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12 лучших комментариев: 16 июля - 15 августа

12 лучших комментариев: 16 июля - 15 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В дорожной яме на ул. Шухова поселились котята

 

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Полиция установила личности мужчин, разгуливавших «в чем мать родила» в щекинском супермаркете

 

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Туляк угрожает взорвать пятиэтажку на улице Пузакова

 

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В Туле на Упе под мостом в районе Восточного обвода запретят плавать на лодках и катерах

 

- 6 -

Нужно ли заклеивать камеру и микрофон в ноутбуке?

 

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Дальнобойщик из Новомосковска на полном ходу остановил бензовоз, у которого отказали тормоза

 

- 8 -

Кого выбирать будем: список кандидатов на предстоящие выборы

 

- 9 -

На Центральную Россию надвигается «ультраполярное вторжение»

 

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Дмитрий Медведев прогулялся в Туле по Казанской набережной

 

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Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

 

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«Моя бывшая – тварь»: что грозит за распространение личной информации в сети

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Автор: Алексей Герасимов
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9 лучших комментариев: 16 июня - 15 июля
9 лучших комментариев: 16 июня - 15 июля
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