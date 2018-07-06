Автопутешествие по Исландии. Часть 2

Татьяна Афанасьева Кто пропустил первую серию нашего исландского сериала с рассказом про прокат «пузотёрок», тухлую акулу, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля и задворки Голубой Лагуны, её можно посмотреть по ссылке . А я продолжаю рассказывать, как прокатиться по Исландии без особых проблем, вполне бюджетно и с максимумом ярких впечатлений ;)

— За 12 дней мы проехали 3652 километра и увидели столько всего, что я могла бы рассказывать об этом вечность. Наш маршрут по острову обозначен пунктирной линией. Про день первый я уже писала, перепрыгиваем сразу во второй ;)

День второй. Романтично-поэтичный и непредсказуемый

Маршрут получился таким: геотермальная зона Krysuvik, городок с термальной кухней и разноцветными камнями Хверагерди, высокохудожественное кратерное озеро Kerið, поле гейзеров Haukadalur с очень нервным Строккюром, золотой водопад Исландии Gullfoss, нежная встреча с растрёпанными лошадками, рыбный пикник с видом на снежные вершины, стихийная купальня Hrunalaug и ночевка в уютном Efra-Sel hostel. А теперь в деталях и картинках.

Крисювик (Krysuvik) — геотермальная зона, ставшая нашим фаворитом по ряду причин. Во-первых, мы были там рано утром и абсолютно одни — наедине со всеми этими зловонными мини-кратерами, булькающими грязевыми котлами и фыркающими горячими источниками. Во-вторых, это единственный «марс», соседствующий с бархатными зелёными горами, а не с безжизненными пространствами. В-третьих, там находится бирюзовое озеро Grænavatn, которое образовалось от взрыва перегретых подземных вод и является эталоном мёртвой красоты. В общем, если у вас будет нехватка времени и можно будет посетить только один из всех возможных исландских «марсов» — вспомните про Крисювик. Он невероятно хорош в восемь утра.

Хверагерди (Hveragerði) — крошечный городок, название которого переводится как «сад горячих источников». Там и живёт-то всего 2 тысячи человек, но это прям раёк какой-то! Вокруг высоченные горы, некарликовые деревья, точечные горячие источники и поля для гольфа. Исландцы те ещё гольфисты! Они умудряются делать поля даже среди застывших лавовых рек. Мы завернули в Хверагерди каким-то чудом и теперь всем желаем туда завернуть.

В городке есть чудо-кухня для приготовления морковных пирогов, бананового хлеба и яиц вкрутую силами действующих гейзеров. И вот тут я хотела бы соврать, что мы-то там уж как наготовили, так наготовили! Увы. Мы приехали без продуктовой корзины.

Почти все исландцы верят в эльфов и троллей. Прежде чем строить дом, мост или дорогу, они приглашают местных «ведьм», чтоб те решили, можно ли сдвинуть тот или иной камень или под ним кто-то живёт?..

Иногда, чтобы не обидеть эльфа и передвинуть камень, исландцам приходится совершать определённые магические обряды. Например, погружать подозрительный камень в мёд на пару деньков :) Хочется верить, что я стою на нежилом камне. Иначе, как после этого смотреть в глаза добропорядочным эльфам и троллям? :) А в кадре всё тот же Хверагерди.



Кратерному озеру Kerið примерно 3000 лет. Что вы подумаете, увидев этот гигантский котлован с разноцветными дорожками мха и минералов, я не знаю… Я же стояла и ловила себя на мысли, что это немеркнущее око какой-то неизвестной мне планеты. Кальдера уходит вглубь на 55 метров, в самом широком месте что-то около 270 метров. Чтобы понять масштабность, посмотрите на маленьких муравьёв на склоне. Это люди. И они под гипнозом.

В Исландии минимум платных достопримечательностей, Керид — одно из исключений, вход 400 ISK (230 р.). Как пишут везде исландцы «help us protect the nature».

Долина Гейзеров Хаукадалур (Haukadalur), куда стоит поехать уже только ради одного бешеного Строккюра. Каждые 4−6 минут он начинает активно «курить», потом надувается от важности гигантским пузырём, после чего выбрасывает струю воды на 30 метров! Сколько бы ты на это не смотрел — не надоедает. Зрители напоминают миньонов, поклоняющихся Большому Боссу, живущему в подземной норе. Толпа коротышек, которая каждые пять минут дружно восклицает: «Ааааа! Ууууу! Оооо!» Название Strokkur, кстати, переводится как маслобойка.

Долина Хаукадалур (Haukadalur) знаменита ещё и тем, что там находится родоначальник самого понятия «гейзер» — Гейсир (или Великий гейзер).

Geysir извергается очень редко, высота выбрасываемой им воды достигает 60 метров, но увидеть это завораживающее явление — настоящая удача. Чаще всего он спит. И его сон может длиться недели, месяцы, годы (!)

Говорят, 17 июня, когда наступает Национальный день Исландии правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира. Но это ведь не честно…

Гейсир в окружении мечтателей на заднем плане. А вдруг?

Летняя Исландия — это море цветущих люпинов. Обочины дорог, склоны гор, берега рек, границы гольф-полей — они повсюду! Причём июнь — это только робкое начало, торжество будет в июле. В начале 1990-х старики негодовали, что эти сорняки портят цветовую гамму острова. И пока наши школьники пололи картошку, исландские уничтожали люпины. А потом умные люди заметили, что эти «выскочки» делают почву плодородной, спасают её от эррозии да и вообще украшают остров! В общем нынешнюю Исландию сложно представить без жизнерадостных люпиновых ковров. Это ещё один летний бонус.

В Исландии тысячи водопадов и ни одного одинакового. Они лежат паутиной на склонах гор, шагают по каменным ступеням подобно великанам, прячутся в ущельях, струятся из-под ледников и падают белыми слёзами откуда-то из-под облаков…

Им не перестаёшь удивляться. А в самых мощных обязательно живёт радуга, ну или парочка радуг. Нам повезло, день был солнечным, и Гюдльфосс (Gullfoss) пребывал как раз в самом радужном настроении.





Фишка в том, что ступени Золотого водопада Исландии Гюдльфосса повёрнуты под прямым углом и с нижней ступени вода падает в кажущуюся бездну, образуя сверкающее облако из брызг.

А если попросить кого-нибудь из азиатиков сфотографировать себя с водопадом, то одна из радуг обязательно войдёт тебе в мозг :)

Исландские лошадки — настоящий бренд. Коренастые, с косматой чёлкой, роскошной гривой и длинным хвостом. По легенде, они произошли от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина и считаются местным чудом.

Согласно законам Исландии, в страну нельзя ввозить лошадей других пород. И даже если исландская лошадь однажды была вывезена за пределы своей родины, ей нельзя вернуться назад. Всё строго.

Под вечер второго дня мы зарулили в купальню. Во-первых, есть классный сайт, где собраны почти все купальни с небольшим описанием, картинками и координатами hotpoticeland.com, а во-вторых, доверьтесь магии Исландии и эльфам. Мы вот собирались в Секретную Лагуну, а попали на ручей Хрунaлёйг (Hrunalaug). Они рядом, в районе Флудира, но это смотря куда вас поведёт… Хруналёйг спрятался между гор, он очень живописен! Мохнатые берега, дикий камень, чистейшая вода с облачками пара. В отличие от Секретной Лагуны он совершенно бесплатный. А Секретная Лагуна, в отличие от него, не такая уж и Секретная. Вода где-то +36.



Для медитирующих интровертов: чтобы оказаться в купальне в полном одиночестве, без развесёлого интернационала, наверное, надо приехать или дикой зимой, или часа в три ночи. И то сомневаюсь. GPS Hrunalaug: 64° 8'2.64″N 20°15'25.76″W

Ночевали мы всего в 4 км от живописного и горячего Хруналёйг. Это был Efra-Sel hostel — с уютной верандой, уличной ванной, маленьким садом и потрясающим видом на заснеженные вершины и гольф-поля, достаточно было только зайти за домик и подняться на холм.

В этом чудесном месте мы и устроили свой первый пикник с рыбой на углях и «егермейстером» в чёрных-чёрных стопках. В сам дом мы попали не сразу. Хозяина не было, а подобрать код к коробке, где хранился ключ на длинной верёвке, открывающий входную дверь, было не так-то просто. «Ну, и хрен бы с ним», — подумали мы, съездили в купальню, пожарили рыбу и выпили ровно столько, чтобы начать писать хозяину смски безысходности. Он прибежал после второй! Сильно извинялся и впустил нас в дом, где на одной из дверей висела бумажка «Tatiana from Russia», что доказывало, что нас очень ждали.

Подобные «квесты» развлекали нас всю поездку. Из 10 гестов только в четырёх нас встречали. Все остальные дома были гостеприимно открыты (коммунизм!), все двери подписаны (кто где живёт), деньги снимались или с карточки, или отдавались наличкой при неожиданном появлении хозяина (случались и такие чудеса!). В нашем личном рейтинге Efra-Sel hostel «9 из 10».

День третий. Водопадное утро, ледниковый полдень и пляжный вечер

Маршрут получился такой: четыре водопада с нарастающим восторгом Hjalparfoss, Seljalandsfoss, Gljufurarfoss, Skоgafoss, наш первый в жизни ледник Solheimajökull, мыс Dyrholaey с маяком и арками, чёрные пляжи Kirkjufjara и Reynisfjara, базальтовые столбы, картины ветра и очень дикая ночёвка. И в подробностях…

Хьяулпарфосс (Hjalparfoss) — водопад с явным раздвоением личности и манией величия. Нас занесло к нему по дороге из долины Gjain, в которую мы не попали из-за корявых дорог F и риска пробить днище. А в остальном хорошее было утро! С дикими лебедями, путаницей дорог, звенящей тишиной, дикостью пейзажей и подозрительным отсутствием туристов… Ау? Где вы все? А все на «Золотом кольце» Исландии.

Волшебный Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) всколыхнул в памяти старую-престарую сказку, снятую Александром Роу — про Никиту Кожемяку, Булата Балагура, Марью Моревну и Кащея Бессмертного. Не уверена, что вспомните. Хотя вполне можно посмотреть на youtube, как Кащей включает и выключает водопад, падающий из пасти огромного каменного тролля, бросив в него волшебный перстень и открывая тайную дверь между мирами, почти как в Сельяландсфоссе. Интересно, Роу был в Исландии?

Мы с великим удовольствием прогулялись за стеной воды, падающей с высоты 60 метров. Настоящий водный мир. Невольно чувствуешь себя рыбиной, онемевшей от восторга…

Gljufurarfoss! Не знаю точно, как это правильно произносится. Исландцы вообще мастера давать названия, которые никто кроме них прочитать не в состоянии. Как вариант — Хлюфироурфосс. Этот «водопад в щели» находится всего в 500 метрах выше по течению от предыдущего — Сельяландсфосса. И я считаю, это реально «маст си». Чтобы войти внутрь, стоит позаботится о дождевике, правильной обуви и водонепроницаемой камере. Наш фотик захлебнулся ещё в предыдущем гроте… Так что фоток, как там внутри, нет.

Эйяфьядлайёкюдль, или тот, чьё имя не каждый назовёт. Вулкан, который считали спящим 200 лет и который был погребён под одноимённым ледником до 20 марта 2010 года, пока не началось его извержение. Помните, как с 15 по 21 апреля в Европе были отменены тысячи авиарейсов, когда выбросы пепла Эйяфьядлайёкюдля достигли критической отметки. «И небо стало чёрным, и птицы ругались матом…"



Кстати, геофизики Исландии считают, что-то извержение в 2010 году может стать пусковым механизмом для извержения Катлы. А вулкан Катла помощней и пострашней Эйяфьядлайёкюдля. В общем ждём и боимся.



Наша же встреча с Эйяфьядлайёкюдлем была очень туманной — он скромно спрятался в облака! Поэтому всё ограничилось просмотром его фотографий в придорожном музее и фотографированием домиков, которым было очень страшно в недалёком 2010-м.

Кричащий Скоугафосс (Skоgafoss) находится чуть ниже ледника Эйяфьядлайёкюдль. Стена воды, отвесно падающая с высоты 60 метров - зрелище потрясающее!

Есть легенда про викинга Траси Тоуроулфссона, спрятавшего огромный сундук золота в расщелине утёса за водопадом. Траси был начинающим магом и сделал свой сундук невидимым! Однажды чары ослабели, жители попытались вытащить сокровища из пещеры, но лишь оторвали кольцо от сундука, после чего тот снова исчез... Говорят, кольцо хранится в Скоугарском музее. Мы видели его только на фотографиях.



Скоугафосс - кинозвезда. Он засветился сразу в двух кассовых фильмах - «Тор: Темный мир» и «Тайная жизнь Уолтера Митти».

Ледник Соульхеймажкютль (Solheimajökull) - это 11-километровый ледяной язык, ползущий из горного ущелья в сторону океана! Ему около 2000 лет. Опасная, но просто невероятная красота. Чёрный вулканический пепел делает его ещё и очень графичным. Ледник подвижен, - он то отступает, то выдвигается вперёд на сотни метров, меняя свою структуру, образуя разломы, пещеры, откалываясь небольшими айсбергами и образуя шумные реки. Можно было взять кошки, ледорубы и экскурсию по леднику, но нам хватило и тех впечатлений, которые мы получили, гуляя рядом с этой ледяной махиной в чёрных узорах. Ледник, не напрягаясь, проглотил два часа нашего времени.

Тысячеликий! Как только мы подошли к леднику Solheimajökull чуть ближе, на нас уставились тысячи лиц, не считая мусье в белой каске. И один из наблюдавших очень напоминал старого волшебника...

Мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), или как называют его исландцы «гора с дверью» - это самая южная часть материковой Исландии. Удивительное сочетание причудливых скал, строгих чёрных пляжей и туманных горизонтов. История в стиле нуар. Так мне показалось... Главные действующие лица: одинокая скала в стороне от стихии, гордый белый маяк над страшным обрывом, мёртвый тюлень в полосе прибоя, чайка, выклёвывающая ему глаза, и мы - в объятьях солёного ветра!

Другой мир. Ты ловишь его звуки, запахи и мысли, чтобы унести с собой, чтоб засушить, подобно гербарию, среди сотни других воспоминаний... И вдруг букетик прямо под ногами. Так мило, скромно, по-исландски. .

Оно растёт! Просто в своей плоскости.

Рейнисфьяра (Reynisfjara) - самый крутой и самый опасный чёрный пляж в Исландии. Его крутость - в базальтовых колоннах! Исландцы говорят, что это окаменевшие тролли, которые пытались вытащить корабли из океана и не управились до рассвета.

Рейнисдрангар - базальтовые скалы среди беспокойных вод Северной Атлантики. Их называют «Пальцами тролля». К слову, на острове невероятное количество фигурных скал, над которыми потрудились ветер, море и время. Стоишь, смотришь, а Исландия в это время нашёптывает тебе свои сказки...

С Рейнисфьярой связывают и такое понятие, как волна-убийца. Повсюду устрашающие таблички, что из океана внезапно может прийти одиночная блуждающая волна высотой 20 метров и утащить в открытый ледяной океан всех зануд. Последний такой случай со смертельным исходом на Рейнисфьяре произошёл в январе 2017 года.



Но мы всё равно немножко потусили в полосе прибоя, изредка посматривая, не идёт ли она...

По всему острову расставлена тьма указателей. Половина из них точно лишняя. Мы как-то повернули к «великому!» бетонному мосту, который и выглядит так себе, и стоит непонятно где. Крюк был небольшим, так что просто поржали. А есть места, куда не ведут никакие указатели, но они потрясающие! Одно мы обнаружили по дороге 218 к мысу Дирхолаэй (Dyrholaey). Я даже попыталась придумать ему название. Что вам нравится больше? «Каменная шизофрения», «Лавовые сны», «Игрушки ветра», «Купание невидимого коня»... Всё хрень. Не передаёт! :)))

К слову, в этом месте нет табличек, запрещающих встать на ночёвку.

В окрестностях Вика не нашлось ни одного свободного геста, вечер был объявлен диким, и мы стали искать место для ночлега. Стоянка с «ржавым» водопадом, видом на бархатную долину и «ритуальным кострищем» нашлась очень быстро. Ловите координаты (а вдруг?) N63.27.155, W19.03.715. Нам стопудово повезло с погодой, местом и соседями. Да, соседи тоже были. Так уж вышло, что в окрестностях Вика забиты были не только гесты.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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