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10 лучших комментариев: 16 августа - 15 октября

10 лучших комментариев: 16 августа - 15 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тульская телебашня засияла разноцветными огнями

 

- 2 -

«Под звуки поцелуев мы уснём и проснёмся»: Ольга Бузова зажгла в «Золотом городе»!

 

- 3 -

На ул. Металлургов пожарные спасали мужчину от горящей курицы

 

- 4 -

В Туле готовится к открытию колесо обозрения возле ТРЦ «Макси»

 

- 5 -

Куда поступил самый умный выпускник Тульской области

 

- 6 -

Закон о продаже алкоголя с 21 года могут принять в ближайшее время

 

- 7 -

3 сентября в Туле на улице Приупской Matiz перевернул кроссовер

 

- 8 -

Александр Симонов ушел с поста президента Тульской областной больницы

 

- 9 -

В Туле школьница наткнулась на полуголого мужчину в маске и с самурайским мечом

 

- 10 -

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками

 

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 19:02 +4
12 лучших комментариев: 16 июля - 15 августа
12 лучших комментариев: 16 июля - 15 августа
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