В Туле на улице Приупской Matiz перевернул кроссовер

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в районе пересечения улицы Приупской с 1-м проездом Металлургов произошло столкновение Daewoo Matiz и Nissan Qashqai.

Малолитражка выезжала с прилегающей территории, кроссовер двигался по Приупской.

По словам водителя Matiz, она перед выездом убедилась в том, что дорога свободна, начала маневр, и тут в нее влетел Qashqai, который находился на полосе встречного движения.

От удара Nissan врезался в земляную насыпь на обочине и перевернулся, смяв дорожный знак «Главная дорога».

Несмотря на сильные повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал.

Водитель Qashqai себя виновным в ДТП не считает. По его словам, девушка должна была его пропустить. Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. На момент публикации новости их прибытия и ожидали на месте участники движения.

К слову, перекресток этот давно пользуется у водителей дурной славой. Он крайне неудобен для проезда, с обеих сторон видимость для выезжающего загораживают дерево и земляной вал. А в это время едущие по ул. Приупской автомобилисты любят нажать на гашетку.

Возможно, проблему решило бы зеркало на перекрестке.