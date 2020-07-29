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Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»
На фото туляк Павел Сафронов.

Тулякам заменят счетчики электричества на «умные»

Счетчик, который сам отправляет данные в ресурсоснабжающую организацию, убирает долги неплательщиков из объема ОДН.

Да еще и предупреждает о нарушении подачи ресурса в случае аварии.
Это возможно. Рассказываем, когда в тульских домах появятся «умные» счетчики.

С 1 июля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.04.2020 №554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии». Это и есть отсчет начала новой эры в сфере учета электроэнергии. 
 
Что такое «умный» счетчик?
Этот счетчик автономен и не нуждается в участии человека в съемке показаний. В него встроены модем и программное оборудование, благодаря которым прибор подключается к интернету и передает в ресурсоснабжающую организацию накопленные данные. При подключении его к автоматизированной системе он сможет анализировать и сопоставлять данные по всему дому, сообщать, если потребление электричества в целом превышает показания по отдельным квартирам, – возможно, кто-то подключился в обход счетчика. 
 
Кому положен «умный» прибор?
С 1 июля 2020 года в соответствии с законом содержание счетчиков электроэнергии – забота энергетиков. Поэтапная же замена обычных счетчиков электроэнергии на «умные» начнется не ранее 2022 года. Проходить она будет по мере окончания срока годности действующих счетчиков за счет средств энергосбытовых организаций. Кроме этого установка «умных» счетчиков станет обязательной в двух случаях: в новостройках и при капремонте дома. Но до конца механизм замены не отрегулирован. Прежде чем приступить к замене, должны быть приняты еще и дополнительные подзаконные акты.
 
Директор по развитию АО «ТНС энерго Тула» Елена Зайцева:
 
 

Елена Зайцева

– Выполнение Федерального закона № 522-ФЗ в полной мере возможно лишь с принятием всех подзаконных актов, регулирующих вопросы совершенствования организации учета электрической энергии. В связи с отсутствием нормативных документов, регулирующие органы не успели заложить в тарифы энергосбытовых организаций средства, необходимые для выполнения закона.

Установка интеллектуальных приборов учета может начаться не ранее 1 января 2022 года. Деньги на финансирование установки приборов по закону должны предусмотреть в тарифе на электроэнергию. Однако в настоящее время органами исполнительной власти только разрабатывается механизм финансирования установки счетчиков. Очевидно, что энергосбытовая компания не сможет по первому требованию прибыть сразу ко всем своим клиентам с новыми счетчиками. Поэтому предполагается, что после выхода из строя прибора учета пройдет несколько месяцев до установки нового. 

 
Не стоит переживать: начисления по нормативу в этом случае не случится.
Если счетчик сломался, то плату за электроэнергию вам начислят на основании среднемесячных данных о потребленном электричестве именно в вашей квартире. 
Кто оплатит?
Если к вам пришли неизвестные и просят денег за установку «умного» счетчика и пугают повышенной платой в случае отказа, знайте – это мошенники! 
 
Теперь счетчики – это зона ответственности энергоснабжающей или сетевой организации. Если прибор поломался, то чинят его энергетики. Если, конечно, не вы сами случайно или нарочно не сломали прибор, – с собственника квартиры не снимается обязанность бережно относиться к чужому имуществу. 
 
– Изменения, внесенные в Правила предоставления коммунальных услуг с 1 июля 2020 года, не отменили обязанности потребителя электрической энергии информировать ресурсоснабжающую организацию о выходе прибора учета из строя.
 
Кроме того, собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения) обязан обеспечить сохранность и целостность прибора учета электрической энергии, включая пломбы и знаки визуального контроля, установленного внутри такого помещения или дома, – пояснила Елена Зайцева. – Также потребитель обязан допускать представителей гарантирующего поставщика, сетевой организации в занимаемое помещение в многоквартирном доме или жилой дом (домовладение) для установки, ввода в эксплуатацию, поверки, обслуживания и проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, а также присоединения прибора учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности).
 
Новые счетчики – удовольствие недешевое, но эксперты отмечают, что резкого повышения платы за электричество ждать не стоит.
Как и тарифы на все коммунальные ресурсы, рост платы за электричество ограничен установленным правительством РФ минимумом. 
Что изменят «умные» счетчики?

Новая система начисления выгодна самим ресурсникам. Благодаря этому уменьшатся расходы на сбор и проверку показаний счетчиков. Обходы домов и сверка показаний останутся в прошлом. Кроме этого, станет практически невозможно пользоваться электричеством, за него не заплатив: приборы смогут передавать поставщикам сигналы о взломе, неисправности счетчика.

Гражданам тоже удобнее будет вести расчеты с поставщиком электричества: не нужно каждый месяц лазить к счетчику и передавать куда-то его показания – он сам все передаст. Отследить объем потребленного электричества можно будет в мобильном приложении, там можно будет и заплатить за него, узнать, как сэкономить, более оптимально используя бытовую технику, оповестить о потерях электроэнергии и стабильности сети.

А счетчики воды и газа?

Тут пока «ума» у счетчиков не прибавится. Если, конечно, у вас есть свободные личные средства, то можете обзавестись и избавить себя от рутинного снятия показаний прибора учета и даже обезопасить себя и соседей от внезапного затопления: самые продвинутые модели ПУ воды могут оповещать о повышении расхода воды (например, при протечке или порыве).

Кстати, в части обычных приборов учета потребленных ресурсов и вовсе послабления – до 1 января 2021 года ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны временно принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Об этом сообщил Росстандарт. Уточняется, что это решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Начисление платы при пропуске срока поверки будет вестись согласно предоставленным потребителем данным. Никаких штрафов и пеней, выставления счета, исходя из норматива с повышающим коэффициентом, быть не должно. 

Важно!
Узнать подробности о смене счетчиков можно в компании «ТНС Энерго Тула» на сайте.
Единый контактный центр: 8 (4872) 52-34-10.
Режим работы контактного центра на июль-август: понедельник – пятница
с 09.00 до 19.00, суббота, воскресенье – выходной день.
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:45 0
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