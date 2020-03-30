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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 1 - 30 марта

9 лучших комментариев: 1 - 30 марта

Рубрика лучших комментариев снова с вами!

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле молодой человек сдал
свою девушку гаишникам
 

 

- 2 -

Запускаем «Антипанику»! Делитесь добрыми историями с читателями Myslo
 

 

- 3 -

Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo
 

 

- 4 -

Как не поддаться панике и почему изоляция – это не страшно: советы психолога
 

 

- 5 -

Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция
 

 

- 6 -

Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через банкноты
 

 

- 7 -

Как не поддаться панике и почему изоляция – это не страшно: советы психолога
 

 

- 8 -

Алексей Дюмин – торговым сетям: «Важно сформировать двухмесячные запасы наиболее востребованных товаров»
 

 

- 9 -

Туляк послал осужденному
133 сим-карты в шампуне
 

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