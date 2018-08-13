Таруса. Новый взгляд на старый город
Татьяна Афанасьева
— Таруса — старый русский городок 1246 года рождения, маленький и уютный. Все улицы стекаются на высокий берег Оки, а дома помнят царские времена, утопая в зелёном кружеве деревьев. По цветущим холмам спешат тропинки, по реке — кораблики всех мастей… Сплошное вдохновение, а не город! Марина Цветаева называла Тарусу местом своей души, Белла Ахмадулина любила за то, что это город Марины, а Паустовский называл отечественным Барбизоном, подарком для художественной богемы.
От Тулы до Тарусы 121 км, если через Серпухов по хорошей дороге, и 102 км через Алексин по абсолютно разбитой «дороге дураков». Цитата из народа: «По этой дороге у нас только дураки ездят!»
Приезжаете в Тарусу и сразу на набережную реки Оки. Оттуда открываются виды сумасшедшей красоты, там установлены все знаковые памятники, оттуда же отчаливают кораблики, начинаются тропинки на пляж и в уютные ресторанчики на берегу.
Памятник «белогвардейской поэтессе» Марине Цветаевой, гонимой при жизни и признанной одной из лучших поэтесс Серебряного века после смерти.
Следом памятник Белле Ахмадулиной, которую Иосиф Бродский называл «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии» и которую все точно знают по песне из «Иронии судьбы»: «По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден…» Фигура кажется странной, но именно так она и всегда читала свои стихи, держа руки за спиной…
За Ахмадулиной — памятник певцу природы Константину Паустовскому, который писал: «Я не променяю среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу». В 1967 году Константин Георгиевич стал первым обладателем звания «Почётный гражданин города Тарусы».
Дальше мощёная набережная становится тропинкой, но продолжает бежать вдоль реки...
Марина Цветаева в детстве много и часто бывала в Тарусе, так что здесь чуть ли ни каждый уголок связан с её именем.
О, дни, где утро было рай
И полдень рай и все закаты!
Где были шпагами лопаты
И замком царственным сарай…
Таруса местами настоящий телепорт в детство, где есть своя «Долина грёз». Так Цветаева называла этот глубокий таинственный овраг с говорящим ручьём и корявыми деревьями по краю. Мне кажется, у всех в детстве было такое место, где все игры были 99-го уровня. У меня точно было и даже не одно. Бабушкин палисадник с бешеными огурцами и страшной ямой в дальнем углу, пруды с «метеоритом» за трамвайным кольцом в Заречье и корявая сосна с огромным дуплом в Бунырёво.
Камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева» не так далеко от её «Долины грёз», словно маленький шаг из детства в никуда…
...Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, –
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
Дом Добротворских. Мой самый любимый дом в Тарусе. И не потому что здесь любила гостить Марина Цветаева у своей тётки по отцовской линии, а потому что он Личность! Сложная, противоречивая, совсем не стройная, с накрашенным фасадом и покоцанным бэкстейджем, местами обожжённая, а местами кружевная, воздушная и устремлённая куда-то ввысь. А эти коньки на оконных наличниках? Это же просто чудо чудное. Красивых деревянных домов в Тарусе много, но этот - самый-самый!
Вид со двора, не парадный. Россия! Всё как всегда.
Дом Добротворских (земского врача Ивана Зиновьевича и его жены Елены Александровны) ныне жилой, находится в аварийном состоянии, но всё ещё помнит голос Марины Цветаевой и её стихи. Точный адрес: Таруса, ул. Ленина, 29.
В Тарусе есть свой «Сад искусств» (ул. Розы Люксембург, 3). Мозаичный и полный философии! Каждый арт-объект сопровождает короткий месседж о материалах и смыслах. Луна и Солнце, золото полей, дом-убежище, дырявый лабиринт и клубок ниток, из которого рождается ковёр жизни со сложным узором. Я люблю такие места - они побуждают поток сознания. Не всегда умный, но всегда бурный. На месте авторов я бы установила в Саду огромное мозаичное ухо со множеством дверных глазков, слуховых окошек и видео-слежением, чтобы можно было подсмотреть, подслушать и улыбнуться возникшим версиям.
Как насчёт покататься на кораблике по матушке Оке? Я всё разведала. В среду, четверг, пятницу в 12.00 из Тарусы от причала пансионата «Якорь» отправляется теплоход в Поленово, цена удовольствия 300 рублей. Последний четверг каждого месяца - санитарный. Но если вы богаты и щедры, вы можете поплыть в любое время, в любое место и на любой «бригантине». Катера с капитанами тут же на причале, я поинтересовалась ценами - обещали за 12 минут домчать до Поленово, 1000 рублей - просто с воды полюбоваться, 1500 - если надумаю погулять по усадьбе.
Умилила гигантская «палочка для мороженого» на будке спасателей с надписью «Подать утопающему». Надеюсь, если и подают, то очень редко.
Кроме прогулки на катере в Поленово предлагается ещё один любопытный маршрут «Таруса – Дача Рихтера». Дача находится недалеко от деревни Алекино, всего в 9 километрах от Тарусы. Мы добрались туда на автомобиле.
Дача великого советского пианиста Святослава Рихтера больше напоминает дозорную башню древне-русской крепости на высоком берегу Оки. Домик появился здесь в 1950 году. Его устремлённость ввысь никак не связана с творческой натурой хозяина, всё прозаично - просто нельзя было строить вширь, это был бы незаконный захват земли. «Дом на Оке», как ещё его называют, никогда не был светским салоном, Рихтер приглашал к себе в гости только самых близких друзей.
Каждый год в июле около «Дома на Оке» проводится ежегодный фестиваль классической музыки фонда Святослава Рихтера. Внутрь дома мы, увы, не попали, и на двери не было никакой информации, как и когда это можно сделать. Дом-крепость во всех смыслах :)
Возвращаемся в Тарусу и находим там ещё одно удивительное место :)
«Частный дом-музей Сергея Жарова». Я люблю старьё - чугунные утюги, поскрипывающие патефоны, расписанные вручную ёлочные игрушки, дореволюционные швейные машинки, медные чайники, ретро-открытки и много чего ещё. Так вот в этому доме есть всё и в большом количестве. Но! Не это главное. Ко всем антикварным чудесам бонусом идёт большая коллекция скульптур, созданных хозяином из технического хлама.
Скульптуры стоят во дворе и в доме. Не знаю, сколько их точно, но очень много! :)
Самой первой, кстати, была вот эта рыбина. С неё и началась эта высокохудожественная коллекция. А было это в далёком 2006 году, когда Сергей Жаров нашёл кусок ржавчины, который напомнил ему морскую пену. Оставалось подселить рыбу :)
На самом деле надо иметь большой талант и чувство юмора, чтобы разглядеть всех этих персонажей в куче ржавых болтов и гаек, выброшенных на помойку велосипедных цепей и отживших автозапчастей, обрывках сетки-рабицы и деталях швейных машинок. Сначала разглядеть, а потом создать!
Альфа-самец Онегин сидит на лавочке, строя планы на вечер...
Скромница Волочкова готовится растянуться в ошеломляющем всех шпагате!
Русские пенсионеры баба Кулёма и дед Егор дискутируют про повышение пенсионного возраста :)
Работящий и сильно пьющий Муравей не собирается доживать и до пятидесяти :)
Фонарщик Чубайс, приватизирующий свет.
Бар-контрабас :) с нужными симфониями.
Птица счастья цвета ультрамарин. С приглашением оседлать!
Писающий мальчик. Как нам сказали, к мальчику ничего специально не приваривали. «У него всё так и торчало».
Звезда инстаграма, в совершенстве освоившая «рыбий зевок», брови-стайл и позицию «пятый размер».
Улыбнуло? Сохраняйте в закладки. «Частный музей Сергея Жарова»: Таруса, ул. Шмидта, 11-а. (на углу с ул. Беляева). Цена входного билета 150 рублей. С улицы домик выглядит очень незаметно, но я уверена, вы его найдёте.
День, всего один день, а столько впечатлений.
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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
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