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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками

Попробовать эксклюзивное блюдо смогли сотни гостей Казанской набережной.

Кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах» Константин Ивлев приехал в Тулу в рамках гастрономического тура, цель которого – составить «кулинарный портрет» городов России. Оружейная столица стала четвёртым городом турне.

Во время своих визитов шеф-повар не только знакомится с местной кулинарной культурой, но и угощает всех желающих эксклюзивными блюдами, приготовленными из местных продуктов.

Готовит Константин Ивлев в фудтраке на базе автомобиля «Газель» – это профессиональная кухня, способная автономно работать в полевых условиях. Увидеть мастера за работой собрались сотни туляков.

– Вас накормят в меру, – пообещал шеф. – Мы постараемся угостить всех.

Для туляков Константин Ивлев приготовил рагу с креветками и кабачками, причём ингредиенты он покупал у местных фермеров. На приготовление блюда ушёл час, ещё столько же понадобилось, чтобы угостить зрителей. На прощание Ивлев поблагодарил туляков за тёплый приём и пообещал в ближайшем будущем вернуться в Тулу, чтобы устроить «адскую кухню» в одном из городских ресторанов.

Галерея
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 1
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 2
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 3
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 4
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 5
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 6
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 7
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 8
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 9
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 10
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 11
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 12
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 13
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 14
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 15
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 16
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 17
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 18
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 19
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 20
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 21
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 22
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 23
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 24
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 25
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 26
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 27
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 28
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 29
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 30
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 31
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 32
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 33
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 34
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 35
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 36
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 37
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 38
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 39
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 40
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 41
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 42
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 43
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 44
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 45
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 46
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 47
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 48
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 49
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 50
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 51
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 52
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 53
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 54
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 55
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 56
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 57
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 58
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 59
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 60
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 61
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 62
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 63
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 64
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 65
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 66
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 67
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 68
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 69
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 70
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 71
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 72
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 73
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 74
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 75
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 76
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 77
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 78
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 79
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 80
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 81
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 82
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 83
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 84
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 85
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 86
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 87
Константин Ивлев на Казанской набережной, Фото: 88
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:21 0
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