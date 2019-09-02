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«Под звуки поцелуев мы уснём и проснёмся»: Ольга Бузова зажгла в «Золотом городе»!
Автор текста Сергей Лазарев. Фото Александра Каналина.

«Под звуки поцелуев мы уснём и проснёмся»: Ольга Бузова зажгла в «Золотом городе»!

31 августа на фестивальной площадке «Среднерусская возвышенность» прошёл концерт актрисы, дизайнера и певицы, дивы русского ТВ и интернета – Ольги Бузовой. 

На разогреве выступали кавер-группа «Джазофрения», танцевальное шоу «Just in Time» и рэп-исполнительница «SsssteF1». Ведущие мероприятия — Виталий Макаров и Наташа Тасевска.

Атмосферу, которая царила вокруг, просто невозможно описать словами. На концерт съехались 3000 человек. Кто-то приехал просто отдохнуть, кто-то целенаправленно на Бузову, а кого-то привели дети, ведь не каждый день можно вживую услышать полюбившиеся хиты! Тульские исполнители прекрасно разогрели толпу перед главным событием вечера.

И вот он, настал момент — на сцену вышла Ольга Бузова. Почти все зрители достали телефоны, чтобы запечатлеть это.

Самые известные хиты — «Мало половин», «Водица», «Танцуй под Бузову», «Ночь текила» и «WIFI» — успели прозвучать за чуть больше, чем час.

Общение Ольги со своими фанатами — это отдельная тема! Почти к каждой песне была своя предыстория. Всем тем, кому посчастливилось встать ближе к сцене, удалось лично пообщаться со звездой, хоть и недолго.

- Дмитрий, я не начну петь, пока вы и остальная моя большая семья не начнёте улыбаться! — обратилась певица к одному из зрителей.

Дмитрий, отец маленькой девочки, которая судя по всему и заставила папу приехать на концерт, большую часть мероприятия сохранял невозмутимое брутальное лицо. Но Ольга Бузова его всё-таки заставила улыбаться).

А после концерта певица вышла к поклонникам, чтобы сделать совместные фотографии и раздать автографы.

 

Оксана Домарева с сыном Владом, Вероникой Щербаковой и Светланой Курц:

- Я бы не сказала, что я фанат Бузовой, но она мне нравится! — говорит Оксана. — Приехали сюда с семьёй, будем веселиться. Ехали в машине и готовились к концерту, целый час слушали хиты Оли.

Светлана Лисицина, Андрей Несмеянов и Татьяна Варфоломеева:

- Нам нравятся песни Оли Бузовой, сразу запоминаются. Приехали на концерт всей семьей. Удачно совпали у всех выходные, решили — почему бы и не съездить?

Ксения Березина с крестной Еленой Курикеру:

- Мне нравятся песни Бузовой, например, «Лайкер» и «Мало половин», - рассказывает Ксюша. — Оля — мой кумир, она красивая и позитивная, я бы хотела быть похожей на неё.

 

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Ольга Бузова в "Золотом городе", Фото: 45
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Ольга Бузова в "Золотом городе", Фото: 60
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Ольга Бузова в "Золотом городе", Фото: 65
Ольга Бузова в "Золотом городе", Фото: 66
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