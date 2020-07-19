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Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда

Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда

Ежегодно предприятие выпускает более 2 млн тонн чугуна.

Одно из основных металлургических предприятий региона – ПАО «Тулачермет», отметило День металлурга, а 15 июня заводу исполнилось 85 лет.

Ежегодно «Тулачермет» выпускает более 2 млн тонн чугуна. В июне впервые за время работы двумя печами завод выплавил свыше 8 тысяч тонн чугуна за сутки. Также в июне предприятие поставило месячный рекорд, выплавив 234 тысячи тонн чугуна.

В рамках празднования юбилея завода и Дня металлурга на «Тулачермете» 170 сотрудникам были вручены региональные, ведомственные и корпоративные награды, 10 металлургов получили ключи от новых автомобилей Volkswagen Polo.

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