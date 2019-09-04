Тульская телебашня засияла разноцветными огнями: видео

Видео сняли туляки и прислали в редакцию Myslo.

Тульская 180-метровая телебашня, расположенная в Басово, засияла разноцветными огнями. Как стало известно Myslo, архитектурно-художественная подсветка в данный момент работает в тестовом режиме.

Планируется, что в полную меру один из самых высоких объектов в Туле засверкает огоньками ко Дню города.

Посмотрите, какая красота! Почти Париж:).

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