12 лучших комментариев: 16 июля - 15 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В дорожной яме на ул. Шухова поселились котята
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Полиция установила личности мужчин, разгуливавших «в чем мать родила» в щекинском супермаркете
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Туляк угрожает взорвать пятиэтажку на улице Пузакова
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В Туле на Упе под мостом в районе Восточного обвода запретят плавать на лодках и катерах
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Нужно ли заклеивать камеру и микрофон в ноутбуке?
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Дальнобойщик из Новомосковска на полном ходу остановил бензовоз, у которого отказали тормоза
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Кого выбирать будем: список кандидатов на предстоящие выборы
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На Центральную Россию надвигается «ультраполярное вторжение»
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Дмитрий Медведев прогулялся в Туле по Казанской набережной
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Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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«Моя бывшая – тварь»: что грозит за распространение личной информации в сети
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