Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»
Счетчик, который сам отправляет данные в ресурсоснабжающую организацию, убирает долги неплательщиков из объема ОДН.
Да еще и предупреждает о нарушении подачи ресурса в случае аварии.
Это возможно. Рассказываем, когда в тульских домах появятся «умные» счетчики.
Елена Зайцева
– Выполнение Федерального закона № 522-ФЗ в полной мере возможно лишь с принятием всех подзаконных актов, регулирующих вопросы совершенствования организации учета электрической энергии. В связи с отсутствием нормативных документов, регулирующие органы не успели заложить в тарифы энергосбытовых организаций средства, необходимые для выполнения закона.
Установка интеллектуальных приборов учета может начаться не ранее 1 января 2022 года. Деньги на финансирование установки приборов по закону должны предусмотреть в тарифе на электроэнергию. Однако в настоящее время органами исполнительной власти только разрабатывается механизм финансирования установки счетчиков. Очевидно, что энергосбытовая компания не сможет по первому требованию прибыть сразу ко всем своим клиентам с новыми счетчиками. Поэтому предполагается, что после выхода из строя прибора учета пройдет несколько месяцев до установки нового.
Если счетчик сломался, то плату за электроэнергию вам начислят на основании среднемесячных данных о потребленном электричестве именно в вашей квартире.
Как и тарифы на все коммунальные ресурсы, рост платы за электричество ограничен установленным правительством РФ минимумом.
Новая система начисления выгодна самим ресурсникам. Благодаря этому уменьшатся расходы на сбор и проверку показаний счетчиков. Обходы домов и сверка показаний останутся в прошлом. Кроме этого, станет практически невозможно пользоваться электричеством, за него не заплатив: приборы смогут передавать поставщикам сигналы о взломе, неисправности счетчика.
Гражданам тоже удобнее будет вести расчеты с поставщиком электричества: не нужно каждый месяц лазить к счетчику и передавать куда-то его показания – он сам все передаст. Отследить объем потребленного электричества можно будет в мобильном приложении, там можно будет и заплатить за него, узнать, как сэкономить, более оптимально используя бытовую технику, оповестить о потерях электроэнергии и стабильности сети.
Тут пока «ума» у счетчиков не прибавится. Если, конечно, у вас есть свободные личные средства, то можете обзавестись и избавить себя от рутинного снятия показаний прибора учета и даже обезопасить себя и соседей от внезапного затопления: самые продвинутые модели ПУ воды могут оповещать о повышении расхода воды (например, при протечке или порыве).
Кстати, в части обычных приборов учета потребленных ресурсов и вовсе послабления – до 1 января 2021 года ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны временно принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Об этом сообщил Росстандарт. Уточняется, что это решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Начисление платы при пропуске срока поверки будет вестись согласно предоставленным потребителем данным. Никаких штрафов и пеней, выставления счета, исходя из норматива с повышающим коэффициентом, быть не должно.
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