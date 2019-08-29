Куда поступил самый умный выпускник Тульской области

Фото из архива Myslo.

По результатам ЕГЭ-2019 Даниил Дрябин, выпускник тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова, стал первым в Тульской области, кто получил максимальную оценку на ЕГЭ по четырем предметам: по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

В департаменте образования министерства образования Тульской области рассказали, что Даниил поступил в Московский физико-технический институт, физтехшкола прикладной математики и информатики.

– Ключевым фактором при поступлении стал интересный учебный план и система образования, — рассказал студент.

Несмотря на успех при сдаче ЕГЭ, тульский выпускник отмечает, что волнуется перед новым учебным годом и с нетерпением ждет начала учебного процесса.

– Я считаю, что ЕГЭ надо рассматривать как одну из возможностей для поступления в университет, которая не должна быть определяющей учебного процесса старших классов. Концентрироваться на олимпиадах полезнее, — высказал свое мнение Даниил.