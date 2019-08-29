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Куда поступил самый умный выпускник Тульской области
Фото из архива Myslo.

Куда поступил самый умный выпускник Тульской области

Напомним, Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ.

По результатам ЕГЭ-2019 Даниил Дрябин, выпускник тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова, стал первым в Тульской области, кто получил максимальную оценку на ЕГЭ по четырем предметам: по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

В департаменте образования министерства образования Тульской области рассказали, что Даниил поступил в Московский физико-технический институт, физтехшкола прикладной математики и информатики.

– Ключевым фактором при поступлении стал интересный учебный план и система образования, — рассказал студент.

Несмотря на успех при сдаче ЕГЭ, тульский выпускник отмечает, что волнуется перед новым учебным годом и с нетерпением ждет начала учебного процесса.

– Я считаю, что ЕГЭ надо рассматривать как одну из возможностей для поступления в университет, которая не должна быть определяющей учебного процесса старших классов. Концентрироваться на олимпиадах полезнее, — высказал свое мнение Даниил.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:42 +14
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