Застройщик, энергетики и власти Тулы: Почему прокладка коммуникаций в ЖК «Современник» затягивается

Сдача домов первой очереди смарт-квартала уже через пару месяцев. Но пока в домах так и нет электричества. Власти не дают разрешение на прокладку коммуникаций.

Смарт-квартал «Современник» расположен в Туле на ул. Оборонной. Дома первой очереди уже давно «выросли», почти все квартиры раскуплены, и, кажется, скоро дольщики получат заветные ключи. Но вот уже несколько недель в социальных сетях бушуют эмоции: в почти достроенных домах до сих пор нет электричества.

Прокладывать кабельную сеть собирались через территорию Рогожинского парка. Но выяснилось, что этого делать нельзя: парк относится к категории особо охраняемых природных территорий, в которых по закону никакие коммуникации для посторонних объектов строить нельзя.

Об этом напомнили экоактивисты, которые сражаются за сохранение Рогожинского парка уже несколько лет. В марте, когда возле парка начались земляные работы, активисты позвали на помощь природоохранную прокуратуру, об этом сообщали СМИ. Тогда рабочие еще не зашли на территорию парка, поэтому прокуратура нарушений не выявила.

Экозащитники не хотят, чтобы в парке проходило строительство. Они считают, что это ухудшит состояние парка, и собираются отстаивать позицию до последнего:

– Новый кабель прокладывать в парке незаконно! Это грозит регулярными разрытиями для его ремонта и обслуживания, уменьшением площади парка для отдыха жителей, запретом на посадку деревьев, на размещение спортплощадок и т. д. В парке уже существует довольно широкая охранная зона линии электропередач (ЛЭП). Здесь нельзя размещать никаких объектов для отдыха, спортивные, детские площадки, нельзя сажать деревья, да даже простые скамейки поставить нельзя. Тулэнерго уже не раз проводили здесь свои ремонтные работы уже проложенных когда-то кабелей и рыли траншеи почти вдоль всего парка.

Об этом активисты писали в блогах на сайте Myslo здесь и здесь.

Дольщики, отдавшие свои кровные, по другую сторону баррикад: им нужны ключи и электричество в квартирах. Свои претензии они предъявляют застройщику.

«Кабель будет безопасным»

Строительство ведет компания «Современник», которая в свою очередь входит в рязанскую ГК «Единство». Дольщики предъявляют претензии застройщикам, потому что именно с ними заключали договор.

А на самом деле работами полностью занимается ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Застройщик только оплатил работы энергетиков. И выбора у него не было – ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является монополистом в этой сфере.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» отвечает за всю техническую составляющую прокладки и подключения. Вот что об этом говорят застройщики:

Главный энергетик компании «Современник» Алексей Маюров:

Алексей Маюров – Прокладкой кабельной линии занимается ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Мы заключили договор (№ 711017261 от 03.07.2018 на три этапа строительства) и оплатили работы. Они должны быть окончены до 3 июля 2020 года. Способ, маршрут, технические решения осуществления технологического присоединения полностью разрабатываются и должным образом согласовываются непосредственно исполнителем – ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Мы хотим успокоить и активистов, и дольщиков. Во-первых, мы сами заинтересованы в сохранении внешнего вида парка, потому что это важно для всех будущих собственников квартала. МРСК в свою очередь выбрали безопасную технологию горизонтально направленного бурения. Она позволяет пересечь участок парка без нарушения поверхностного почвенного слоя. Для этого будут устроены два котлована за пределами парка, а затем на глубине 4-6 метров проложен футляр для кабельных линий. При таком строительстве не повреждается целостность почвенного покрова парка и исключены разрытия. При аварийных ситуациях такой кабель не ремонтируется, а просто вытягивается из футляра и заменяется. Там, где МРСК запланировали протянуть такой подземный кабель, уже и так есть зона отчуждения ЛЭП. Так что никаких дополнительных ограничений на территорию наложено не будет. Мы сами заинтересованы сдать дома в кратчайшие сроки и сделаем все, чтобы не сдвигать сроки ввода домов в эксплуатацию.

Единственный вариант

Сейчас прокладка кабельной линии к ЖК «Современник» через Рогожинский парк – это единственный путь решения проблемы. Впрочем, были и другие маршруты, но разрешения на них тоже нет.

Заместитель генерального директора, директор филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Волченков:

Юрий Волченков – В ходе проведения проектно-изыскательских работ по технологическому присоединению ООО «Современник» был установлен единственно возможный вариант прокладки трасс кабельных линий (КЛ) 10 кВ, проходящий от подстанции «Перекоп» в охранной зоне существующих линий 110 кВ по территории городского парка «Рогожинский», территории ГСК № 11, ул. Некрасова, ул. Буденного, ул. Демьянова для электроснабжения жилищного комплекса. Первоначально предполагалась прокладка КЛ 10 кВ открытым способом, когда трасса проходит через территорию парка. Были проведены несколько совещаний, в том числе и с выездами на место проведения работ, в ходе которых отмечалась целесообразность прохождения трассы КЛ 10 кВ методом горизонтально направленного бурения под проблемными участками, без нарушения целостности их поверхностного слоя. Также были проработаны альтернативные варианты прокладки КЛ, в обход парковой зоны, но по ним также получены письменные отказы от собственников земельных участков. 2 декабря 2019 года заключен договор на строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО «Современник». В феврале 2020 года был получен ордер на земляные работы без права производства работ на территории городского парка «Рогожинский».

Сейчас получить шанс на разрешение на прокладку кабеля можно только если государственная экологическая экспертиза даст положительное заключение. Для ее проведения необходимы публичные слушания. Они пройдут 12 августа в 10.00 в Туле на ул. Тимирязева, 99.

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать два месяца.

Что такое публичные слушания

На публичных слушаниях свое мнение могут отстаивать дольщики, застройщики, экологи и активисты. Одно из слушаний уже было назначено на 22 июня. Но их отменили, поскольку информация о нем на сайте администрации Тулы появилась только 16 июня, а по закону граждан нужно информировать не менее чем за месяц.

Экоактивисты не знали об отмене, поэтому собрались 22 июня в назначенном месте.

Судя по толпе, они настроены серьезно.

Следующие общественные слушания, как мы уже говорили, назначены на 12 августа. Распоряжение доступно на сайте администрации. За поддержкой «Современник» обратился к дольщикам в соцсетях с призывом поддержать их и прийти на слушания: – Мы просим вас принять участие и высказать свою позицию по этому вопросу. Наша компания преследует интересы дольщиков и в части получения ключей в срок, и в части сохранности экосистемы квартала, неотъемлемым объектом которой является Рогожинский парк. Считаем, что необходимо подключиться и администрации города, а также принять активное участие в решении этого вопроса, так как он затрагивает большое число людей, которые должны получить ключи от своих квартир в согласованный срок. Чем раньше будет получено разрешение, тем ближе будет получение ключей дольщиками ЖК «Современник». Другого исхода событий, по мнению представителей застройщика, быть просто не может.

Чем опасна бумажная волокита?

Согласно проектной документации, первая очередь строительства квартала «Современник» должна получить разрешение на ввод в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. До конца срока осталось чуть больше двух месяцев. Если все пройдет гладко, МРСК получит разрешение на работы в парке 12 августа.

По словам специалистов, прокладка кабеля занимает минимум две недели, то есть до начала сентября. Застройщикам потом придется поторопиться, чтобы получить заветное разрешение на ввод в эксплуатацию в срок.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области настроены серьезно, они тоже на страже сохранности парка. Мы отправили официальный запрос министру Юрию Панфилову. Как оказалось, ранее, то есть до начала работ, запросов на выдачу разрешения на прокладку кабеля к ЖК «Современник» от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» они не получали.

Сейчас разрешение будет дано только при условии соблюдения всех требований природоохранного законодательства. Единственный вариант – разработать проект трассы, соответствующий требованиям законодательства РФ.

Кто виноват?

Документально, спор идет между МРСК и администрацией Тулы. Но ситуация касается всех – и тех, кто начал стройку, и тех, кто уже вложил немалые деньги в квартиры. Насколько могут затянуться тяжбы, неизвестно. Сейчас сотни тульских семей рискуют получить ключи от квартир в «Современнике» не вовремя. Обманутые дольщики – худший исход событий.

Как так получилось, что при разработке проекта и начале строительства никто не подумал, как вести кабель через охранную территорию?

Неужели разработчики проекта и администрация Тулы не знали о том, что Рогожинский парк относится к особо охраняемой территории с 2014 года? Почему администрация города подписала разрешение?

Разрешение на строительство первой очереди квартала было подписано начальником управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы 20 сентября 2017 года. Его можно посмотреть здесь.

Мы отправили официальный запрос главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву:

Статьей 40 Закона РФ «О СМИ» устанавливается срок предоставления ответа на редакционный запрос — 1 неделя (7 дней). Этот срок истек 22 июля. Ответа редакция Myslo до сих пор не получила.

Застройщик говорит

По словам представителей компании «Современник», они сейчас больше других заинтересованы в своевременной сдаче дома. И готовы ответить на любые вопросы собственников. Вот некоторые из них.

Отвечает главный энергетик компании «Современник» Алексей Маюров:

Подрядчик дотянул до последнего. Нельзя ли его сменить?

– Нет. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – монополист в этой сфере. Больше ни одна компания не имеет разрешение на проведение работ по прокладке кабельной линии.

Можно ли протянуть линию в другом месте?

– Нет. Это единственный вариант прокладки кабеля.

А как же строили дома, если нет электричества?

– На территории квартала есть своя подстанция, ее мощности хватает для строительства.

Нужны ли будут другие линии для 3 и 4 очереди строительства?

– Нет. Кабельной линии, которую собираются тянуть через Рогожинский парк, хватит для всех домов квартала «Современник». Кроме того, к ней смогут подключиться и другие объекты при необходимости, мощности для этого достаточно.

Что будет, если дольщики не придут на общественные слушания?

– В данной ситуации действительно важно, чтобы на слушаниях могла высказаться каждая из сторон. Не только застройщик, активисты и МРСК, но и дольщики, будущие жители нашего ЖК, чьи интересы затронул этот вопрос. Мы же со своей стороны достаточно подготовлены и уверены в положительном исходе ситуации.

Несколько дней назад стало известно еще об одной неприятности вокруг ЖК. Как оказалось, у правоохранителей возникли вопросы по поводу законности отчуждения участка. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отчуждения территории на ул. Оборонной в Туле, где раньше находилось трамвайное депо. Myslo следит за развитием событий.

Почти все квартиры в ЖК распроданы. Около 400 семей попали в этот водоворот неприятных событий. И сколько бы ни возникало вопросов вокруг строительства, главная задача сейчас одна – чтобы все дольщики получили свои квартиры.

Редакция Myslo, компания «Современник» и дольщики ЖК обращаются к правительству Тульской области с просьбой помочь в решении вопроса, а также взять вопрос о проведении коммуникаций к кварталу и сохранении парка при проведении этих работ на особый контроль.