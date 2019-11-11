10 лучших комментариев: 16 августа - 15 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульская телебашня засияла разноцветными огнями
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«Под звуки поцелуев мы уснём и проснёмся»: Ольга Бузова зажгла в «Золотом городе»!
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На ул. Металлургов пожарные спасали мужчину от горящей курицы
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В Туле готовится к открытию колесо обозрения возле ТРЦ «Макси»
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Куда поступил самый умный выпускник Тульской области
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Закон о продаже алкоголя с 21 года могут принять в ближайшее время
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3 сентября в Туле на улице Приупской Matiz перевернул кроссовер
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Александр Симонов ушел с поста президента Тульской областной больницы
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В Туле школьница наткнулась на полуголого мужчину в маске и с самурайским мечом
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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками
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