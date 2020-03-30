9 лучших комментариев: 1 - 30 марта
Рубрика лучших комментариев снова с вами!
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
В Туле молодой человек сдал
свою девушку гаишникам
- 2 -
Запускаем «Антипанику»! Делитесь добрыми историями с читателями Myslo
- 3 -
Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo
- 4 -
Как не поддаться панике и почему изоляция – это не страшно: советы психолога
- 5 -
Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция
- 6 -
Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через банкноты
- 7 -
Как не поддаться панике и почему изоляция – это не страшно: советы психолога
- 8 -
Алексей Дюмин – торговым сетям: «Важно сформировать двухмесячные запасы наиболее востребованных товаров»
- 9 -
Туляк послал осужденному
133 сим-карты в шампуне
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