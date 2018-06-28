Исландия. Автопутешествие

Татьяна Афанасьева «Я уже давно хочу к северу в Исландию потоптать загадочную ледяную мантию. Нет больших деревьев там, все растенья — карлики, северяне заселяют Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик…» Все путешествия начинаются с мечты. Эта казалась мне слишком дорогостоящей и почти не реальной. Но мы решились! Что у нас получилось, читайте в новом исландском сериале. Обещаю, скучно не будет ;)

— Выбор пал на Air Baltic. От Москвы до Риги 1 час 10 минут, от Риги до Рейкьявика 3 часа 15 минут. Не так уж в общем-то и далеко, но даже по самым первым впечатлениям — Космос! ♥

Почему в июне?

Сначала была мысль об апреле — вроде не так холодно, многие дороги открыты, туристов меньше и обойдётся дешевле. Но мой «внутренний эльф» настаивал на июне и не ошибся. Июнь в Исландии просто прекрасен! За 12 дней не было ни одного серьёзного дождя. 5 дней нас вообще радовало высокое синее небо и солнце. Случилось даже +23 (!). Это точно Исландия? :))

Цветёт всё, что может цвести!

В начале лета на остров слетаются тучи птиц, чтобы любить и размножаться, включая моих ненаглядных тУпиков!

Шанс увидеть сразу два вида тюленей, обыкновенных и серых, есть тоже именно в июне.

А ещё в июне белые ночи, а значит, можно не ограничивать себя в передвижениях. Да и почти все дороги уже открыты.

Пикники! При такой погоде можно шашлычить хоть каждый день.

А ещё июнь — самое начало высокого сезона, поэтому цены на проживание существенно ниже, а народ если и толпится, то только на «Золотом кольце».

Про погоду и дресс-код

Хочу развеять миф о том, что в Исландии дико холодно. Мне кажется, его создали те, кто ездил в несезон, разгуливал по «ледяной мантии» в сандалиях и не пил вкуснейших исландских ликёров. В Исландии тоже есть лето! Температура в июне-августе вполне может быть +20. При этом ветер — величина постоянная, и моросящий дождик может прийти из ниоткуда :) «Ну… Это всё к грибам," - думали мы.

В общем, чтобы меньше думать о капризах исландского лета, перед поездкой не забудьте положить в багаж несколько важных вещей:

Тёплые непромокаемые трекинговые ботинки. Трава почти всегда мокрая, тропинки бывают скользкими, вся остальная обувь вообще лишняя.

Тёплую куртку! А лучше две — пуховик и демисезонку :)

Шапку :) признаюсь честно, я её почти не снимала — и тепло, и есть иллюзия, что волосы чистые-шелковистые.

Плавки/купальник! За любым поворотом может оказаться уютная купальня с термальным источником, бьющим из недр земли :)

Дождевик, тут вообще без комментариев. Зонт бессмысленен, его сломает первым же серьёзным порывом ветра.

Всё остальное шмотьё — выбор каждого.

Про курс

На время нашей поездки 1 исландская крона была равна 0,6 рубля. В местных магазинах и ресторанах все цены указаны в ISK, сдачу с евро всегда дают в ISK… А вообще исландцы очень любят банковские карты и безналичный расчёт. Имели однажды дело с троллями, так даже те просили расплатиться карточкой!

Про автомобиль

По острову мы передвигались на Kia Ceed, бронировали на www.rentalcars.com: 400 евро на 12 дней, прокатная контора Procar. Её представитель встретил нас в аэропорту и доставил в офис, где с нас взяли клятвенное обещание не ездить на «пузотёрке» по дорогам F, лавовым полям и другим сомнительным местам. При бронировании на карточке должно быть 230 тысяч исландских крон, иначе вам просто не дадут машину. Эта сумма-гарант, её временно заблокируют.

Машину кормили дизелем — 214 ISK за литр (1,7 евро). Большинство заправок безлюдны: общаться приходилось только с колонкой и банкоматом. Почти на всех есть бесплатная мойка — уж чего-чего, а воды в Исландии хоть залейся.

Такие «монстры на колёсах» встречались нам очень часто. Но поверьте, для первого знакомства со страной хватит и Kia Picanto :)

В итоге за 12 дней мы проехали

3652 километра!

…3652 км по сказочным дорогам, где каждый новый поворот обязательно прячет гору в снежной шапке, хрустальный водопад, озеро цвета индиго, крошечный домик с мохнатой крышей или ещё какие-нибудь чудеса…

Наш приблизительный маршрут обозначен пунктирной линией.

По Исландии мы ездили со своим навигатором, манипулировала нами Катя (имя не придуманное, всё согласно заводским установкам). Катя и в Туле-то порой ведёт себя как полная лошара, коверкая названия улиц: улица Агеева у неё Геева, Льва Толстого — Льва тОлстого… В Исландии наша Катя впала в интеллектуальную кому, и все дороги звучали почти одинаково — Крыгорвыгор, Крыгоршвыгор. Но самая любимая и часто повторяемая была трасса N1 — Хренвыгор «Поверните на Хренвыгор. Через 5 км держитесь левее на Хренвыгор…» А если что не так, она произносила со всем присущим ей драматизмом: «Въезжайте на паром! Въезжайте на паром!»

Исландские дорожные знаки — отдельная история. Их много и разных! Был даже с перечёркнутым WC на въезде в заповедные земли, сфотографировать не успела, слишком быстро проскочили. Не знаю, стоит ли всё это расшифровывать, знаки в общем-то говорят сами за себя.

Одни анонсируют неадекватное поведение животных — северных оленей, овец и баранов, лошадок и даже птиц! К слову, птицы в Исландии — вообще безбашенные, могут свить гнездо и высиживать яйца прямо на дороге, могут подрезать автомобиль на сверхскорости, могут свести счёты с жизнью без какой-либо прощальной записки. Просто оп! И перья на бампере…

Значок с тюленями совсем не означает, что тюлени могут выскочить откуда-то и ломануться к морю! Всё проще. Это анонс их лежбища. Пора делать стоянку, брать фотик и идти любоваться жиробасами.

Есть знаки, предупреждающие, что по дороге больше не будет заправок и неплохо бы проверить жизнеспособность машины. Знак с купающимся человечком — это прям мой любимый знак! Значит, где-то по соседству термальный источник и уютная купальня. Ну, а чёрная снежинка — вообще классика, которая в случае с Исландией приобретает дополнительный смысл. Раньше мы и не видели чёрного снега. Всё больше жёлтый :)) А Исландия предоставила нам такой шанс…

В Исландии проживает

всего 330 тысяч человек.

Можно за день не увидеть ни одного настоящего исландца. Все деревушки, встреченные по дороге, кажутся нарисованными и безлюдными. Интересно, как они успевают за всем следить? :)) Дороги, разметка, указатели, лестницы на склонах вулканов, тропинки у водопадов, места отдыха на трассе — всё в идеальном состоянии.

Про жильё

Можно было, конечно, забить на комфортное жилье и жить в палатках. Или взять напрокат кемпер, что тоже сэкономило бы нам кучу денег. Подумаешь, перекантоваться пару недель без нормального туалета, душа, постоянно суша палатку или бесконечно перекладывая вещи внутри тесного дома на колёсах. А водителю вообще кайф — ночь кое-как, а потом весь день за рулём! Отдых мечты практически… Короче, эти идеи мы отмели сразу. И я забронировала гестхаусы на букинге на все ночи кроме одной (просто не было свободных мест в этой точке маршрута). Ценник начинался от 5000 рублей за ночь за двухместный номер. Все домики находились в сумасшедшей красоты местах, везде была кухня с посудой и минимумом продуктов (йогурты, хлеб, сыр, чай, кофе, сахар, специи, масло), и везде можно было шашлычить (гриль и рыбу/мясо покупали в супермаркетах по дороге). Везде, конечно же, был WiFi. На фото наш любимый дом — Magical Horses. Если этот вариант будет вам по пути, даже не сомневайтесь — бронируйте. Уютнейшее место, чудесная хозяйка и… закат включён в цену ♥ Единственное место в июньской Исландии, где нам удалось увидеть, как солнце ненадолго падает за горизонт.

Про еду

Когда тарелка супа в кафе даже в «счастливые часы» стоит 1500 рублей в переводе на наши деньги, а булка с сыром, ветчиной и долькой помидора — 900 рэ, понимаешь, что придётся питаться мхом самостоятельно. К счастью, в Исландии есть сетевые супермаркеты, где можно купить необходимые продукты по вполне адекватным ценам (для такой дорогущей страны).

Кстати, одноразовые грили тоже лучше покупать в супермаркетах (на заправках всё дороже в разы!). Самые гуманные цены предлагают Bonus, Kronan и Netto. Иногда магазинов может не быть в радиусе 40 километров, поэтому с продуктовым шоппингом лучше не затягивать. К тому же погода в Исландии вполне способствует длительному хранению и без холодильника. Мясо для гриля продаётся уже в маринаде и со специями. Всё, что надо знать, что lamb — это баранина, svínakjöt — свинина, nautakjöt — говядина, kjúklingakjöt — курятина :) Перепробовали всё. Божественно.

Встретите баночки с надписью hákarl («Хаукарль»), знайте, что это фирменное исландское блюдо — вяленое мясо гренландской полярной акулы. Подтухшее… Дело в том, что у гренландской акулы нет почек и мочевыводящих путей, поэтому её мясо сильно пропитано аммиаком. Ещё древние викинги придумали, как бороться с этим ядом. Они помещали пойманную акулу в ящик и закапывали в землю на 3 месяца. Акула тухла, аммиак испарялся, мясо можно было употреблять в пищу. Но, почитав отзывы «дегустаторов» и не найдя ни одного восторженного, мы так и не решились попробовать хаукарль. Какие уж там восторги?! Люди в основном писали, что лучше проглотить, не разжёвывая, и сразу же запить стаканом водки, которая покажется персиковым компотом :)))) К слову, стоит хаукарль 1088 ISK за 100 г (650 рублей за баночку).

Одноразовый гриль — 450 ISK, десяток яиц — 490 ISK, баранина со специями в маринаде — около 2200 ISK за кило, сыр — 1600 ISK за кило, картофля (так они её называют) — 149 ISK за кило. В Исландии очень вкусная молочка. Я вот вообще не фанат, но там подсела на питьевые йогурты и творог, которые даже покупать не надо было, они всегда были в гестах и в хорошем ассортименте.

Про алкоголь

С бухлишком в Исландии не всё так просто — купить можно только в государственной сети Vinbudin, и цены точно не обрадуют. Да и сам магазин придётся поискать. В воскресенье — выходной.

Самогонку, которую пьют местные, неисландец вряд ли выдюжит, это пойло с нотками картофли, мха и эффектом наждачной бумаги создано не для удовольствия. В общем есть смысл купить все напитки в дьюти-фри сразу после приземления и на весь срок пребывания. Советую попробовать исландский ликёр Topas (0,5 литра, 27%, 10 евро). Ощущение, что ты сидишь в море, тебя постоянно накрывает солёной волной, а ты всем назло пьёшь корень солодки и заедаешь цветущими мхами. Неповторимый исландский микс. Если хотите пива градусом выше, чем 2,25%, то запасайтесь там же — в дьюти-фри. Если для вас и 2,25% - ураган, то ищите лайт-версию Viking, Sumar, Thule в крупных супермаркетах. Цена от 125 ISK.

Про все бытовые мелочи, как мне кажется, я рассказала. Так что самое время отправиться в 12-дневное путешествие по этой удивительной стране!

День первый (точнее, его половина)

В 14.00 забираем машину и халло, Исландия! Первое впечатление — низкое небо, чёрные камни, выцветшие мхи, пронизывающий ветер, дерзкое море и ликование, что в чемодан всё же влез пуховик.

Маршрут такой: мост Miðlína, по которому можно перейти из Америки в Европу и обратно, геотермальная зона Gunnuhver (первая любовь! первое прости!), Brimketill (лава, застывшая на входе в море), старейший маяк Исландии — Reykjanesviti (попали случайно, не пожалели ни минуты), Голубая лагуна (инопланетное место, хоть и сильно распиаренное) и гестхаус Anita´s в Грюндавике (было смешно). А теперь в деталях и картинках.

Мост Miðlína, или как его ещё называют, мост викинга Лейфа Счастливого, соединяет две гигантские тектонические плиты — Северо-Американскую и Евразийскую. Он перекинут через знаменитый разлом, который проходит через всю Исландию и увеличивается со скоростью около 2,5 см в год. Всего каких-то 18 метров по мосту, и вы в Северной Америке… Обратно — и вы снова в Европе! Под мостом «течёт» река из вулканического песка, а на берегу застыли каменные чудища. Из аэропорта мы ехали по 425-й, мост был по пути, и мы решили «а почему бы собственно не остановиться?». На фоне водопадов, гейзеров и ледников Исландии мост «Америка-Европа» может показаться полной фигнёй, но мы же ничего ещё не видели. А потом, кто ещё вспомнит добрым словом старого косматого Лейфа, который ступил на берега Северной Америки задолго до Колумба?..

Гуннухвер (Gunnuhver) — первая геотермальная зона, которую мы увидели в Исландии. Поэтому ещё на подъезде к этому булькающему зловонию, раскинувшемуся пёстрым ковром и выпускающему плотные клубы дыма, мы начали ликовать. Ааа! Вот же оно! Исландцы, кстати, большие молодцы, они проложили безопасные тропинки и развесили повсюду таблички, предупреждающие от ныряний в кипящий сероводород. Все же слышали страшилки Йеллоустоуна, где люди заживо сварились в гейзере?.. Геотермальные зоны — это вам не шуточки. Взять хотя бы развороченный деревянный мостик на последнем фото — кто это его так, бедолагу?! А это всё подземные «драконы Гуннухвера», брызгающие кипятком и убивающие паром.

Reykjanesviti! Мы туда как-то и не собирались. Честно. Но увидели белый маяк на холме, указатель от Гуннухвера и повелись. Крутейшее место, скажу я вам. Старейший маяк Исландии, дорога викингов, «надкушенная» скала, пляж с галькой, больше напоминающей гигантские яйца птеродактиля и мемориал пингвиноподобным Великим Аукам, которые проживали в этих местах и были полностью истреблёны злыми дядьками в 1844 году. Бонусом идёт площадка для пикника, которую не видно с дороги. Этакая «тайная комната» с шумом океана, криками чаек и ароматом цветущих мхов. В Исландии полно оборудованных автостоянок, но вот таких уединённых, не транзитных — единицы.

В Reykjanesviti собственно и началась наша «эра фотографий», когда фотографируешь каждый камень, каждый куст и думаешь, что Исландию можно впихнуть на карточку в 16 гигов.

Как только говоришь, что был в Исландии, первые два вопроса, которые тебе задают: как поживает Эйяфьядлайёкюдль и что там в Голубой Лагуне? Первый прятался от нас в непроницаемом тумане, видели только пострадавшие домики у подножия. А с Лагуной, ценник на купание в которой начинается с 6990 ISK, получилось вообще интересно. Мы решили съездить посмотреть на сытого и наглого кассира… Припарковались у ближайшего к Лагуне Silica Hotel и вдруг обнаружили, что увидеть легендарные кисельно-молочные реки среди чёрных камней можно и не покупая никаких билетов! Дорожка начинается прям от этого отеля. Слегка опережая события, скажу, что мы искупались в таких же водах в Myvatn Nature Baths (4700 ISK), где не надо ничего заранее бронировать, народа меньше, а вода по свойствам точно такая же, как в Голубой Лагуне.

Исландия неожиданно открыла в нас орнитологов. Не припомню, чтоб в какой-то другой стране мы так увлечённо фотографировали птиц в разных «интерьерах». Это, к примеру, гага обыкновенная, причём самец! У самок наряд намного скромнее. Гаги питаются в основном мидиями и плавают, где захотят. Этот релаксировал в Голубой Лагуне.

Anita's Guest House — в самых узких кругах известный как Дом старых троллей (в нашем личном рейтинге «7 из 10»). Наша первая исландская ночевка совпала с Днём моря и вялым кутежом в порту Гриндавика. Встретивший нас дед так и сказал: «тудей селебрейшн!» и махнул рукой в сторону предполагаемых танцев на столе. Бьорк Гудмундсдоттир не приехала… Селёдки под шубой не наблюдалось… Какая там селёдка? Хлеба негде было купить… Пришлось закусывать завалявшимся тульским пряником и курагой. Тролли разместили нас в подвале, на холодильнике висел рукотворный плакат «Только для завтраков!», чтоб не дай бог мы не злоупотребили скиром за ужином.

Утром мы узнали о правиле «вонзённого ключа». Не надо будить троллей в семь утра да ещё и после Дня моря! Достаточно оставить ключ в двери и тихонько смотаться. Правило действовало всё наше путешествие, а утреннее кряхтение старушки Аниты вошло в наш исландский трек-лист. Кххряккххрукквах…

Продолжение следует, и оно будет ярким ;)

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