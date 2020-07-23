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Туляк угнал трактор и поехал грабить дома
Изображение Peter H с сайта Pixabay.

Туляк угнал трактор и поехал грабить дома

Мужчине 47 лет, и ранее он уже был судим.

Необычного дачного вора задержали полицейские в Белевском районе. Сначала подозреваемый угнал трактор и стал ездить на нем по улицам одной из деревень. Во время поездки злоумышленнику пришло в голову обокрасть два дачных домика, в которых на тот момент не было хозяев.
 
— Подозреваемый молотком разбил стекла в каждом из домов, проник внутрь и совершил кражи. Предметом посягательства стала бытовая техника — два телевизора, игровая приставка, музыкальный центр и акустические колонки. Реализовав задуманное, похититель продолжил движение на тракторе, — сообщили Myslo в пресс-службе областной полиции.
 
Работая на месте происшествия, стражи порядка установили владельца трактора, а затем вышли и на 47-летнего ранее судимого подозреваемого. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Кроме того, в отделе МВД проводятся необходимые мероприятия для установления деталей и обстоятельств угона трактора. Подозреваемому грозит уголовная ответственность еще и за это незаконное деяние.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:39 +10
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