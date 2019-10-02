Александр Симонов ушел с поста президента Тульской областной больницы

2 октября 2019 года - его последний день в этой должности

2 октября 2019 года - последний рабочий день Александра Федоровича Симонова в качестве президента Тульской областной клинической больницы. Эту специально созданную под него должность Симонов занимал с мая 2018 года, уйдя в почетную отставку в связи с достижением предельного 65-летнего возраста.

Александр Симонов подтвердил свой уход в отставку, пояснив, что будет заниматься общественной работой.

Напомним, что Александр Федорович родился 12 ноября 1952 года в селе Туровка Орловской области. В 1977 году окончил полный курс обучения в Рязанском мединституте им. Павлова по специальности «лечебное дело».

Работал в Туапсинской горбольнице и Куркинской ЦРБ в Тульской области, возглавлял областной онкодиспансер.

С 2009 года до мая 2018 года руководил Тульской областной клинической больницей. Был депутатом Тульской облдумы VI созыва.

Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин МО Куркинский район и Почетный гражданин Тульской области.

После Александра Симонова главврачом Тульской облбольницы был Роман Блюмин, отработавший на этом посту год.

С 20 сентября 2019 года главврачом учреждения назначена Анна Александровна Савищева