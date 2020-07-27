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Тула «засветилась» в новой книге блогера и урбаниста Ильи Варламова
Фото: varlamov.ru

Тула «засветилась» в новой книге блогера и урбаниста Ильи Варламова

Фотографии, сделанные во время визита в оружейную столицу, автор опубликовал в качестве иллюстрации ошибок, которых следует избегать градоначальникам.

Известный блогер, журналист и урбанист Илья Варламов в соавторстве с Максимом Кацем выпустил книгу «100 советов мэру». Издание посвящено актуальным проблемам организации городского пространства. Парковки, пробки, детские площадки, дворы – материал Варламов собирал по всей стране.

Тула не стала исключением – здесь он был несколько раз, последний визит состоялся 15 апреля текущего года. Варламов назвал Тулу «городом-героем, который сдался градостроительным ошибкам».

Впечатления от поездок в Тулу нашли отражение в новой книге – Варламов опубликовал фотографию подземного пешеходного перехода на остановке «ул. Каминского», который он еще три года назад предлагал заменить обычной «зеброй». Также среди иллюстраций – вечерний проспект Ленина, забитый маршрутками.

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