Рабочие «Тулачермета» за месяц поставили два рекорда

Одно из основных металлургических предприятий региона – ПАО «Тулачермет», отметило День металлурга, а 15 июня заводу исполнилось 85 лет.

Ежегодно «Тулачермет» выпускает более 2 млн тонн чугуна. В июне впервые за время работы двумя печами завод выплавил свыше 8 тысяч тонн чугуна за сутки. Также в июне предприятие поставило месячный рекорд, выплавив 234 тысячи тонн чугуна.

В рамках празднования юбилея завода и Дня металлурга на «Тулачермете» 170 сотрудникам были вручены региональные, ведомственные и корпоративные награды, 10 металлургов получили ключи от новых автомобилей Volkswagen Polo.