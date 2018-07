Автопутешествие по Исландии. Часть 3

Татьяна Афанасьева

Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. Я продолжаю рассказывать, как прокатиться по Исландии без особых проблем, вполне бюджетно и с максимумом ярких впечатлений. Если пропустили первые две серии, их можно найти, сделав всего пару кликов: 1 серия. Прокат «пузотёрок», тухлая акула, Хренвыгор, дорожные знаки, яйца птеродактиля, задворки Голубой Лагуны и множество дельных советов. горячие купальни и где переночевать, чтобы не разорвали тролли... 2 серия. Нежная встреча с растрёпанными лошадками, нервный гейзер Строккюр, ледник, разрисованный вулканами, радуга на заказ,и где переночевать, чтобы не разорвали тролли...

— Исландия - этот тот случай, когда даже проехав 3652 километра по острову понимаешь, что осталось полно «белых пятен», и очень хочешь вернуться, чем быстрее, тем лучше. Наш маршрут обозначен пунктирной линией, а места ночёвок жёлтыми звёздочками. Прошло три дня, мы движемся прямиком в четвёртый...

День четвёртый. Мхи, ледники, олени и невидимые гномы

Маршрут нарисовался такой: пирамидки Laufskálavarða, моховые поля Eldhraun, каньон Fjaðrárgljúfur, обитель гномов Dverghamrar, «главная река Исландии» Foss, национальный парк Skaftafell, Ледниковая Лагуна Jökulsárlón, «Экспекто патронум!» и ночевка у Богга - Rauðaberg II.

Ничто так не расслабляет в отпуске, как валяние во мхах.

После Вика дорога очень долго тянется между лавовых полей, укутанных мхами. Ты едешь, а пейзаж почти не меняется. Никаких гор. Никаких деревушек. Только бескрайнее зелёное пространство с мягкими подушками мха. Кажется, что ты провалился в чей-то сон и вязнешь в нём. «Люпины? Красиво, но странно. Давайте лучше ещё несколько километров мха!». И они тянутся и тянутся эти километры...

Исландский мох - некий симбиоз гриба и водоросли. Исландцы добавляют его в ликёры, чай, лекарственные сборы. В голодные времена его подавали к столу, как самостоятельное блюдо. Не знаю, может, стоило набрать и пожарить вечерком с картошкой? Ну, что уж теперь.

Лёйфскаулаварда (Laufskálavarða). Место с весьма печальным прошлым и магическим настоящим. Когда-то здесь стояла процветающая ферма Лёйфскаулар (Laufskálar). Но в 894 году случилось страшное извержение вулкана Катла. Того самого! Который извергается каждые 40-80 лет и в честь которого названа «самая вкусная исландская водка». От фермы Лёйфскаулар не осталось и следа... Только лавовый холм, вокруг которого сейчас пустыня и море пирамидок из камней (varða).

Согласно обычаю, каждый путешественник строит здесь пирамидку на удачу. «Стройматериалы» обеспечивает департамент, отвечающий за строительство мостов и дорог Исландии. Перебоев с камнями нет. Да и строители всё едут и едут... Кстати, магия работает! Мы проверили.

Огромное лавовое поле Eldhraun («огненная Лава») образовалось после одного из величайших извержений в истории человечества и является одним из крупнейших в мире. Вы только представьте, 565 квадратных километров смертоносной лавы! Это сейчас, когда оно поросло мхом, всё выглядит плюшево и красиво... А тогда, с 1783 по 1784 год, когда извергался вулкан Лаки, текли реки огня, в небо были выброшены тонны пепла и песка, клубы ядовитых соединений фтора и диоксида серы погубили половину скота в Исландии, а 10 тысяч исландцев в итоге умерли голодной смертью. Мало того, всё лето 1783 года над частью Европы и Северной Америки держался Светящийся туман, не пропускающий солнечный свет и это повлияло на климат во всём Северном полушарии. Короче, Эльдхраун - это ещё одна печальная исландская история, прикрытая зелёным бархатом...

Каньон Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur)! Край эльфов, пригорье Туманных гор у реки Андуин... Как я переживала, что мы на своей «пузотёрке» туда не проедем. На указателе значилась дорога F206, а мы ведь обещали по таким дорогам не ездить. ОхЁ! В общем записывайте координаты верхней парковки: N63.46.762, W018.10.093. Когда мы приехали, там не было ни души. Только мы, гуси и... эльфы.

Кстати, название вполне может конкурировать с Эйяфьядлайёкюдлем по невыговариваемости.

В «скалы гнома» Двергамрар (Dverghamrar) мы зарулили случайно. Просто я увидела какого-то рисованного человечка на указателе, и он нам вроде как подмигнул. Случилось это недалеко от деревни Киркьюбайярклейстюр. Здешние стройные базальтовые столбы образовались в конце Ледникового периода и больше напоминают стены какой-то карликовой крепости. Говорят, Двергамрар - обитель гномов. Деревенский медиум, который известен тем, что видит все виды скрытых существ, даже зарисовал одного из двергамрарских гномов.

Мало того, считается, что местные гномы - христиане. Не смейтесь! Потому как в 1904 году из «базальтовой крепости» доносилось пение, и это была известная христианская песня. Исландцы, конечно, сказочники, каких поискать, но мы приняли предложенную версию и ходили по тропинкам Dverghamrar очень осторожно, чтобы случайно не раздавить какого-нибудь гнома-христианина...

Хочешь пить из горной реки? Пей! Из водопада? Да пожалуйста. Вся вода ледникового происхождения и проходит естественную фильтрацию базальтом, вулканическими туфами и магматическими горными породами. Такой системы фильтрации не существует больше нигде на планете. При этом мы, конечно же, выбирали потоки помощнее, подальше от населённых пунктов и в идеале - повыше. Из этой прекрасной реки мы тоже попили.

Холодная вода, которая течёт из любого крана в Исландии, - настоящая артезианская, прошедшая сквозь толщу земных фильтров. Её можно пить сырой без опасений за своё здоровье. Горячая же вода поступает из геотермальных источников, то есть нагрета естественным образом и имеет весьма специфический запах. Лично меня очень радовал холодный кран и очень огорчал горячий.

Чем хорош национальный парк Скафтафетль (Skaftafell)? Он о-о-чень большой. Если в цифрах, то 4807 квадратных километров. Летом здесь почти всегда солнечная погода. А ещё в Скафтафетле есть корявый северный лес, большой грязный ледник и Чёрный водопад! Парковка здесь платная - 600 ISK. Всё та же тема - «Help us protect the nature». Надпись в тамошнем туалете тоже порадовала «Save toilet paper, we love our trees». Мы, конечно, старались думать и жить, как исландцы. Хотели отмотать метра три, но остановились на двух с половиной... И в лесу вели себя прилично. К слову, я вообще не ожидала, что в Исландии есть такие сказочные леса! Я вообще никаких не ожидала... .

Древний ледник Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull). Мы подошли к нему почти вплотную. Нависший край с чёрной пастью, грязный водопад из глубин, озёра подтаявшего льда и одинокий спасательный круг с надписью SOS.

...Но что обидно, уже не было такого дикого восторга и гипнотического зависания, как при встрече с Соульхеймажкютлем - нашим самым первым ледником. И я даже слышала, как Скафтафетльскйокудль слегка затрещал от обиды :)

Свартифосс (Svartifoss) или «Чёрный водопад», «Тёмное падение» - ещё одна фишка парка Скафтафетль. 1,6 км в гору, и мы стоим у плотного и мощного столба воды, окружённого шестигранными колоннами чёрной лавы, которая просто слишком медленно остывала. Вода падает с высоты 20 метров, и напоминает луч света в тёмном царстве. Говорят, автор Хадльгримскиркьи (а это самая необычная церковь в Рейкьявике) вдохновлялся именно «Тёмным падением»... Всё может быть. И то, и другое выглядит фантастически!

Хадльгримскиркья. А то ведь, наверняка, возник вопрос ;)

По пути в Ледниковую Лагуну останавливаемся рядом с ещё одним «языком» самого большого исландского ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull). Реальность происходящего полностью стирается. Ещё несколько минут назад мы ехали по шоссе вдоль океана, не преодолевали никаких серпантинов, не поднимались высоко в горы, и это всё ещё июнь. И вдруг я стою на краю какого-то дивного нового мира, чувствуя себя инфузорией-туфелькой. Нереально. Красота, замораживающая разум :)

Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) — самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Исландцы говорят про это место так: «Призрачная процессия светящихся айсбергов по Йёкюльсаурлоуну». Размеры озера огромны! Площадь - 18 квадратных километров, самое глубокое место - 200 метров. Ещё бы, это ведь не какой-то маленький сугробик подтаял, а самый большой ледник в Исландии - Ватнайёкюдль. И он всё тает и тает, образуя голубые айсберги, которые раскалываются и уплывают в океан, чтобы окончательно там исчезнуть...

В Ледниковой Лагуне снимались сцены фильмов «Вид на убийство», «Умри, но не сейчас» и «Бэтмен: Начало». Короче, всё с заявкой на экстрим, приключения и искажение реальности. Ладно Бэтмен... Мне даже здешние утки казались супергероями :)

Лето, какое оно может быть разное! Едем вчера по Тульской области, всё равномерно-привычно-спокойное, леса-поля-реки и... ни одного айсберга! Ни одного! А в Исландии вдоль дороги летом может быть вот такая картинка. Ледниковая Лагуна не где-то там в труднодоступных горах, она на обочине обычной окружной дороги, она на неё буквально наступает. И это всё июнь. Прекрасный июнь в Исландии. Всем нашедшим среди айсбергов улитку, плюсик в карму.

Ледниковая Лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) всего в 1,5 километрах от океанского берега. Так что можно понаблюдать, как айсберги из Лагуны отправляются покорять Атлантику, проплывая под мостом, раскачиваясь на волнах, разламываясь и превращаясь в ледяные скульптуры. Прелюбопытное зрелище, я вам скажу. А чёрный-пречёрный песок лишь добавляет шика всему этому творчеству... Мне кажется, манера ювелиров представлять украшения с бриллиантами на чёрном бархате подсмотрена здесь - в Ледниковой Лагуне.

Увидеть северных оленей в Исландии я даже и не мечтала! Поэтому, когда за окном машины среди уже привычных пейзажей вдруг нарисовалась небольшая компания с «камышовыми» рогами, я потеряла дар речи... Что, и такое бывает? Вот так запросто гуляют вдоль дороги, жуют что-то и вообще не обращают на нас внимание?! Мы отказывались верить своим глазам и весь последующий вечер пили только за оленей. Стоя.



К слову, северные олени не являются коренными жителями Исландии, их завезли на остров только в 1700 году. С тех пор и бегают по острову. Это какое-то чудо, что наши траектории пересеклись. Причём дважды. На следующий день мы снова встретили этих благородных красавцев. Правда, в другом месте. И это был чистый восторг!

Вечером четвёртого дня мы сели в поезд... Бессовестно вру. В Исландии нет железных дорог. Это окошко с видом на вулкан в облачном колпаке досталось нам в доме Богга (Rauðaberg II).

Настоящий дом отшельника! Мы с трудом рассмотрели его с дороги. Крошечное белое строение, увенчанное красной крышей, точно прилипло к подножию чёрной горы. С другой стороны на домик полз ледник. Вот это да! Крутейшее место. Богга не было дома, входная дверь была не заперта, а наша комната носила моё имя. Традиционно и по-исландски. В глаза сразу бросился аскетичный «мужской интерьер», без всяких там финтифлюшек. На столе лежало пол-пня с каким-то рельефом внутри (жалею, что не сфотографировала). Богга мы не увидели ни вечером, ни утром, а с моей карточки просто исчезла заявленная сумма. Перед самым нашим отъездом в двери соседнего сарая мелькнул чей-то глаз, но я не уверена, что это был он...



В нашем личном рейтинге Rauðaberg II «8 из 10».

День пятый. Чуть не «убили» машину...

А маршрут получился такой: оранжевый маяк (убийца «пузотёрок»), городок Seyðisfjörður (с радужной дорожкой!), водопады Rjukandafoss (гнездо Ворона), Dettifoss (самый мощный водопад Европы) и Selfoss (лучший друг Детифосса), вулкан Krafla с кратерным озером, дымящиеся лавовые поля Leirhnjukur и ночевка в подоблачном мире Guesthouse Brekka.

Кто-то взял и пристроил красный стул на скалах прямо у дороги. Магический, конечно же. Проехать мимо вряд ли получится. Да и окрестные пейзажи заслуживают внимания. Хотя бы на минуточку... Каждый исландец сам себе дизайнер, вдохновение буквально витает в воздухе с желанием проникнуть, поэтому подобных сюрпризов на острове хватает. Мода на лебедей из шин и пальмы из полторашек до Исландии пока не дошла, так что всё эстетично.

В продолжение темы «красного стула», вдохновенной земли, свободного творчества и самовыражения. Не важно, какого масштаба населённый пункт в Исландии, в нём обязательно найдутся художники.

Очень много людей путешествует по Исландии автостопом. Они прут на себе рюкзаки величиною с дом, у них довольно потасканный вид и улыбка появляется только при виде проезжающей машины. В одиночку, в любую погоду, без денег... Интересно, как много времени у них уходит на то, чтобы объехать весь остров, и как часто звучит «козлы!» вслед тем, кто отправил их в игнор.

На великах путешествуют не меньше! :) Герои.

Отправляясь в Исландию, мы и не подозревали, что там такое количество оранжевых маяков. Прям огонь-огонёчек! А вот подкатить можно не к каждому. К этому, позже получившему название «Убийца пузотёрок», вела приличная на первый взгляд гравийка. С неё как раз выруливал джип с улыбающимися китайцами. Ну, раз улыбаются, значит всё норм... Мы смело двинули по дорожке и упс - раз поцеловались днищем с дорогой, потом ещё раз. А дальше всё запищало, замигало и киа сид стал намекать нам на то, что сцеплению вот-вот каюк. Запах стоял соответствующий. Развернуться было негде - вокруг ухабы, козлы и камни. Что делать?.. @#@#. Бросили машину, пошли к маяку. Пока ходили, прилетели эльфы и перенесли наш киа на основную дорогу. Ага, аж два раза! Тем не менее, машина слегка охладилась, и нам удалось задним ходом потихоньку вырулить на асфальт. После десяти километров неторопливой езды наш киа сид как-то оклимался, но предложил впредь держаться подальше от оранжевых ма(нь)яков.

Городок Сейдисфьордюр (Seyðisfjörður), на наш взгляд, можно отнести к категории «маст си». Он настолько живописно расположен, что дорога к нему может считаться отдельной исландской достопримечательностью. Она проходит через снежный перевал, а затем спускается к фьорду, петляя между гор, по которым журчат 25 водопадов.

Из Сейдисфьордюра отправляются паромы на Фареры, в Шотландию, Данию и Норвегию. Поэтому на фоне старых деревянных домиков почти всегда можно увидеть какую-нибудь белоснежную громадину, удобно устроившуюся во фьорде. В городке проживает всего 800 человек. Он вообще весь такой маленький, аккуратненький, разноцветный. Влюбились с первого взгляда ♥

Вот зачем мы заехали в Сейдисфьордюр - чтобы посидеть на радужной дорожке, ведущей в местную церковь. Ну, ведь красота! Подозреваю, что рисовали её набожные геи... Шестицветная :)

Водопад Ржукандафосс (Rjukandafoss), который получил кодовое название «Гнездо Ворона», потому как там мы встретили абсолютно сказочного, чёрного и крылатого Диаболоса. Помните, у Малефисенты был такой спутник. Вода падает с высоты 139 метров. Падает и ржёт, судя по названию :)

Поклонникам вселенной «Чужих» будет интересно узнать, что самая первая сцена фильма «Прометей» Ридли Скотта снималась здесь в Исландии на Деттифоссе. Это здесь один из Создателей, стоя на вершине водопада, выпил тёмную жидкость, которая растворила его до молекул, а потом собрала в совершенного монстра...

Нам не очень повезло с погодой в плане погружения в атмосферу «Прометея». Небо было слишком синим, из водопада жизнерадостно торчала радуга (и даже не одна!), а на том месте, где у грязной стремнины должен был стоять Создатель трупного цвета, разгуливали туристы. Несезон для Чужих и их кровожадного мирка.

Деттифосс (Dettifoss) считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина около 100 метров, высота - 44 метра, что всего на 9 метров меньше Ниагарского водопада. От него исходит просто невероятная и ни с чем не сравнимая мощь. Даже на безопасном расстоянии кажется, что он вот-вот разорвёт тебя на лоскуты! Мутный, грязный, страшно ревущий... «Бурлящий водопад» - так переводится его название, но я бы переименовала в «Бороду Дьявола» или «Смывной бачок троллей». Потому как многие водопады бурлят, но Деттифосс особенный.

Кстати, Деттифосс позволил нам увидеть огромную замкнутую радугу! Полный радужный круг, свисающий куда-то в бездну... Сфотографировать не удалось, у меня даже верхний мост не полностью вошёл. Но поверьте, мы стояли в самом центре этого чуда, оплёванные Деттифосом с ног до головы, и улыбались :)

У меня ощущение, что Исландия - официальное место жительства всех радуг планеты, просто иногда они выезжают в другие уголки - прогуляться. Мы каждый день обязательно видели радугу! Ну, может, за исключением пары дней :)

Сельфосс (Selfoss) - лучший друг Деттифосса, эти два водопада всего в 600 метрах друг от друга. Река Йекульсау-ау-Фьедлум точно проваливается сначала на 11 метров, а потом на все 44. Сначала раскрывается пасть Сельфосса, потом - Деттифосса. Их брызги видны за километр! Сельфосс предстал перед нами в абсолютно синем настроении - с косыми тенями, хаосом струй по отвесным скалам и грязными потоками воды. Название переводится как «Тюлений водопад». Понятно дело, что никакой тюлень в нём не выживет... Милый исландский стёб?

Начиная с X века, вулкан Крабла (Krafla) извергался 14 раз. С 1975 года большие и малые извержения сотрясали эти места почти 9 лет без перерыва. Последнее сильное извержение было в 1984 году, тогда лава била многометровыми фонтанами сразу из нескольких трещин в земле и покрыла в считанные часы очень большую территорию. Сейчас красавец Крабла спит, вокруг него застывшие лавовые поля, которые продолжают дымиться, а в одном из кратеров бирюзовое озеро Вити (Viti), что в переводе значит «Ад». Мы, конечно же, посетили.

Диаметр озера около 100 метров. Чтоб представить масштабность, можете поискать меня на фото.

Лавовые поля Лейрхньюкюр (Leirhnjukur) находятся в окрестностях вулкана Крабла и всё ещё хранят его огненное дыхание. Извергался он более 30 лет назад, а земля дымится до сих пор. Ты идёшь по условной дорожке среди падших и заваленных камнями маршрутных столбиков, а лавовые трещины фырчат тебе вслед, выбрасывая облака сероводорода. Дикое место, полузаброшенное и полузабытое! Как-то даже странно, почему исландцы на него подзабили?.. Давно туристы в фумаролы не проваливались?

Мы прихватили из Лейрхньюкюр с десяток оплавленных камней в качестве сувениров. Ценник на исландские магниты начинается с 400 рэ, чтоб вы знали. И это не авторская работа, а обычный ширпотреб.

При всей видимой одичалости и абсолютном бескультурии в финале нашей встречи лавовые поля Лейрхньюкюр всё же признались нам в любви ♥ Неожиданно и приятно. И вам всем-всем-всем любви и радости в каждой детали!

Все тот же райончик, недалеко от лавовых полей и вулкана Крабла. Едем и вдруг видим такую картину: в «чистом поле» умывальник, душ и адепты Мойдодыра. «А нечистым трубочистам — стыд и срам! Стыд и срам!». Вода естественно подванивает, но зато тёпленькая и в вечном доступе. Люди были, кстати, совсем не против, что я их фотографирую. Мужик даже попозировал мне, сделав фигурное вращение на левой пятке.

Наш пятый день уверенно двигался к вечеру, оставалось найти Guesthouse Brekka, вселиться и уютно покутить. Едем вдоль озера Миватн, наблюдая за длинным-предлинным облаком, которое ползёт параллельно дороге, подобного огромному молочному Змею...

И вдруг этот самый Змей проглатывает нас вместе с машиной! 10 километров мы едем с нулевой видимостью по гравийке. Ни одной встречной машины, ни одной заблудшей овцы и вообще ни намёка, что мы на обитаемой планете. Неуютно как-то...

Вдруг мы оказываемся в каком-то Подоблачном мире. Как в сказках. Вот он наш Guesthouse Brekka - с маленькими красными домиками и полным ощущением, что здесь живут какие-то особенные люди, которые и знать не знают, что там наверху над облаком тоже есть жизнь. Чудеса. В нашем личном рейтинге Guesthouse Brekka - «9 из 10». На завтрак даже арбузы были!

Продолжение следует. Впереди ещё столько интересного!

