Автопутешествие по Исландии. Часть 4

Татьяна Афанасьева

Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. Я продолжаю рассказывать, как прокатиться по Исландии без особых проблем, вполне бюджетно и с максимумом ярких впечатлений. Если пропустили первые три серии, их можно найти, сделав всего пару кликов: 1 серия. Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. горячие купальни и где переночевать, чтобы не разорвали тролли...

3 серия. 2 серия. Нежная встреча с растрёпанными лошадками, нервный гейзер Строккюр, ледник, разрисованный вулканами, радуга на заказ,и где переночевать, чтобы не разорвали тролли... Бархатные мхи, лавовые поля, эльфийский каньон, голубые айсберги, радужные дорожки, неожиданная встреча с оленями и гномы-христиане.

— За 12 дней мы проехали 3652 километра и увидели бОльшую часть того, что можно было увидеть за такой короткий срок. Наш маршрут обозначен пунктирной линией, а места ночёвок жёлтыми звёздочками. Прошло пять дней, мы движемся прямиком в шестой...

День шестой. Самый жаркий!

Маршрут нарисовался такой: самая обширная геотермальная зона Исландии Hverir; купание в голубых водах Myvatn Nature Baths; лавовое поле Dimmuborgir с автографом «Игры престолов»; парк Höfð с чёрными столбами в воде; псевдократеры Skútustaðagígar с армией мух; «водопад Бога» Goðafoss; городок Akureyri с сердечными светофорами; маковое поле и ночёвка в Magical Horses Bed and Breakfast.

Геотермальная зона Хверир (Hverir) накрыла нас ароматами задолго до того, как мы к ней подъехали. Какая же там вонь! Впрочем, привыкаешь довольно быстро, так как картинка важнее.

Когда-то у Хверира было вполне практическое назначение - здешнее месторождение серы приносило неплохой доход и служило для производства чёрного пороха на экспорт. Сейчас здесь ещё один исландский «марс», отданный на фоторастерзание туристам. Дымящиеся трещины, булькающие воронки, разводы кислотных цветов...

Да невозможно к этому привыкнуть! Даже, если со стороны вам кажется, что все эти «инопланетные поляны» похожи, уверяю, побывав в Исландии, вы научитесь их различать. Хверир уникален. В него, кстати, ещё в 2014-м за 800 исландских крон пускали, сейчас всё бесплатно, всё для людей. Гуляй себе в любое время дня и ночи!

Исландия без погружения в целебные воды Голубой Лагуны, посещение которой надо бронировать заранее, ценник начинается с 6990 ISK, а народу толпы? Да, и такое возможно. Когда знаешь, что на северо-востоке есть Myvatn Nature Baths, где свойства и цвет воды такие же, а вход всего 4700 ISK. К тому же, если приехать утром, там будет зависать человек десять, не больше. И это такой кайф!



Температура воды +36-41, в разных зонах лагуны - разная температура. На дне песочек, вода минеральная и приятно маслянистая. Перед купанием рекомендуют снять все не золотые украшения. А то мало ли... Как пойдёт химическая реакция и необратимое троллеобразование!



В Myvatn Nature Baths есть геотермальная баня с щадящим температурным режимом. Я очень люблю такие, нет ощущения что вот-вот сдохнешь от жары и удушья, как в нашей русской. Пар идёт прям из недр земных, что добавляет бане определённого шарма.



А ещё лагуну окружают просто невероятной красоты пейзажи: открывается вид на озеро Миватн, снежные вершины и чёрные вулканические холмы. Время сразу становится кисельным, хочется просто висеть на бортике, смотреть в исландские дали и философствовать. В общем я бы повторила.

Лавовые поля Диммуборгир (Dimmuborgir, «Чёрные замки»), согласно исландскому фольклору, абсолютно дьявольское место и родина кровожадных троллей. Скалы образовались 2000 лет назад вследствие неравномерного остывания лавы. Настоящий чёрный лабиринт с пещерами, арками, окаменевшими фигурами... Представляю, как зловеще и дико выглядят эти пространства зимой!

Диммуборгир засветился в «Игре престолов» – в нём базировался лагерь одичалых под предводительством Манса Налётчика. Мы, кажется, встретили парочку его людей :))

Самая знаменитая пещера Диммуборгира носит название Церковь (Kirkjan). Широкий готический свод , скальный трон внутри, каменные ниши и колонны. Сложно поверить, что люди тут не при чём и Церковь построена вулканами. По одной из легенд, здесь находится вход в Преисподнюю, по другой - здесь была первая подземная христианская церковь викингов, по третьей, это место стирает людям лица :)

Парк Хофди (Hofdi) при составлении маршрутов чаще всего отправляют в игнор. А он не заслужил! Красивый скалистый мыс на озере Миватн, заросший деревьями, цветами, травами-муравами и населённый певчими птицами. Плюс причудливые столбы, «растущие» прямо из озера - застывшая лава в объятьях бирюзовых вод. Потрясающе красиво, и отличное место для пикника. Точные координаты места: 65°36'03.4"N 17°00'34.1"W

Очередной привет от орнитологов. В кадре - красношейная поганка (птичий Брежнев). Прикольно, что эти утки вьют гнезда прямо в воде. Замаскированные «плоты» с 6-8 яйцами обычно чинно плавают по водоёму.

Если вам будут говорить, что в Исландии нет насекомых, что их съедают птицы ещё до того, как те расправят крылья, а все не съеденные задыхаются в сероводородных фумаролах - не верьте! В июне на озере Миватн просто полчища мух и комаров, а в тамошних магазинах бум по продаже антимоскитных сеток. Я вообще не понимаю, кто бронирует отели на берегах Миватн?! Как там можно ещё и жить? Мы не могли разговаривать - рот был полон мошек, мы не могли смотреть - мухи залетали за стекла очков, мы не могли спокойно гулять - хотелось обратно в машину. Куда в машину?! Стоило открыть дверь, в салон тут же заселялся целый рой этих отвратительных созданий. Самого пика бедствие достигло в районе так называемых псевдократеров Скутус (Skútustaðagígar). Я уже представляла следующий день, как мы проснёмся вздутыми и безглазыми... Андрей выглядел так, как будто я на него грызла семечки :)))

К слову, псевдократеры Skútustaðagígar образовались в результате газовых взрывов, когда кипящая лава текла по водно-болотным угодьям. Место интересное и живописное, если исключить атакующую армию насекомых, которая в жаркий безветренный день вообще распоясалась.

Миватн (Myvatn) буквально так и переводится - «комариное озеро». Не видели комаров? Не зачёт! Миватн - это более 50 островов всех форм и размеров в огромном «синем блюдце». Длина озера — 10 км, ширина — 8 км. По причине вулканической теплоты некоторые лоскуты озера не замерзают даже в лютые морозы. На Миватн, кстати, снимались сцены 5-го сезона «Игры престолов». Придётся пересмотреть с пристрастием.



Вообще не ожидали от Исландии таких солнечных и жизнерадостных пейзажей! Пригласила нас, чтобы удивить.

Годафосс (Goðafoss), или «водопад Бога». Известен тем, что в 999-1000 годах в него ритуально и показательно сбросили языческих идолов, стоявших на отвесных берегах. Но даже не зная этой истории, я бы сказала, что имя он получил заслуженно. С какой стороны не подойди, он выглядит божественно! И не важно, что Годафосс не такой мощный и внушительный, как Детиффос или Гюдльфосс, он сразу к себе располагает, рядом с ним чувствуешь себя уютно. Годаффос маленький и добрый :)

В таких местах так и хочется открыть невидимую дверь для всех своих друзей. Проходите, садитесь, наливайте...

Акюрейри (Akureyri) - северная столица Исландии. И как вы думаете, сколько жителей в этом «мегаполисе»? Всего 18 тысяч. Мы заехали всего на минуточку, но и этого хватило, чтобы начать мысленно пристраивать свой дом к остальным. Цветочные лужайки, заснеженные вершины, синий-синий фьорд с корабликами, необычная церковь на холме, доброе граффити с ней по соседству... Картинка очень вдохновляла. Даже светофоры признавались нам в любви ♥

3 ребёнка в исландской семье - это норма, никто не называет это многодетностью. Если ребёнок пьёт из лужи в детском саду, воспитатель вряд ли будет мешать: «Он просто познаёт мир». Мамаши запросто оставляют коляски с младенцами на улице, а сами кутят в кафешке с подругами. А видеорегистраторы на что? Вы можете пойти в кино и застать на сеансе 6-месячного ребёнка. У исландцев нет привычки кутать детей. На улице лёгкий морозец? Ничего, добежит как-нибудь до бассейна в трусах, заодно и окрепнет. Детей не одёргивают по каждому поводу, они «растут как деревья» и «плывут по миру, как облака». Их просто любят. А ещё в Исландии вообще нет детских домов.



Есть идеи насчёт этого граффити? Тайные смыслы, скрытые подтексты? :) Мне, к примеру, очень нравится, что слон-нянька покрыт мхом :))) Опытный. Наверное, к питьевой луже малыша везёт...

Там же в Акюрейри мы затроллили троллей :))) На пешеходной улице обосновалась парочка бомжеватых троллей. Судя по виду, давно не людоедствовали. Бредут понурые, в глазах - уныние, в руках ни голяшки... То ли в былые времена! Наверняка, пещера была забита полуфабрикатами. И сами были сыты, и белым медведям перепадали хрящики с хозяйского стола. Вы же знаете, что белые медведи у троллей типа домашних любимцев?.. Это вам не рыбки и не хомяки. Совсем другая зона ответственности.

Интересно, много людей, побывавших в Исландии, видели такие поляны и разговаривали с маковыми эльфами?

Нам посчастливилось. Первые несколько минут я вообще не верила в картинку. Красные, жёлтые, оранжевые, белые, розовые! Я и не знала, что у маков такая богатая палитра. И всё это на берегу пронзительно синего озера в окружении гор. А дальше было, как в сказке про Элли, Тотошку и их инфантильных друзей. Маковая поляна вдруг перешла на шёпот, обняла нас ароматами и велела никуда не спешить. Магия. Настоящая исландская магия.

Каждый цветок реально заслуживал своей лайф-стори, нежного портрета крупным планом и нескольких кадров в полный рост. Но я не уверена, что мне удалось запечатлеть и сотую долю той красоты, что нас окружала!

Наш шестой день в Исландии закончился просто волшебно. Накануне хозяйка Magical Horses Bed and Breakfast легендарная Анна Торн скинула мне по электронке письмо: «Буду утром. Можете хоть на головах стоять». И мы стояли! Открытая веранда с видом на снежные вершины, шашлык, исландский шнапс и песни под гитару. Соседи из Чехланд (так Анна подписала их комнату) весь вечер мило улыбались соседям из Русланд (так она обозначила нашу)...



Домик Анны - это какой-то свой мир с ловушками снов, магической корягой на лужайке, птичьим гнездом на бампере машины и видом на закат. И везде в интерьере лошади! Магические естественно. Анна в прошлом участвовала в скачках, брала кубки на международных турнирах, и эта её любовь ко всему, что связано с лошадьми, передалась её маленькому домику в исландской глубинке. Чудо, а не дом.



В нашем личной рейтинге Magical Horses Bed and Breakfast 9 из 10. Я никогда не забуду, как утром на кухне вдруг появилась тётушка-одуванчик с милой, но сдержанной улыбкой, тепло пожала нам руки и пригласила почаёвничать. Это и была наша Анна, фея 99-го уровня.

День седьмой. Самый бестолковый

Маршрут получился таким: Музейная деревушка Glaumbayr («домики хоббитов»), Гренландское море и пьющий его дракон Hvitserkur, личные пляжи тюленей Seal beach, гигантское «колесо» у моря Hamarsrétt, странный городок Хоульмавик, ночевка у «чёрта на рогах» в Miðjanes Reykhólahrepp.



На фото въезд в округ Húnaþing vestra с тремя фьордами. Когда первые поселенцы прибыли в эти суровые земли, они встретили в реке белую медведицу с двумя медвежатами... Это был добрый знак, а потому перекочевал на местный герб и флаг. Велком!

Деревушка Глёмбэйр (Glaumbayr) больше напоминает поселение хоббитов. Все домики сложены из дёрна, а на крышах буйствует трава. Прикольно видеть как эти рукотворные холмы поблёскивают окнами, ещё любопытнее видеть, что все они жилые и каждая «нора» меблирована. Дорогостоящее дерево шло только на балки, опорные столбы и фасады. Не важно бедняк или богач, все исландцы жили в таких домах. Глёмбэйр была обычной фермой с начала поселений 900 н. э. до 1947 года, музеем её сделали только в 1952 году. Вход 1700 ISK, но если приехать утром до открытия музея, как это получилось у нас, можно погулять бесплатно и рассмотреть все интерьеры, просто заглянув в окна.

Точные координаты: 65° 36'31'N, 19° 29'59'W.

Мы с другой стороны острова, а потому вот оно Гренландское море! Очень холодное и невероятно красивое. Оно стало почётным тринадцатым. Ну, кто-то страны считает, а я вот решила моря посчитать. Это же часть Северного Ледовитого океана, огромный котлован с плавающими ледовыми полями, обитель усатых китов и вообще абсолютная фантастика, ставшая реальностью. Если бы ещё и кит приплыл, мы бы, наверное, побежали к нему по волнам! Но он почему-то не приплыл...

Хвитсеркюр (Hvítserkur) - одинокая базальтовая скала на восточном берегу полуострова Ватнснес. Каждый видит в ней что-то своё. Мне кажется, это дракон, пьющий Гренландское море. Но кто бы это не был, под его брюхом вы сможете прогуляться только во время отлива. GPS N65° 36' 25.656" W20° 37' 32.617" К Хвитсеркюр можно добраться по дороге 711.

Сказочники рассказывают, что Хвитсеркюр - окаменевший тролль (ну, а кто ж ещё?). Ученые настаивают, что это просто вулкан, размытый волнами и разрушенный ветрами. Но никто не спорит, что это настоящее чудо, которое стоит сохранить, поэтому основание скалы не так давно забетонировали. Впрочем, магию места это никак не нарушило. Отливы сменяются приливами, приливы - отливами, а Чёрный дракон (носорог? слон? верблюд? мамонт? кто это вообще?) продолжает очаровывать всех к нему приходящих ♥

От берега до скалы Хвитсеркюр — около 15 метров. Её поверхность покрыта гуано, которое оставляют после себя большие бакланы, отсюда и название - «белая рубашка» (так переводится название с исландского). На скале гнездятся глупыши, моевки и их друзья. Мы даже застали одного глупыша :)

Едем дальше от скалы Hvitserkur по той же 711-й и паркуемся у таблички Seal beach, которая обещает, что мы вот-вот увидим тюленей. И они там действительно есть, но каменные острова, на которых они возлежат, где-то в метрах 50-70 от берега. Далеко. Был бы бинокль... Вдруг из воды рядом с камнем, на котором мы стоим, выныривает парочка красавцев. ♥ И я даже успеваю сделать их размазанный портрет! Йоххуууу.



Добрый совет: будете искать встреч с тюленями на полуострове Ватнснес, приезжайте во время отлива, прихватите с собой бинокль и не спешите уезжать, если не увидите их в первые 15 минут. Терпение, только терпение. Всё будет.

Хамарсретт (Hamarsrétt) на картах нарисован, как гигантское колесо на берегу моря, к которому ведёт дорога 711. Оказывается, в этом необычном сооружении фермеры в сентябре сортируют овец, собирая их с вольных пастбищ. Тех самых, что всё лето ели траву, не поднимая головы (а они реально редко её поднимают!).



«Сбор овец» – одна из старейших культурных традиций страны. Их собирают по долинам и взгорьям, ищут по кустам и ущельям. В «овечьем квесте» даже предлагают поучаствовать туристам. В стране овец раза в три больше, чем жителей. Их число приближается к миллиону!



Сортировка проходит по меткам, которые есть у каждой овцы. В финале события, когда все овцы узнаны и посчитаны, устраивается шумное застолье с песнями, плясками и поеданием традиционного исландского супа из ягненка.

Странный городок Хоульмавик (Hólmavík) можно было бы не упоминать, но я хочу, чтоб вы знали, что делать там нечего. 375 жителей, порт, небольшая церковь на холме и музей чёрной магии, работающий в непонятном режиме. Наверное, надо было поискать ведьму или чародея, чтоб открыли, но честно говоря, внешний вид музея такого желания не вызывал. В Хоульмавик мы заехали только ради магазина. В радиусе 80 км он был один единственный. И он, сука, это знал! Цены были просто отвратительны. В итоге нас ждал самый нищенский ужин из всех, что у нас были в Исландии.

Из бюджетного жилья на Западе мы нашли только овечью ферму Miðjanes Reykhólahrepp. Я подумала, что один раз можно и среди овец поспать. В итоге в нашем личном рейтинге 6 из 10. Ферма подванивала, хозяйке было всё равно, что о ней подумают гости, выхода к морю мы не нашли - все подходы были заболочены или огорожены колючей проволокой, к водопаду тоже не удалось пробраться. Бонусом ко всему в дом заселились престарелые финны. Мужики сразу разделись до трусов, а женщины зажарили какую-то мерзость, которая воняла сильнее самой фермы. Вечер спасал только «Егермейстер», вид изо окна и мечты, что утром следующего дня мы увидим тУпиков!

Нам удалось найти в Исландии место, где можно увидеть тУпиков с расстояния вытянутой руки ♥ И я обязательно спалю локацию в следующей части. Продолжение следует.

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