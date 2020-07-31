9 лучших комментариев: 18 - 31 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»
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Застройщик, энергетики и власти Тулы: Почему прокладка коммуникаций в ЖК «Современник» затягивается
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Из ТЦ «Утюг» в Туле эвакуировали людей из-за короткого замыкания
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Туляк угнал трактор и поехал грабить дома
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Строительство моста через Упу в Заречье: пять самых важных вопросов
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Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда и получили 10 автомобилей
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Тула «засветилась» в новой книге блогера и урбаниста Ильи Варламова
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Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре
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