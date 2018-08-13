Таруса. Новый взгляд на старый город

Татьяна Афанасьева В 2014 году у нас уже был гульбарий про Тарусу от Дмитрия Койды , классический и очень поэтичный . Но сколько авторов, столько и взглядов. Предлагаю вам прогуляться по этому старому русскому городку ещё раз и увидеть его моими глазами. И кто знает, может, прочитав эти две тарусские истории, следующие выходные вы захотите провести в Тарусе? ;) Едем!

— Таруса — старый русский городок 1246 года рождения, маленький и уютный. Все улицы стекаются на высокий берег Оки, а дома помнят царские времена, утопая в зелёном кружеве деревьев. По цветущим холмам спешат тропинки, по реке — кораблики всех мастей… Сплошное вдохновение, а не город! Марина Цветаева называла Тарусу местом своей души, Белла Ахмадулина любила за то, что это город Марины, а Паустовский называл отечественным Барбизоном, подарком для художественной богемы.

От Тулы до Тарусы 121 км, если через Серпухов по хорошей дороге, и 102 км через Алексин по абсолютно разбитой «дороге дураков». Цитата из народа: «По этой дороге у нас только дураки ездят!»

Приезжаете в Тарусу и сразу на набережную реки Оки. Оттуда открываются виды сумасшедшей красоты, там установлены все знаковые памятники, оттуда же отчаливают кораблики, начинаются тропинки на пляж и в уютные ресторанчики на берегу.

Памятник «белогвардейской поэтессе» Марине Цветаевой, гонимой при жизни и признанной одной из лучших поэтесс Серебряного века после смерти.

Следом памятник Белле Ахмадулиной, которую Иосиф Бродский называл «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии» и которую все точно знают по песне из «Иронии судьбы»: «По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден…» Фигура кажется странной, но именно так она и всегда читала свои стихи, держа руки за спиной…

За Ахмадулиной — памятник певцу природы Константину Паустовскому, который писал: «Я не променяю среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу». В 1967 году Константин Георгиевич стал первым обладателем звания «Почётный гражданин города Тарусы».

Дальше мощёная набережная становится тропинкой, но продолжает бежать вдоль реки...

Марина Цветаева в детстве много и часто бывала в Тарусе, так что здесь чуть ли ни каждый уголок связан с её именем.

О, дни, где утро было рай

И полдень рай и все закаты!

Где были шпагами лопаты

И замком царственным сарай…



Таруса местами настоящий телепорт в детство, где есть своя «Долина грёз». Так Цветаева называла этот глубокий таинственный овраг с говорящим ручьём и корявыми деревьями по краю. Мне кажется, у всех в детстве было такое место, где все игры были 99-го уровня. У меня точно было и даже не одно. Бабушкин палисадник с бешеными огурцами и страшной ямой в дальнем углу, пруды с «метеоритом» за трамвайным кольцом в Заречье и корявая сосна с огромным дуплом в Бунырёво.

Камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева» не так далеко от её «Долины грёз», словно маленький шаг из детства в никуда…

...Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед, –

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли…

– И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли.

Дом Добротворских. Мой самый любимый дом в Тарусе. И не потому что здесь любила гостить Марина Цветаева у своей тётки по отцовской линии, а потому что он Личность! Сложная, противоречивая, совсем не стройная, с накрашенным фасадом и покоцанным бэкстейджем, местами обожжённая, а местами кружевная, воздушная и устремлённая куда-то ввысь. А эти коньки на оконных наличниках? Это же просто чудо чудное. Красивых деревянных домов в Тарусе много, но этот - самый-самый!

Вид со двора, не парадный. Россия! Всё как всегда.

Дом Добротворских (земского врача Ивана Зиновьевича и его жены Елены Александровны) ныне жилой, находится в аварийном состоянии, но всё ещё помнит голос Марины Цветаевой и её стихи. Точный адрес: Таруса, ул. Ленина, 29.

В Тарусе есть свой «Сад искусств» (ул. Розы Люксембург, 3). Мозаичный и полный философии! Каждый арт-объект сопровождает короткий месседж о материалах и смыслах. Луна и Солнце, золото полей, дом-убежище, дырявый лабиринт и клубок ниток, из которого рождается ковёр жизни со сложным узором. Я люблю такие места - они побуждают поток сознания. Не всегда умный, но всегда бурный. На месте авторов я бы установила в Саду огромное мозаичное ухо со множеством дверных глазков, слуховых окошек и видео-слежением, чтобы можно было подсмотреть, подслушать и улыбнуться возникшим версиям.

Как насчёт покататься на кораблике по матушке Оке? Я всё разведала. В среду, четверг, пятницу в 12.00 из Тарусы от причала пансионата «Якорь» отправляется теплоход в Поленово, цена удовольствия 300 рублей. Последний четверг каждого месяца - санитарный. Но если вы богаты и щедры, вы можете поплыть в любое время, в любое место и на любой «бригантине». Катера с капитанами тут же на причале, я поинтересовалась ценами - обещали за 12 минут домчать до Поленово, 1000 рублей - просто с воды полюбоваться, 1500 - если надумаю погулять по усадьбе.





Умилила гигантская «палочка для мороженого» на будке спасателей с надписью «Подать утопающему». Надеюсь, если и подают, то очень редко.

Кроме прогулки на катере в Поленово предлагается ещё один любопытный маршрут «Таруса – Дача Рихтера». Дача находится недалеко от деревни Алекино, всего в 9 километрах от Тарусы. Мы добрались туда на автомобиле.

Дача великого советского пианиста Святослава Рихтера больше напоминает дозорную башню древне-русской крепости на высоком берегу Оки. Домик появился здесь в 1950 году. Его устремлённость ввысь никак не связана с творческой натурой хозяина, всё прозаично - просто нельзя было строить вширь, это был бы незаконный захват земли. «Дом на Оке», как ещё его называют, никогда не был светским салоном, Рихтер приглашал к себе в гости только самых близких друзей.

Каждый год в июле около «Дома на Оке» проводится ежегодный фестиваль классической музыки фонда Святослава Рихтера. Внутрь дома мы, увы, не попали, и на двери не было никакой информации, как и когда это можно сделать. Дом-крепость во всех смыслах :)

Возвращаемся в Тарусу и находим там ещё одно удивительное место :)

«Частный дом-музей Сергея Жарова». Я люблю старьё - чугунные утюги, поскрипывающие патефоны, расписанные вручную ёлочные игрушки, дореволюционные швейные машинки, медные чайники, ретро-открытки и много чего ещё. Так вот в этому доме есть всё и в большом количестве. Но! Не это главное. Ко всем антикварным чудесам бонусом идёт большая коллекция скульптур, созданных хозяином из технического хлама.

Скульптуры стоят во дворе и в доме. Не знаю, сколько их точно, но очень много! :)

Самой первой, кстати, была вот эта рыбина. С неё и началась эта высокохудожественная коллекция. А было это в далёком 2006 году, когда Сергей Жаров нашёл кусок ржавчины, который напомнил ему морскую пену. Оставалось подселить рыбу :)

На самом деле надо иметь большой талант и чувство юмора, чтобы разглядеть всех этих персонажей в куче ржавых болтов и гаек, выброшенных на помойку велосипедных цепей и отживших автозапчастей, обрывках сетки-рабицы и деталях швейных машинок. Сначала разглядеть, а потом создать!

Альфа-самец Онегин сидит на лавочке, строя планы на вечер...

Скромница Волочкова готовится растянуться в ошеломляющем всех шпагате!

Русские пенсионеры баба Кулёма и дед Егор дискутируют про повышение пенсионного возраста :)

Работящий и сильно пьющий Муравей не собирается доживать и до пятидесяти :)

Фонарщик Чубайс, приватизирующий свет.

Бар-контрабас :) с нужными симфониями.

Птица счастья цвета ультрамарин. С приглашением оседлать!

Писающий мальчик. Как нам сказали, к мальчику ничего специально не приваривали. «У него всё так и торчало».

Звезда инстаграма, в совершенстве освоившая «рыбий зевок», брови-стайл и позицию «пятый размер».

Улыбнуло? Сохраняйте в закладки. «Частный музей Сергея Жарова»: Таруса, ул. Шмидта, 11-а. (на углу с ул. Беляева). Цена входного билета 150 рублей. С улицы домик выглядит очень незаметно, но я уверена, вы его найдёте.

День, всего один день, а столько впечатлений.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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