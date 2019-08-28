Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приготовил для туляков рагу с креветками

Кулинар и ведущий популярного шоу «На ножах» Константин Ивлев приехал в Тулу в рамках гастрономического тура, цель которого – составить «кулинарный портрет» городов России. Оружейная столица стала четвёртым городом турне.

Во время своих визитов шеф-повар не только знакомится с местной кулинарной культурой, но и угощает всех желающих эксклюзивными блюдами, приготовленными из местных продуктов.

Готовит Константин Ивлев в фудтраке на базе автомобиля «Газель» – это профессиональная кухня, способная автономно работать в полевых условиях. Увидеть мастера за работой собрались сотни туляков.

– Вас накормят в меру, – пообещал шеф. – Мы постараемся угостить всех.

Для туляков Константин Ивлев приготовил рагу с креветками и кабачками, причём ингредиенты он покупал у местных фермеров. На приготовление блюда ушёл час, ещё столько же понадобилось, чтобы угостить зрителей. На прощание Ивлев поблагодарил туляков за тёплый приём и пообещал в ближайшем будущем вернуться в Тулу, чтобы устроить «адскую кухню» в одном из городских ресторанов.