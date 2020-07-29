Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»

На фото туляк Павел Сафронов.

Счетчик, который сам отправляет данные в ресурсоснабжающую организацию, убирает долги неплательщиков из объема ОДН.

Да еще и предупреждает о нарушении подачи ресурса в случае аварии.

Это возможно. Рассказываем, когда в тульских домах появятся «умные» счетчики.

С 1 июля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.04.2020 №554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии». Это и есть отсчет начала новой эры в сфере учета электроэнергии.

Что такое «умный» счетчик? Этот счетчик автономен и не нуждается в участии человека в съемке показаний. В него встроены модем и программное оборудование, благодаря которым прибор подключается к интернету и передает в ресурсоснабжающую организацию накопленные данные. При подключении его к автоматизированной системе он сможет анализировать и сопоставлять данные по всему дому, сообщать, если потребление электричества в целом превышает показания по отдельным квартирам, – возможно, кто-то подключился в обход счетчика. Кому положен «умный» прибор? С 1 июля 2020 года в соответствии с законом содержание счетчиков электроэнергии – забота энергетиков. Поэтапная же замена обычных счетчиков электроэнергии на «умные» начнется не ранее 2022 года. Проходить она будет по мере окончания срока годности действующих счетчиков за счет средств энергосбытовых организаций. Кроме этого установка «умных» счетчиков станет обязательной в двух случаях: в новостройках и при капремонте дома. Но до конца механизм замены не отрегулирован. Прежде чем приступить к замене, должны быть приняты еще и дополнительные подзаконные акты. Директор по развитию АО «ТНС энерго Тула» Елена Зайцева: Елена Зайцева – Выполнение Федерального закона № 522-ФЗ в полной мере возможно лишь с принятием всех подзаконных актов, регулирующих вопросы совершенствования организации учета электрической энергии. В связи с отсутствием нормативных документов, регулирующие органы не успели заложить в тарифы энергосбытовых организаций средства, необходимые для выполнения закона. Установка интеллектуальных приборов учета может начаться не ранее 1 января 2022 года. Деньги на финансирование установки приборов по закону должны предусмотреть в тарифе на электроэнергию. Однако в настоящее время органами исполнительной власти только разрабатывается механизм финансирования установки счетчиков. Очевидно, что энергосбытовая компания не сможет по первому требованию прибыть сразу ко всем своим клиентам с новыми счетчиками. Поэтому предполагается, что после выхода из строя прибора учета пройдет несколько месяцев до установки нового.

Не стоит переживать: начисления по нормативу в этом случае не случится. Если счетчик сломался, то плату за электроэнергию вам начислят на основании среднемесячных данных о потребленном электричестве именно в вашей квартире.

Кто оплатит?

Если к вам пришли неизвестные и просят денег за установку «умного» счетчика и пугают повышенной платой в случае отказа, знайте – это мошенники!

Теперь счетчики – это зона ответственности энергоснабжающей или сетевой организации. Если прибор поломался, то чинят его энергетики. Если, конечно, не вы сами случайно или нарочно не сломали прибор, – с собственника квартиры не снимается обязанность бережно относиться к чужому имуществу.