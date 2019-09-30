В Туле готовится к открытию колесо обозрения возле ТРЦ «Макси»

Фотографии предоставлены отделом PR компании «Макси».

На парковке ТРЦ «Макси» в Туле скоро начнет работу колесо обозрения. Уже смонтированы все 24 кабинки, идет проверка работоспособности аттракциона, проводятся испытания на безопасность.

Также кипит работа по оформлению кабин. Для них разработан дизайн в стиле тульских достопримечательностей: музея оружия, тульского пряника, гармони, музея-заповедника «Куликово поле» и других. На данный момент забрендированы все боковые части кабинок, частично оформлены нижние — работу замедляет дождливая погода.

Напомним, высота колеса составляет 55 метров. С аттракциона открывается вид на исторический центр города.



Вид с колеса обозрения.

Установкой колеса обозрения занимается ООО «Профи», инициатором установки аттракциона выступила компания «Макси», выделив земельный участок на прилегающей к ТРЦ территории.

О дате официального открытия аттракциона для посетителей сообщат дополнительно.