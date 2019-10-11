В Туле школьница наткнулась на полуголого мужчину в маске и с самурайским мечом

Фото: vk.com/overhear.tula.

В одном из тульских пабликов очевидица опубликовала фото, на которых запечатлен голый по пояс мужчина. На голове у него маска-балаклава, в руках похожий на самурайских меч предмет, а на талии тяжелоатлетический пояс.

По словам местных жителей, мужчина живет где-то рядом и регулярно тренируется в окрестностях на протяжении уже нескольких лет, но раньше он делал это без маски.