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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 18 - 31 июля

9 лучших комментариев: 18 - 31 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»

 

- 2 -

Застройщик, энергетики и власти Тулы: Почему прокладка коммуникаций в ЖК «Современник» затягивается

 

- 3 -

Из ТЦ «Утюг» в Туле эвакуировали людей из-за короткого замыкания

 

- 4 -

Туляк угнал трактор и поехал грабить дома

 

- 5 -

Строительство моста через Упу в Заречье: пять самых важных вопросов

 

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Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда и получили 10 автомобилей

 

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Тула «засветилась» в новой книге блогера и урбаниста Ильи Варламова

 

- 9 -

Музейный квартал в Туле примет первых гостей в сентябре

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Автор: Алексей Герасимов
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8 лучших комментариев: 11 - 17 июля
8 лучших комментариев: 11 - 17 июля
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