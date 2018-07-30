Автопутешествие по Исландии. Часть 5

Татьяна Афанасьева Я продолжаю рассказывать, как прокатиться по Исландии без особых проблем, вполне бюджетно и с максимумом ярких впечатлений. Если пропустили первые четыре

Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. серии, их можно найти, сделав всего пару кликов: 1 серия. Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. горячие купальни и где переночевать, чтобы не разорвали тролли...

3 серия. 2 серия. Нежная встреча с растрёпанными лошадками, нервный гейзер Строккюр, ледник, разрисованный вулканами, радуга на заказ,и где переночевать, чтобы не разорвали тролли...

Водопад Бога, штаб-квартира Манса Налётчика, домики хоббитов, дракон, пьющий Гренландское море, встреча с тюленями, маковое поле и купальня с голубой водой. Бархатные мхи, лавовые поля, эльфийский каньон, голубые айсберги, радужные дорожки, неожиданная встреча с оленями и гномы-христиане. 4 серия. Водопад Бога, штаб-квартира Манса Налётчика, домики хоббитов, дракон, пьющий Гренландское море, встреча с тюленями, маковое поле и купальня с голубой водой.

— За 12 дней мы проехали 3652 километра и увидели бОльшую часть того, что можно было увидеть за такой короткий срок. Наш маршрут обозначен пунктирной линией, а места ночёвок жёлтыми звёздочками. Прошло семь дней, мы движемся прямиком в восьмой...

День восьмой. Самый стихийный

Маршрут нашего восьмого дня в Исландии сложился случайным образом и состоял всего из трёх пунктов, но я всё-таки распишу его, итак: самое крутое место для наблюдения за тупиками - мыс Лаутрабьярг (Látrabjarg), дикая купальня - Хеллулауг (Hellulaug) плюс ночёвка на Диком Исландском Западе - в домике Stóra-Vatnshorn. А теперь в деталях...

Я сильно заблуждалась, когда думала, что тУпики (паффины) в Исландии будут повсюду. Они там повсюду, но только в качестве портретов - на магнитах, подушках и бирдекелях... Увидеть же в реале этих маленьких смешных птичек с красным клювом-топориком, оказывается, не так-то просто.



Есть несколько точек с максимальной гарантией. Мы рассчитывали на мыс Дирхоулаэй, но увы. По всей видимости, тУпики разлюбили это место. На морские туры к дальним островам не было денег, но там и не увидишь их с двух шагов, корабль подплывает на 100-150 метров к «птичьей коммуналке», далековато. Есть ещё огромная колония тУпиков восточнее Хусавика, но нам было не по пути. Оставался мыс Лаутрабьярг (Látrabjarg) - самая западная точка Исландии и самый крупный птичий базар в Европе. Уж там-то они точно должны быть! ...



От фермы Miðjanes Reykhólahrepp, где мы ночевали накануне, всего 230 км. Едем, надеясь на удачу и наслаждаясь дорогой, петляющей по западным фьордам. Какая же там красота!

Мыс Лаутрабьярг (Látrabjarg) - это 14 километров отвесных утёсов с «задранными носами», стоящих высоченной стеной. Скалы словно укрыты зелёным покрывалом из трав. Головокружительная красота! Когда смотришь с высоты в 440 метров вниз, выискивая в расщелинах гнёзда тупиков, кажется, что вот-вот сама станешь птицей. Ветер такой силы, что он буквально подталкивает тебя к полёту! Пусть и короткому... И совсем не вперёд и вверх...

Кайры, моевки, гагарки, олуши, бакланы - кого тут только нет.

Мы идём по краю отвесных скал, нас терзают дождь и ветер. Мне приходится снять очки, потому как их поверхность каждую минуту покрывается мириадами капель... Очередным порывом ветра меня сталкивает в какую-то канаву, и я падаю, успевая зачерпнуть рукавом килограмм грязи и забрызгав объектив. Тут же откуда-то выбегает плешивый песец и начинает нарезать круги неподалеку от меня... Это очень смешно! Может, при падении я сотрясла его пентхаус? Песец делает пару быстрых ходок к обрыву, завтракает награбленным и продолжает бежать рядом с нами. Вид у него мерзотный. Но это песец! Самый настоящий и в дикой природе.

Мыс Лаутрабьярг не подвёл, мы нашли там тУпиков! Какие же они всё-таки мимимишные. По-английски их называю паффинами (puffin), что значит «толстячок». На латыни - Fratercula arctica («арктический монашек»). Они кажутся смешными и неуклюжими коротышками в красных шлёпках. Но у них масса талантов - тУпики отлично ныряют, умеют бегать по волнам, носить в клюве по 30 рыбёшек, рыть норы для секретного гнездования, высиживать яйца и позировать на камеру. Причём всё это они делают одинаково талантливо, независимо от пола. Очень крутые птицы.

Йохууу! В Исландию так приятно возвращаться. Даже мысленно. Записывайте координаты GPS: 65.34.651, 023.09.567. Это невероятно уютная и дикая купальня Хеллулауг (Hellulaug) на берегу фьорда. Ещё один ориентир, чтобы её найти - Flókalundur («эльфийская деревушка» по соседству). Ну, и карта всех исландских купален вам в помощь - hotpoticeland.com, на ней много разных чудес.



А теперь представьте, каменная чаша с горячей водой (+38!), заключённая в объятья травянистых склонов, а в нескольких метрах от неё зеркальная гладь фьорда с отражением гор. Фьорд бросает леденящий взгляд: «Ну, ну...» А чаша шепчет: «Давай уже снимай свой пуховик и заходи». И всё, ты попал! На час-два, как минимум..



В идеале в таком месте хочется уединения. Но это вряд ли. К нам тут же запрыгнули корейцы с айфонами и немцы с пивасом, что впрочем никак не помешало нашим «медитациям».

Чтобы найти нормальный домик на Диком Исландском Западе и не разориться, это надо ещё очень постараться. Сдаю локацию - Stóra-Vatnshorn в Búdardalur. В нашем личном рейтинге 9 из 10. Домик рассчитан на компанию из 3-5 человек. Две комнаты, небольшая кухонька с электроплитой, личный туалет и умывальник, своя барбекюшница, открытая веранда со столом, вид на маленький водопад и лужайки с барашками. Я б там жила! Есть только два минуса (поэтому и «9 из 10»). Первый - это отсутствие душа в домике, надо пилить в основной корпус. Второй - до ближайшего магазина километров 20. В остальном, Stóra-Vatnshorn - наша любовь с первого взгляда. Очень даже рекомендую ;)





День девятый. Очень насыщенный

Встречай нас, полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes)! Маршрут такой: домик викинга-головореза Эрикстадир (Eiriksstadir), городок Стиккисхоульмюр (Stykkishólmur), одинокая гора Киркьюфетль (Kirkjufell), городок Оулафсвик (Ólafsvík), кратер вулкана Саксхолл (Saxholl), бухта Дритвик (Dritvik), скалистый берег Арнастапи (Arnarstapi), каменная арка Гатклеттур (Gatklettur), лучшее место для наблюдения за тюленями и ночевка в Grábrók Hotel and Holiday Homes.

«Ого. За нами присматривает само Небо!»

В километре от нашего Stóra-Vatnshorn, где мы ночевали, оказался дом викинга-головореза Эрика Красного, который был отцом другого легендарного викинга - Лейфа Счастливого. Оба были теми ещё путешественниками - Эрик открыл Гренландию, а Лейф - Северную Америку, причём было это задолго до Колумба - в 986 году. Он назвал новую землю Vinland.

На карте мохнатая усадьба викингов значится как Эрикстадир (Eiriksstadir). Это музей. В домик водят экскурсии, а на лужайках устраивают костюмированные представления. Мы были рано утром, все викинги ещё спали :)

Исландские саги рассказывают о народце хульдуфоулк (Huldufólk), так называемых «скрытых жителях», эльфоподобных карликах, обитающих в курганах, заросших холмах и скалах. Эти самые хульдуфоулк, по рассказам местных, способны заманивать людей в свои коварные ловушки. В Исландии даже существует специальное учреждение Álfaskólinn, в котором изучают виды скрытых жителей, обучают правильному обращению с ними, а также проводят «научные исследования» по их поиску. 60% исландцев верит в то, что эти самые хульдуфоулк контролируют весь остров. Мы этой темой естественно прониклись и когда видели очередной волшебный пейзаж, сразу задавались вопросом: «А не заманивают ли?..» :))



Облака, таинственно нависающие над горами, обычно только усиливали тему...

Стиккисхоульмюр (Stykkishólmur) - городок с датским настроением, удобной судоходной гаванью и красным маяком на «хлебной скале». Маяк, может, и не так красив, но вот его местоположение - просто огонь! С «хлебной скалы» (а она реально напоминает буханку) открываются открыточные виды на разноцветные домики, кораблики и скальные острова. В Стиккисхоульмюре долгое время хозяйничали датские торговцы и рыбаки, отсюда и настроение. В августе здесь даже проводят фестиваль «Датские дни», во время которого все жители говорят на датском языке :)

Исландия уверенно входит в десятку стран с самым высоким уровнем жизни в мире. Люди доверяют политикам, в стране практически нет преступности и коррупции. Здравоохранение и экология - не просто слова... Понятие «здоровый образ жизни» здесь приобретает какой-то свой особенный смысл. Можно пить, курить и разлагаться, но всё равно проживёшь, как минимум, до 80. Ну, если, только какой-нибудь вулкан или тролль-людоед не решит твою судьбу иначе. Каждый исландский городок, как картинка. Мне казалось, что они все буквально скрипят от чистоты, особенно после дождя. Стиккисхоульмюр (Stykkishólmur) скрипел сильнее остальных!



Средняя зарплата исландцев 3300$ в месяц, пенсия - 1550$. Длительной безработицы в стране нет. Если бы не дефицит солнца и не плаксивость, можно было бы сказать, что это реально страна мечты и надо срочно строить свой дом из дёрна в какой-нибудь сказочной долине. Ну, и конечно придумав легенду про «скрытых жителей» под круглым камнем где-то в огороде, сдавать одну из комнат туристам.

Церковь в Стиккисхоульмюр :)

Как только мы прошли «экватор» нашего исландского путешествия, лимит солнечных дней был исчерпан, небо стало низким и свинцовым, а дождь постоянно заявлял о себе. Не так, чтобы сильно и нагло, но он прям прописался в наши попутчики. До дождевиков дело не доходило (исключением был только мыс Лаутрабьярг, тот, который с тупиками), а вот объектив приходилось постоянно защищать от мороси. Да, и спасибо исландским ветрам, которые нас постоянно сушили!

Одинокая гора Киркьюфетль (Kirkjufell) оказалась не такой уж и одинокой. Смотря на её фотографии в сети, мы и не предполагали, что она находится практически в городе. Грюндарфьёрдюр! Это его жители видят Киркьюфетль каждый день и из любой точки города. Туристы же делают её портреты с небольшого водопада, расположенного по соседству - ноль реализма и максимум художественности. В последний Ледниковый период гора была полностью погружена во льды, торчала только её макушка, отсюда её форма - крутые склоны образовались во время таяния ледников. Ну, она, конечно, всё равно крутая... Откуда не снимай :)

Городок Оулафсвик (Ólafsvík) был моей последней надеждой встретить китов без выхода в море за нехилое бабло. Я где-то вычитала, что в его серповидную бухту иногда даже голубые киты заплывают. Увы. Кита в Оулафсвике мы нашли только в магазине, в вакуумной упаковке. И всё. К слову, два года назад исландцы возобновили охоту на китов, они их едят и всем другим тоже предлагают. Ключевое слово HVALUR, если захотите попробовать.



Сам городок не показался мне сильно привлекательным. Я сделала всего одно фото. Это было фото церкви, потому как та стояла на стадионе футбольного клуба «Викингур», была очень необычной формы и над ней нависал вулкан.

Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) - то, что никак нельзя пропустить, оказавшись в Исландии. Красочность зашкаливает, заповедность тоже. Ощущение Зазеркалья.

Про существование вулкана Саксхолл (Saxholl) и его 80-метровый кратер мы вообще не знали, пока не оказались в Snaefellsjökull National Park. Таких достопримечательностей в парке хватает, главное почаще сворачивать с основной дороги. Оказалось, что вулкан очень древний и угас 3-4 тысячи лет назад. На вершину ведёт капитальная лестница под цвет его красно-бурых склонов, смотрится очень красиво. Это самый безопасный вулкан Исландии.

Не знаю, но почему-то там, на вершине Саксхолла, вспомнился фильм «Багровый пик» Гильермо дель Торо. Картинка очень в стиле. Уверена, что зимой здешний снег - с кровавым оттенком, а у ветров зловещие голоса...

Snaefellsjökull National Park знаменит ещё и ледником Снайфедльсйёкюдль, который вдохновил Жюль Верна на написание книги «Путешествие к центру Земли». Писатель даёт почти точные ориентиры: западный берег Исландии, чуть ниже 65 градусов широты, полуостров, похожий на обглоданную кость и гора, которая кажется выросшей из моря. Это и есть Снайфедльс, в кратере которой находится вход к центру земного шара! Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) назван в честь неё и переводится как «полуостров снежной горы».

Мы снежную шапку видели издалека, весь день, но урывками из-за сильной облачности. Она где-то там, за этой горной грядой, в облаках. Прикольно жить всего в нескольких километрах от входа к центру Земли. Интересно, хозяева этих домиков в курсе?

«Море зовет, волна поёт, а мы такие загораем...». Пляжный отдых в Исландии - это забавно. Или так, как у меня на фото, или отправляйтесь к заливу Nautholsvik (Наутхолсвик), он всего в 8 км от Рейкьявика. Там классический жёлтый пляж с песком, привезённым из Марокко, горячий бассейн с сауной на разогреве, после чего удобный забег в океан, где температура летом +17-19 (искусственный подогрев, конечно же!). Вход на пляж 5 евро, купальники дают напрокат.

Бухта Дритвик (Dritvik, дословно «дерьмовая бухта»). Сумеречный пляж, мощные волны и искорёженные остатки рыболовного судна «Гримсби», потерпевшего крушение в марте 1948 года. Когда-то на этому берегу кипела жизнь и процветала рыбацкая деревня (400 жителей, 60 судов), сейчас это мёртвый берег с мрачными скалами причудливых форм и табличками, предупреждающими о волнах-убийцах.

Рыбаки Дритвика измеряли силу с помощью специальных округлых камней, имеющих определенный вес и имя. Камни валяются при входе на пляж у информационного стенда, так что можно оценить свой рыбацкий статус. Fullsterkur («полная сила») весом 154 кг, Hálfsterkur («полупрочность») - 100 кг, Hálfdrættingur («слабак») - 54 кг и Amlóði («бесполезный») - 23 кг. Того, кто поднимал Halfdrattingur, могли взять гребцом на лодку.

Понятно, что Андрей сразу прошёл квалификацию на «Морского царя». Это был нереальный взлёт карьеры в бухте Дритвик! Может теперь консультировать, если кому надо. Дешевле, чем правополушарное рисование или тренинги личностного роста. Запись в личку.

В «дерьмовой бухте» Dritvik, точнее на подходах к ней, встречаются места совсем с другим настроением: изящные арки, бирюзовые озера, цветущие мхи. Кстати, в окрестностях строго настрого запрещено косить траву! Там могут быть эльфы с малолетними детьми. Распоряжение неподкупного «Департамента по общению с эльфами».

Лондерран (Lóndrangar) - пара скальных башен на южном краю полуострова Снэфелнесс. Они высоченные - 75 и 61 метров. Ещё их называют вулканическими пробками. Что затыкают? Конечно же, огромные бутыли с магией. И как мне кажется, не очень плотно :)))

Спасибо всем, кто смотрит сейчас на ковёр водорослей у нас под ногами и читает этот текст. Кажется, это ламинария...

Каменный великан Бардур - полутролль-получеловек - встречает нас на скалистом берегу Арнастапи (Arnarstapi). С его именем связана кровожадная исландская сага. По сюжету, после того, как один из его племянников столкнул его дочь на айсберг и та уплыла в Гренландию, полутролль растерзал и его, и его брата, после чего ушёл на ледник Снайфедльс и больше его никто не видел. Не исключено, что Бардур нашёл вход к центру Земли и рассказал об этом Жюль Верну. Но это только версия. Причём моя :))

Скалистый берег Арнастапи (Arnarstapi) - крутейшее место. Маршрут проложен по краю скал и там полно всяких базальтовых изысков. Самая прикольная достопримечательность Арнастапи - это каменная арка Гатклеттур (Gatklettur). Я так и не смогла определиться, кого она мне больше напоминает. Монстр из старого советского мультика, управляемый страшным словом «Мутабор!» или чешучайтый дракон с выбитым глазом?.. В общем, странный какой-то. На него садятся сотни птиц, гадят, орут, а он как лежал так и лежит.

Записывайте координаты! 64.48.223 N, 023.04.860 W, полуостров Снайфедльснес. Это лучшее место для наблюдения за тюленями в Исландии (из тех, что мы видели). Они там близко, их много и они активны. Причём увидеть можно сразу два вида - обыкновенных и серых. В июне эта встреча 100% гарантирована. Причём обыкновенные - как раз необыкновенные! Мы там подружились с одним (на расстоянии) - всего за полчаса он продемонстрировал нам все свои мимические таланты и финты. Пытался несколько раз перевернуться на бочок, но так и не смог, потому что великий жиробас. Ну, и немаловажная информация - мы были там в шесть вечера во время отлива :)

«Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин...» Будет не лишним, если вы, отправляясь на встречу с тюленями, прихватите с собой бинокль. Две последних фотографии как бы намекают, что не все плещутся у берега.

Ночевка планировалась в Grábrók Hotel and Holiday Homes. Место так себе, но было по пути, дёшево и без вариантов. Накануне мы получили письмо, в котором был код от секретной коробки, в которой нас должен был ждать ключ от комнаты. И вот мы приезжаем, вводим код, открываем коробку, а ключа-то и нет... Первая мысль про «скрытых жителей»! Конечно, это они. Упёрли ключ, копают им карликовый огород. Что делать, не знаем.



К счастью, на помощь нам приходят узкоглазые канадцы, выбежав на шум. Они решают, что их ключ подходит ко всем дверям в мире, и пытаются вскрыть нашу. Общаемся с помощью гугл-переводчика. Псевдоканадцы радуются, как дети. В финале они звонят хозяину, и мы спасены. ...



Grábrók Hotel and Holiday Homes стоит рядом с вулканом Граброк, который по незнанию мы принимаем за террикон заброшенной шахты и используем как красивый фон для пикника. Немного даже Тульскую область напоминает... И только утром, открыв MAPS.ME, осознаём, что шашлычили в космическом месте! Не каждый день жаришь мясо на склонах спящего вулкана с тремя катерами :)

Утром следующего дня мы отправимся на этот самый Граброк, но это уже другая история. Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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