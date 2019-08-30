На ул. Металлургов пожарные спасали мужчину от горящей курицы

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30 августа примерно в 9.05 к дому №65 по ул. Металлургов прибыли несколько пожарных расчетов и автолестница. Причиной вызова пожарных стал запах дыма в одной из квартир на первом этаже.

С помощью приставной лестницы огнеборцы заглянули внутрь помещения и обнаружили, что причиной задымления стала забытая на кухонной плите еда — курица. Отметим, что на стук в окно и в дверь никто не открывал.

К счастью, удалось обойтись «малой кровью»: с помощью двух топориков пожарные вскрыли окно, попали в квартиру и затушили возгорание водой из водонапорного крана.

В ходе проверки жилища на кровати обнаружили мужчину, который безмятежно спал.

Пострадавших в результате происшествия нет, медицинская помощь мужчине не потребовалась.