязательная часть отдыха в Сингапуре. Здесь можно купить все, что угодно, но особенно много здесь специфически китайского, от традиционных эликсиров до изделий ремесел и сувениров. На некоторых улицах вам будет трудно отделаться от назойливых разносчиков, предлагающих бумажные зонтики, пальмовые циновки, воздушные змеи, угощения.

В китайских аптеках вы обнаружите широкий ассортимент снадобий: настои трав и экзотические препараты из толченого жемчуга, женьшень и тигровый бальзам. На Smith Street вам предложат множество приправ, соусов и других произведений восточной кулинарии. На базаре в Chinatown Complex (335, Smith Street) среди лабиринта киосков вы найдете не только компакт-диски и текстиль, но и змей, лягушек, черепах.

Чайным гурманам следует зайти в чайный домик Tea Chapter (9, Neil Rd). Здесь вы не только найдете широчайший выбор изысканных сортов китайского чая, но и сможете участвовать в дегустации.

Не упустите возможность попробовать традиционное сингапурское лакомство «bakkwa», сладкую запеченную свинину, которую продают ломтиками, упакованными наподобие жевательной резинки. Приобрести bakkwa можно в магазинах Bee Cheng Hiang и Fragrance, расположенных рядом с выходом «А» из метро Chinatown.

В Чайнатауне расположена и сингапурская «Улица Еды» — Smith Street. Выстроившиеся вдоль нее открытые ресторанчики предложат вам отведать разнообразные произведения местной и европейской кухни. Из местных деликатесов можно отметить Char Kway Teow (это блюдо готовят из обжаренной рисовой лапши и моллюсков), Carrot Cake (овощной кекс на основе местной редиски) и Rojak (салат с арахисом и кисло-сладким соусом).

Удивительное зрелище представляет Чайнатаун во время празднования Нового Года по китайскому лунному календарю. Это важнейший традиционный китайский праздник, отмечаемый в январе-феврале. Отдых в Сингапуре в эти дни будет особенно праздничным. Вас встретят улицы Чайнатауна, переполненные красными фонариками, сверкающими огнями, затейливыми украшениями и многочисленными гуляющими.

Небо озаряется фейерверками, базары наводнены экзотическими лакомствами. Главное событие праздника — уличное шествие Chingay Parade. В грандиозной многонациональной процессии, собирающей множество участников, вы увидите искусно украшенные карнавальные платформы, ряженых, факиров, музыкантов.

В дни праздника принято обмениваться подарками. Традиционный китайский новогодний подарок — это мандарины. Их должно быть два или четыре, ибо считается, что нечетные числа связаны с несчастьем. Дети поздравляют родителей и старших родственников и получают красные пакетики «hongbao» с деньгами.

Вообще, Сингапур в огнях красив и приятен глазу.

Наибольшее удовольствие мне доставила прогулка по зеркальной набережной «Клар-Ки».

Цветовые отражения в воде всегда переносят меня в мир рисовально-пластилинового детства, творческих иллюзий и фантазий.

Рекомендую в качестве развлечения посетить популярный сингапурский остров Сентоза. Множество ресторанов, чистые пляжи, музеи и в завершение лазерное шоу «Песни Моря». Добраться до острова можно несколькими способами, самый популярный из которых — канатная дорога. Мы ею и воспользовались.

Музей Лики Сингапура на Сентозе :)

Очень крутой Океанариум :)

Лазерное шоу «Песни Моря» :)

Теперь перехожу к менее раскрученным достопримечательностям. Для меня ими стали скульптуры.

Я неравнодушен к этому виду искусства и важной архитектурной детали, оживляющей улицы городов.

В отсутствии людей подобные изваяния наполняют душой город, делают его ближе и понятнее.

Туристы любят фотографироваться с металлическими копиями, которые раньше тоже были из крови и плоти. Не многим на планете повезёт стать в следующей жизни такими статуями.

Моей любимой сингапурской композицией стали дети, прыгающие в воду.

«Прыгающие мальчики» посвящены первым мигрантам и реке, которая сыграла важную роль в их жизни.

Сейчас в Сингапуре проживает более 5 миллионов человек. Это вторая в мире страна по плотности населения. Первая — Монако, третья — Ватикан.

Большинство населения составляют китайцы — 77%. Малайцы разного происхождения составляют 14%.

Сингапур — мультирелигиозная страна. 40% населения исповедуют буддизм. Большинство китайского населения следуют традиционным верованиям, сочетающим даосизм, конфуцианство, буддизм и древний анимизм.

Большинство мусульман — малайцы, но ислам исповедуют и другие народы. Христианства придерживается 14% населения; представлены как католичество, так и другие конфессии, в частности, православие, методизм, пресвитерианство, Ассамблеи Бога.

После серьёзных национальных конфликтов, разыгравшихся в Сингапуре в 1960-е, правительство стало тщательно следить за национальными отношениями и провозгласило принцип гармонии, которому следуют системы образования, жилья, армии и других социальных сфер. С 1970-х годов конфликты практически прекратились. В настоящее время запрещается носить в школах исламские платки. В октябре 2005 за расистские комментарии один пользователь сети Интернет был приговорён к месяцу тюрьмы.

В заключении хочу добавить, что в свежем «Crime Index for Country 2017» представлены 110 стран. Наиболее высокий индекс преступности у Венесуэлы, самый низкий и соответственно 110 место в криминальном рейтинге занял Сингапур.

Так что это идеальная страна для спокойных путешествий. Главное соблюдайте гостевые правила и не бросайте на улицах мусор (в первую очередь жвачку) мимо урны.

Вам здесь обязательно понравится, ведь Сингапур действительно во многих вопросах первый в мире.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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