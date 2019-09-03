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В Туле на улице Приупской Matiz перевернул кроссовер

В Туле на улице Приупской Matiz перевернул кроссовер

ДТП случилось утром 3 сентября.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в районе пересечения улицы Приупской с 1-м проездом Металлургов произошло столкновение Daewoo Matiz и Nissan Qashqai.

Малолитражка выезжала с прилегающей территории, кроссовер двигался по Приупской.

По словам водителя Matiz, она перед выездом убедилась в том, что дорога свободна, начала маневр, и тут в нее влетел Qashqai, который находился на полосе встречного движения.

От удара Nissan врезался в земляную насыпь на обочине и перевернулся, смяв дорожный знак «Главная дорога».

Несмотря на сильные повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал.

Водитель Qashqai себя виновным в ДТП не считает. По его словам, девушка должна была его пропустить. Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. На момент публикации новости их прибытия и ожидали на месте участники движения.

 

К слову, перекресток этот давно пользуется у водителей дурной славой. Он крайне неудобен для проезда, с обеих сторон видимость для выезжающего загораживают дерево и земляной вал. А в это время едущие по ул. Приупской автомобилисты любят нажать на гашетку.

Возможно, проблему решило бы зеркало на перекрестке.

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ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 1
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 2
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 3
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 4
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 5
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 6
ДТП ул. Приупская, 3.09.19, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
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