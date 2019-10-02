новости
новости
Регистрация
Александр Симонов ушел с поста президента Тульской областной больницы

Александр Симонов ушел с поста президента Тульской областной больницы

2 октября 2019 года - его последний день в этой должности

2 октября 2019 года - последний рабочий день Александра Федоровича Симонова в качестве президента Тульской областной клинической больницы. Эту специально созданную под него должность Симонов занимал с мая 2018 года, уйдя в почетную отставку в связи с достижением предельного 65-летнего возраста.

Александр Симонов подтвердил свой уход в отставку, пояснив, что будет заниматься общественной работой.

Напомним, что Александр Федорович родился 12 ноября 1952 года в селе Туровка Орловской области. В 1977 году окончил полный курс обучения в Рязанском мединституте им. Павлова по специальности «лечебное дело».

Работал в Туапсинской горбольнице и Куркинской ЦРБ в Тульской области, возглавлял областной онкодиспансер.

С 2009 года до мая 2018 года руководил Тульской областной клинической больницей. Был депутатом Тульской облдумы VI созыва.

Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин МО Куркинский район и Почетный гражданин Тульской области.

После Александра Симонова главврачом Тульской облбольницы был Роман Блюмин, отработавший на этом посту год.

С 20 сентября 2019 года главврачом учреждения назначена Анна Александровна Савищева

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 10:29 +1
Другие статьи по темам
Событие
назначение главврача Тульской областной больницы
Люди
Александр СимоновРоман БлюминАнна Савищева
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Туле
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Туле
В Тульской области начались занятия в рамках «Культурного норматива школьника»
В Тульской области начались занятия в рамках «Культурного норматива школьника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.